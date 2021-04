Las 10 mejores miniseries que puedes ver en Netflix, Movistar+, Amazon, HBO, Filmin y otras plataformas

Cada vez es más raro ver una serie de muchas temporadas. Lejos quedan los tiempos de El ala oeste de la Casa Blanca o de Los Soprano, cuando una ficción se alargaba siempre durante cinco o más temporadas. Sólo alguna veterana como Anatomía de Grey sobrevive a esta vorágine de nuevas ficciones. Cada vez más, las plataformas apuestan por miniseries, tramas cerradas de seis u ocho capítulos que abren y cierran toda la historia.

Son, además, perfectas para aquellos que no quieren esperar un año para ver la siguiente temporada. El espectador sabe cuando empiezan y cuando terminan, y no se alargan innecesariamente. Se devoran en un fin de semana si uno quiere o puede espaciarse cada episodio para que aguanten y disfrutar más tiempo. Desde SERIES & MÁS hemos seleccionado diez imprescindibles

'Normal People' (Starzplay)

'Normal People'.

Episodios: 12

Comencemos por las más recientes. 2020 ha sido un año excelente para la ficción, y algunas de las mejores que han llegado han sido en forma de miniseries. Prueba de ello es esta excelente adaptación del libro de Sally Rooney sobre dos adolescentes que se enamoran en un pueblo de Irlanda y cómo su relación se torna siempre imposible. Puede sonar a historia de amor millenial, pero Normal People es mucho más por lo bien que cuenta la presión del entorno, la diferencia de clases… Una serie que toca y que descubre a un gran actor, Paul Mescal.

'Antidisturbios' (Movistar+)

Sorogoyen dirigiendo 'Antidisturbios'.

Episodios: 6

Rodrigo Sorogoyen salta a la televisión con una de las mejores ficciones que se han hecho en España. Antidisturbios es pura tensión y adrenalina y la cima de un director en su mejor momento que, además, firma su mejor guion junto a su inseparable Isabel Peña. Un grupo de antidisturbios como mecanismo para hablar de las cloacas del estado y de cómo se presiona a estos policías incapaces de gestionar la violencia para que estallen.

'Podria destruirte' (HBO)

Podria destruirte HBO España

Episodios: 12

Otra serie de 2020 y otra que entra en esta lista. Michael Coel se ha convertido en uno de los talentos más prometedores de la ficción gracias a esta miniserie que aborda el tema del consentimiento y el abuso sexual como nunca se había hecho. Con una arriesgada mezcla de tonos plantea discusiones que nadie se había atrevido a tener y pone un espejo sobre los hombres heterosexuales que no devuelve un reflejo nada positivo. Haría un gran programa doble con Una joven prometedora, una de las películas del año.

'Así nos ven' (Netflix)

asi nos ven

Episodios: 4

A así nos ven le perjudicó coincidir el mismo año que el fenómeno Chernobyl. En otras condiciones hubiera arrasado en los Emmy de ese año en las categorías de miniserie. Una apuesta de Ava DuVernay para contar la historia de los cinco de Central Park, cinco adolescentes acusados de una violación por el simple hecho de ser negros y que les llevó a la cárcel. Un caso con mucha repercusión mediática y en el que Trump, por entonces uno de los empresarios más poderosos de EEUU pidió que se les aplicara la pena de muerte. Una mirada política y poética con unas interpretaciones inolvidables.

'American Crime Story: el pueblo contra O.J. Simpson' (Netflix)

'American Crime Story'.

Episodios: 10

Ryan Murphy ofreció su mejor producto con esta miniserie centrada en el caso judicial contra O.J. Simpson. Un caso mediático del que, irónicamente, no sabemos casi nada. Su apuesta más adulta, madura, la menos efectista y la que tiene menos fuegos artificiales. Por si fuera poco dirigió dos episodios y reunió uno de los repartos más espectaculares de los últimos años con una Sarah Paulson perfecta.

'The night of' (HBO)

The night of.

Episodios: 8

Una de las mejores mini series de la última década y una de las que normalmente todos se olvidan cuando recopilan las grandes series de estos últimos años. Se trata de The night of, creada por Steven Zaillian -guionista de La lista de Schindler- y Richard Price. Todavía duele pensar que en los premios Emmy perdió el premio a la Mejor miniserie frente a Big Little Lies (que encima luego se demostró que era una serie con su segunda temporada). Un thriller que cuenta la historia de un joven que tras pasar la noche con una mujer la encuentra apuñada a su lado. Un argumento que podría ser de un thriller más, pero que aquí se utiliza para hablar de temas mucho más interesantes, entre ellos todos los fallos de un sistema judicial como el de EEUU.

'The virtues' (Filmin)

Fotograma de The Virtues.

Episodios: 4

El creador de This is England, Shane Meadows, saca todos sus demonios internos en esta maravillosa serie de cuatro episodios en la que cuenta cómo se enfrento como adulto a unos abusos que sufrió como niño y que su mente había enterrado creando traumas. Una serie que trata el tema de una forma inteligente, con unas interpretaciones perfectas y muchas aristas sobre un sistema que no ayuda a sus ciudadanos, que nunca prestó atención a temas como los abusos y una Irlanda donde la educación católica sigue protegiendo y creando represión.

'Angeles en América' (HBO)

Ángeles en América.

Episodios: 6

Una de las grandes series de la historia de la televisión. EEUU en los años 80, el sida, la intolerancia, los cambios políticos y sociales bajo el yugo de Reagan… todo está en esta adaptación brillante de la obra del mismo nombre que realizó su mismo creador, Tony Kushner, y que dirigió el gran Mike Nichols. Una serie que tardó años en gestarse, pero que finalmente llegó y revolucionó la televisión. Al Pacino, Emma Thompson, Meryl Streep, Justin Kirk… todos ellos brillantes. Cinco Globos de Oro y 11 premios Emmy (de un total de 21 nominaciones) confirmaron que estábamos ante una obra maestra que se convirtió rápidamente en título de culto.

'Hermanos de sangre' (HBO)

'Hermanos de sangre'.

Episodios: 10

Parece mentira pero ya han pasado 20 años desde que Steven Spielberg y Tom Hanks se aliaran para regalarnos una de las miniseries más potentes de la historia. Spielberg vuelve a la Segunda Guerra Mundial como motor de este proyecto ambicioso, enorme e imprescindible sobre la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial.

'A Very English Scandal' (Amazon Prime Video)

'A very english scandal'.

Episodios: 3

La unión de Stephen Frears en la dirección -que no para de hacer grandes miniseries en Reino Unido- y de Russel T. Davies en el guion -es el creador de Years & Years- no podía salir mal. De hecho, salió muy bien. Juntos cuentan la historia del primer político británico en ser procesado por intento de homicidio, Jeremy Thorpe, que intentó matar a su amante para ocultar su homosexualidad en 1960. Una maravilla con dos interpretaciones enormes de Ben Whisaw y Hugh Grant.

