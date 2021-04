'Secret Invasion': Olivia Colman negocia unirse a Samuel L. Jackson en la serie de Marvel para Disney+

Hollywood se puede dividir en dos tipos de personas. Los que trabajan para Marvel y los que no. Según avanza en exclusiva The Hollywood Reporter, la ganadora del Oscar Olivia Colman (La favorita) está negociando para incorporarse al reparto de Secret Nation, la miniserie de Marvel Studios para Disney+ que protagonizarán Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn. La segunda Isabel II de The Crown no es el único fichaje del proyecto: Kingsley Ben-Adir, la gran revelación de Una noche en Miami, se incorpora a la serie limitada para interpretar, previsiblemente, al villano de la función.

Marvel esconde el argumento bajo siete llaves, pero la serie utilizará eventos vistos en Capitana Marvel para lanzar la historia que protagonizarán Nick Fury y el líder de los Skrulls, los cambiaformas de la raza alienígena conocida que aparecieron en la película de Brie Larson.

Kyle Bradstreet (Mr. Robot) será el guionista principal de una serie que se rodará este otoño en Europa. Colman acaba de recibir la segunda nominación al Oscar de su carrera gracias a El padre y ya ha terminado sus compromisos con la serie histórica de Netflix. La inglesa está rodando actualmente Landscapers, una serie limitada para HBO.

'Secret Nation' se estrenará próximamente en Disney+.

