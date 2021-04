Daniel Brühl: “Kevin Feige quiere que Marvel refleje lo que pasa en el mundo a nivel político y social”

Cuando un buen actor coge un personaje secundario con algo de ‘chicha’, se convierte en un robaescenas. Es lo que le ha pasado a Daniel Brühl, que en Falcon y el Soldado de Invierno tardó en aparecer -lo hizo al final del segundo episodio-, pero cuando entró en acción los espectadores no quieren ver otra cosa. Cada vez que él habla, el resto desaparecen. Da igual que se trate del villano frente a dos superhéroes, es un camaleón que hace que todos le miren a él. Con una mezcla de ironía y mucha mala baba, su Barón Zemo suelta sus dardos envenenados y manipula a todos.

Su carisma en la serie de Disney+ ha sido tal que una brevísima escena de dos segundos en la que sale bailando en un club se convirtió en el meme del episodio y sus responsables han tenido que lanzar la versión extendida de un momento que él improvisó. Brühl, que nació en Barcelona y tiene la nacionalidad española, aparece en escena como una especia de Hannibal Lecter, en medio de una celda transparente en la que parece que hasta esperaba a sus enemigos y ahora aliados.

“Anthony Hopkins es mucho más peligroso que yo. Es el mejor villano de la historia del cine, así que es un cumplido esto que me dices porque es uno de mis héroes, pero por un segundo sí que pensé en esa secuencia, pero luego me di cuenta que no debería pensarlo demasiado, porque ves a Anthony Hopkins y dices... ¡buf!, recuerdo una entrevista en la que decía que como villano no debías pestañear, y yo creo que eso también lo tuve en mente en algún momento con Bucky y con Chris Evans cuando rodamos Civil War, porque eso de no cerrar los ojos da siempre un efecto muy fuerte para un villano”, cuenta el actor a este medio.

Falcon y el Soldado de Invierno debería haber sido la primera serie de Marvel en llegar a la plataforma, pero el coronavirus afectó a su producción e hizo que fuera Bruja Escarlata y Visión la que cogiera el relevo. Esto ha hecho que la gente vea esta serie como una apuesta menos arriesgada y más canónica dentro del MCU, pero también se atreve a añadir temas políticos que no estaban tan presentes en otras películas de Marvel. Se habla de refugiados y, sobre todo, de racismo, con ese relevo que dejó el Capitán América en su compañero Sam, que sería el primer Capitán América negro… o no.

Daniel Brühl (Barón Zemo) junto a Anthony Mackie (Falcon) y Sebastian Stan (el Soldado de Invierno). Disney+

Esta profundidad es algo que para Daniel Brüel era importante, pero cree que “Marvel siempre ha sido muy relevante”. “Si piensas en el pasado, el Capitán América luchó contra los nazis, y ha tenido una influencia cultural muy importante en generaciones de jóvenes. Eso lo han mantenido, y a Kevin Feige le interesa que las películas de Marvel reflejen lo que pasa en el mundo a nivel político y social, y eso me interesaba de esta serie. Que un superhéroe negro, Falcon, al que le dieron el escudo, se tenga que preguntar si él es capaz de llevarlo y de si la gente puede imaginarse un Capitán América negro… eso tiene un impacto en los fans enorme”, apunta.

Pero para él no es algo nuevo, sino que siempre le ha parecido “muy interesante en todos los proyectos, porque nunca se olvidan de ese nivel y de esa responsabilidad que tienen con los millones de fans y eso tienen una influencia muy importante. Esa posición que tienen política y social la defiendo mucho, y por eso me apeteció entrar en este universo”, zanja.

Brühl también ha debutado como director, y su película estuvo en esta edición de la Berlinale, que tuvo que ser online por la pandemia. Un contexto cambiante en el que el streaming coge cada vez más impulso y las salas se ven amenazadas y que él vive con sensaciones “ambiguas, tan ambiguas como este personaje de Zemo”. “Por una parte me alegro del éxito de Falcon, pero por otro el futuro del cine es tan inseguro… Y eso me causa mucha tristeza. Y miedo. No creo que el cine vaya a morir jamás, pero estamos viviendo tiempos complicadísimos y lo veo en mi entorno de la gente del cine, que está sin trabajo y esperando. Yo estoy contengo por estar hablando contigo, porque haya algo que yo haya podido hacer y que se estrene”.

También te puede interesar...

• 'Falcon y el Soldado de Invierno': todas las claves del estreno más esperado de Marvel en Disney+

• Entrevista a Anthony Mackie y Sebastian Stan, los nuevos héroes de Marvel en 'Falcon y el Soldado de Invierno'

• 'Falcon y el Soldado de Invierno': la serie de Marvel es el estreno más visto en Disney+ según la plataforma