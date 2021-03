Así es 'Them', la serie antológica sobre el terror del racismo que estrenará Amazon Prime Video

El denominado terror social que popularizó Jordan Peele con Déjame salir y Nosotros (Us) volverá a nuestras pantallas con Them, la serie de antología de Amazon Prime Video, que llegará a la plataforma el próximo mes de abril, una producción que también sigue la estela de Lovecraft Country, la miniserie que nos mostró el año pasado en HBO los horrores de tener la piel negra en tiempos de supremacía blanca.

Con un encargo directo de dos temporadas que empezaron a desarrollarse en 2018, en su primera entrega, ambientada como la lovecraftiana creada por Misha Green en la década de los años 50, explorará el terror en Estados Unidos desde el punto de vista de una familia negra. En este texto te contamos su premisa y quiénes están delante y detrás de cámaras de este proyecto que formará un buen tándem con El ferrocarril subterráneo, la serie de Barry Jenkins (Moonlight), que estrenará en mayo Amazon Prime Video.

Qué nos cuenta 'Them'

La primera temporada de esta antología se desarrolla en la década de los 50, en la que seguimos a los Emory, una familia negra que deja su hogar en Carolina del Norte para mudarse a un vecindario blanco de Los Ángeles durante el período conocido como La Gran Migración.

El futuro ideal de esta familia, que aspiraba a una vida mejor, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas, sobrenaturales pero también muy reales, las representadas por el racismo de sus vecinos, amenazan con aniquilarlos y destruirlos.

Teaser - 'THEM' - Amazon Prime Video

Delante y detrás de cámaras

La primera serie creada por Little Marvin (The Time is Now) está producida por Lena Waithe, ganadora del Emmy al mejor guion de comedia por Master of None y creadora de The Chi, un proyecto que llegó a la mesa de Amazon en 2018 y por el que hubo una competida puja entre plataformas.

Descrito en aquel momento en Deadline por Waithe y Jeniffer Salke, la directora de Amazon Studios, como un guion terrorífico, adictivo y provocador, su propuesta es hoy, un año después de los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, tan relevante socialmente como lo era en 1953 o hace tres años.

"Empecé a escribir 'Them' en una época en la que cada mañana al abrir mis redes sociales veía un vídeo detrás de otro de hombres, mujeres y niños negros siendo aterrorizados de alguna forma. Eso me hizo pensar en mi propia experiencia y la historia de navegar este país con la piel negra". Little Marvin

En el reparto de los diez episodios que conforman la primera temporada, destacan Deborah Ayorinde (Luke Cage), Ashley Thomas (Top Boy) y Shahadi Wright Joseph (Nosotros), como la familia Emory; mientras Christopher Heyerdahl (Hell on Wheels), Ryan Kwanten (True Blood) y Alison Pill (Devs) dan vida a algunos de sus intimidantes vecinos.

En la dirección destacan Janicza Bravo, nominada al Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance de 2020 con Zola, con crédito en series como Mrs. America o Atlanta; y Nelson Cragg, nominado al Emmy de mejor fotografía por Homeland y American Crime Story. A Marvin lo acompañan en la firma de los guiones Dominic Orland (The OA, Mindhunter) y Francine Volpe (P-Valley, The First).

Cuándo se estrena 'Them'

En Amazon Prime Video España no han dado una fecha de estreno confirmada, pero en Estados Unidos han anunciado su lanzamiento el 9 de abril.

También te puede interesar...

• 'Solos': Amazon Prime Video prepara una antología sobre la soledad con un reparto lleno de estrellas



• 'Modern Love': la antología de Amazon Prime Video anuncia actores y directores para su segunda temporada