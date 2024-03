Qué es 'Nugget de pollo', la disparatada serie coreana de Netflix: "Es extraño, pero no puedo parar de verlo"

El humor absurdo no conoce límites. Prueba de ello es el estreno de Nugget de pollo, la nueva serie coreana que acaba de llegar a Netflix y que adapta el popular webtoon homónimo de Park Ji-dok. Los que se adentren en ella encontrarán una historia tan fantástica como aparentemente descerebrada que al mismo tiempo tiene un trasfondo muy emocionante.

En esta ficción, una mujer adorable se convierte en un ‘dakgangjeong’ (un nugget de pollo agridulce) tras meterse en una extraña máquina. Este no es más que el comienzo de una cadena de incidentes imprevisibles protagonizados por el padre y un admirador de la chica, que harán lo que sea con tal de solucionar el misterio y salvarla.

La serie está basada en el mencionado cómic del mismo nombre que se publicó en Naver, una plataforma de webtoon de Corea del Sur, y publicó un total de 47 capítulos entre septiembre de 2019 y agosto de 2020. Tuvo una corta duración, pero su disparatada historia tuvo mucho éxito y mantuvo una valoración media de 9 puntos sobre diez en cada episodio, acumulando más de 149.000 lectores.

Tal y como ocurre con el webtoon, su adaptación televisiva ofrece una historia deliciosamente retorcida y absurda. Gira en torno a una misteriosa máquina violeta que transforma a las personas en pollo frito, adentrándose después en un terreno más rocambolesco e impredecible.

Desde el mismo tráiler se puede ver cómo el dúo principal se enreda en una misión extraña y protagonizan vivencias de lo más aleatorias. Y en medio de este caos, también habrá espacio para el romance. Aunque primero habrá que encontrar la manera de devolverle a Min-ah su forma humana. "Es extraño, pero no puedo parar de verlo", dice un personaje en el adelanto.

El reparto

Delante de las cámaras destacan principalmente tres actores. El primero es Seung-ryong, que interpreta a Choi Sun-man, un padre decidido y desesperado por traer a su hija de vuelta. Ryu comenzó su carrera como actor de teatro y desde entonces se ha convertido en uno de los actores más notables del audiovisual en Corea del Sur.

Habrá quien le reconozca por su papel en la película Miracle in Cell No. 7, aunque también protagonizó el largometraje The Admiral: Roaring Currents, siendo esta última la producción más taquillera en la historia de Corea del Sur.

Junto a él está Jae-hong como Ko Baek-joong, un trabajador de la empresa de Sun-man que está enamorado en secreto de Min-ah. El actor saltó a la fama gracias a sus interpretaciones en películas como The King of Jokgu, y también en series como Reply 1988.

Y por último, Yoo-jung interpreta a Choi Min-ah, la mujer que acaba transformada en un nugget de pollo. Ha aparecido en otras ficciones como Dong Yi y Golden Rainbow.

Fotograma de 'Nugget de pollo' Netflix

Además, Nugget de pollo también incorpora el cameo de Jung Ho-yeon, conocida por su papel destacado en El juego del calamar, por el que ganó el premio del Sindicato de actores a la mejor interpretación de una actriz en una serie dramática.

Los creadores

Tras las cámaras de Nugget de pollo está el director Lee Byeong-heon, conocido especialmente por sus ingeniosos guiones y su impecable manera de hacer humor. Sin duda, una de las figuras más relevantes de la industria del entretenimiento coreano.

Su trabajo más conocido fue la exitosa Trabajo extremo -disponible en Amazon Prime Video y Filmin-, una película de acción que sigue a un equipo de detectives de narcóticos que crean de paisanos un negocio de pollo frito para desarticular a una banda organizada. Aunque todo se complica cuando la receta del pollo se convierte en un éxito.

'Nugget de pollo' está disponible en Netflix.