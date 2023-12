Ricky Gervais despierta polémica con su monólogo en Netflix: "Es irrespetuoso con los niños con cáncer"

Aún no se ha estrenado en Netflix, pero Ricky Gervais ha despertado la polémica en redes con su especial de comedia Armageddon tras adelantar 90 segundos del monólogo en su canal de YouTube.

En el teaser, Gervais habla sobre los vídeos que hace para la Fundación Make-A-Wish, dirigidos a niños con enfermedades terminales, diciendo que lo hace porque se lo piden y siempre dice que sí, pero que no irrumpe en los hospitales diciendo: "Despierta, calvito". También dice que empieza esos vídeos preguntándole a los niños: "¿Por qué no deseabas ponerte mejor? ¿Qué, también eres retrasado mental?".

Inmediatamente después del polémico comentario, Gervais dice al público: "Todo esto son bromas, ¿de acuerdo? Ni siquiera utilizo esa palabra en la vida real. ... Estoy interpretando un papel".

La referencia a las cabezas afeitadas de los pequeños y el uso de la palabra "retrasado" no han sido bien recibidas por el público. Hay una petición de firmas en Change.org organizada por Anna Villa, que escribe en la descripción que es una madre cuyo hijo "luchó valientemente contra el cáncer", en la que exige a Netflix que retire esa broma del próximo especial de Gervais, que llegará a la plataforma el 25 de diciembre.

"El reciente sketch de Ricky Gervais en Netflix, en el que se refiere a los niños con enfermedades terminales como 'calvos', no sólo es irrespetuoso, sino también profundamente hiriente", escribe Villa. "Se burla del coraje y la resistencia de estos jóvenes luchadores que afrontan su enfermedad con gracia y belleza a pesar de su calvicie".

Villa añade que "las bromas de Gervais no sólo fueron de mal gusto, sino también despiadadas", y "una bofetada en la cara no sólo de los niños que luchan contra estas graves enfermedades, sino también de sus padres y familias que están a su lado en este difícil viaje."

"Nuestros niños no son un chiste, sus vidas no son un chiste", escribe Villa. "Por eso exigimos que Netflix retire este sketch ofensivo de su plataforma inmediatamente. Creemos que la comedia nunca debe hacerse a expensas del dolor o el sufrimiento de otra persona - especialmente cuando se trata de niños inocentes que luchan contra enfermedades potencialmente mortales."

Actualmente la petición tiene más de 12.000 firmas.

Ricky Gervais responde

En una entrevista con Nihal Arthanayake en el podcast Headliners de BBC Radio 5 Live, Gervais calificó de "falsa" la indignación contra él y comparó a los peticionarios con "abucheadores", según recoge el medio Variety.

Gervais afirma que ofender a la gente son "gajes del oficio" para un cómico, pero que las redes sociales han permitido un abucheo similar a "gritar por la ventana".

"No están realmente ofendidos. Sólo quieren que se les escuche. Sólo quieren una reacción... ser ignorado tiene el mismo efecto psicológico que recibir una bofetada en la cara. Así que disfruto mucho ignorando a la gente", dice Gervais.

Añadió que se mantiene al margen de la política, pero que en el escenario encarnará a un personaje de izquierdas o de derechas, dependiendo de lo que convenga al chiste. "Algunos creen que un chiste es una ventana al alma del cómico", dijo Gervais. "No es cierto. Es un chiste".

Sobre las críticas a su nuevo especial, dijo: "Pueden odiarlo. Tienen derecho a no venir al programa, pero eso no va a impedirme hacer lo que me gusta, y no voy a dejar de hacerlo a expensas de toda la gente a la que le gusta. Nadie está obligado a verlo".

"Puedo actuar ante un millón de personas y no recibiré ni una queja", dijo Gervais. "En cuanto sale en Netflix o en cuanto alguien dice que esto es ofensivo, la gente dice: 'Oh, eso es ofensivo'. Ni siquiera han oído el chiste. No estaban allí. Ignóralos. No cuentan. No me afectan. No cuentan".

In this show, I talk about sex, death, paedophilia, race, religion, disability, free speech, global warming, the holocaust, and Elton John. If you don’t approve of jokes about any of these things, then please don’t watch. You wont enjoy it and you’ll get upset. pic.twitter.com/kYXBlZRggW — Ricky Gervais (@rickygervais) December 19, 2023

A principios de esta semana, Gervais compartió una publicación en su cuenta de X/Twitter en el que hizo una advertencia sobre el contenido de su nuevo especial de monólogos.

"En este espectáculo hablo de sexo, muerte, pedofilia, raza, religión, discapacidad, libertad de expresión, calentamiento global, el Holocausto y Elton John", escribió Gervais. "Si no apruebas las bromas sobre cualquiera de estas cosas, entonces, por favor, no lo veas. No lo disfrutarás y te enfadarás".

El anterior especial de Netflix de Gervais, SuperNature, suscitó críticas similares por sus chistes sobre las personas trans, que fue calificado por la organización GLAAD como la "comedia peligrosa" y diciendo que consiste en "desvaríos tránsfobos disfrazados de chistes".

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, defendió a Gervais y a Dave Chappelle, que también fue criticado por su uso de las personas trans como objeto de su comedia en el especial de 2021 The Closer, diciendo que los cómicos "cruzan la línea de vez en cuando".

