"Usamos un helicóptero como máquina de viento": el elenco de 'Rebel Moon' cuenta cómo es trabajar con Zack Snyder

La Navidad llega anticipada para los fans de Zack Snyder. Netflix estrena Rebel Moon: la niña de fuego, la esperada primera parte de la saga espacial del director, que estrenará una versión extendida a principios de 2024, antes del lanzamiento en abril de La guerrera que deja marcas, la parte 2.

Esta epopeya de ciencia ficción que lleva décadas fraguándose narra la historia de una pacífica colonia ubicada en los confines de la galaxia cuando es amenazada por un poder tiránico. Su mejor baza para sobrevivir será la misteriosa Kora (Sofia Boutella).

Snyder rodó las dos partes de forma consecutiva, así como el montaje del director, una hora de contenido extra sin censura. "Se ven muchas cosas. Está todo más detallado y son escenas rodadas especialmente para el director's cut", explicó en Tudum.

Una superproducción de más de 160 millones de dólares que se rodó en ocho meses, en la que Snyder además de escribir el guion, producir y dirigir, también se encargó de la dirección de fotografía. Parecen muchos sombreros para una sola cabeza, pero la elegancia y serenidad con la que los llevó es, precisamente, una de las cosas que más admira de él el reparto de actores.

SERIES & MÁS habló con Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy y Ed Skrein, los protagonistas de Rebel Moon, sobre su experiencia trabajando con Zack Snyder en este ambicioso proyecto.

"La versión extendida será algo que nunca has visto antes". Ed Skrein

¿Cuál fue el mayor desafío de rodar las dos películas de forma consecutiva?

Michiel Huisman: Fue un rodaje divertido y había un ambiente ideal, pero fue un desafío. Rodamos la primera y la segunda parte una detrás de otra, lo que es genial porque ahora que se estrena la primera parte, significa que la segunda se estrena tres meses después. La gente no tiene que esperar un año o dos, pero eso implicó que le dedicáramos a la película, incluyendo la preparación, un año entero. Eso es mucho tiempo lejos de todo.

E. Duffy: Sí, fue mucho tiempo para estar lejos de casa, seguro, pero tuvimos la suerte de tener una especie de segunda familia en el lugar, porque el ambiente era muy agradable. Nos sentíamos en confianza.

Sofia Boutella: Y qué bendición que Netflix fuera capaz de darle el presupuesto para poder hacer la película que quería, la película que tenía en su mente. Por eso estaba feliz todos los días en el set. Me alegro mucho de que tuviera la oportunidad de hacerlo porque se lo merece todo, tiene un talento increíble.

Ed Skrein: Hubo momentos en los que pensé: "Vaya, Netflix realmente confía en este tipo porque estábamos haciendo locuras". Hay cosas que rodamos para la versión extendida que aún no puedo creer que nos hayamos salido con la nuestra. No hay límites, fue realmente emocionante. Para los fans de la cultura pop, esta película será el espectáculo. Pero el corte extendido, del que se supone que no debo hablar demasiado, solo diré que será algo que nunca has visto antes.

Sofia Boutella: Sí, realmente es una pieza de arte.

Ed Skrein: Un cuadro violento y groseramente sexual.

Zack Snyder en el rodaje de 'Rebel Moon'

¿Qué podéis decir de Zack Snyder como director?

Charlie Hunnam: Una de las cosas que me llevo de esta experiencia es haber conocido a Zack Snyder como director y ver lo que es un artista verdaderamente puro. El cine es una forma de arte colaborativo y a veces es difícil atribuir méritos individuales a la visión artística, no es como alguien que escribe un libro o pinta un cuadro en soledad. Pero ese es realmente el caso de Zack. Todo en esta película salió de su mente de una manera muy singular y enfocada. Y eso es asombroso.

Es genial estar involucrado en su mundo y ver como todo se materializa. Tiene una idea concreta de lo que quiere hacer, pero si quieres probar algo, si tienes una idea, está abierto y se siente cómodo para darnos espacio para explorar, y eso es realmente raro en nuestro trabajo. Creo que realmente es el testimonio de un verdadero artista, porque no siente que tenga nada que demostrar y por eso no se niega a que nadie más tenga voz. Es muy colaborativo y abierto.

"Zack es el guionista, director y director de fotografía, me parece increíble que tuviera un control sobre todo y nunca lo viera estresado" Djimon Hounsou

Staz Nair: Yo diría que lo que más increíble de él es lo integrado que está en todas las facetas de la película. Es el guionista, el director de fotografía y el director, pero más allá de eso, es una persona que está a la vista en las trincheras con nosotros constantemente.

Estaba en el set con nosotros desde primera hora, ya fuera la llamada a las cuatro o a las cinco de la mañana y se quedaba hasta el final. Y el hecho de que fuera también el director de foto quería decir que cuando estábamos rodando lo teníamos detrás de la primera cámara, no en la carpa del director que dice "Acción" desde lejos. Vivía la experiencia visceral con nosotros. Y eso da un sentimiento de confianza impagable que te permite asentarte y dejar que él te guíe.

Djimon Hounsou: A mí me gustaría añadir algo que me parece muy importante, y es que con toda la presión que debe suponer ser el director y el director de foto en un trabajo tan descomunal como este, en el que estábamos rodando las dos partes de la película más las versiones del corte del director, me parece increíble que tuviera un control sobre todo y sin embargo nunca lo viera estresado. Nunca he visto a Zack estresado, sí concentrado, pero siempre sereno.

Ray Fisher: Zach es un visionario. Le gusta pintar y sus películas se sienten como si estuvieras viendo un cuadro en cada toma. Todo está tan magistralmente diseñado, los colores, las texturas. Es como si estuvieras viendo a alguien pintar algo en la pantalla delante de ti.

Su habilidad para decirte lo que estás viendo, especialmente porque usamos un montón de pantalla verde, significa que puede que no seamos capaces de verlo exactamente como él lo hace, pero es capaz de guiarnos en nuestra actuación de una manera que tiene sentido para lo que está tratando de encapsular. Es muy fácil confiar en su visión porque se nota que sabe lo que quiere y lo que hace.

"Un día dijo "traigan el helicóptero", y no era para que se viera en pantalla ¡lo usamos como máquina de viento!" Ed Skrein

Sofia Boutella y Zack Snyder preparando una secuencia

Michiel Huisman: Trabajar con Zach en este proyecto donde ha sido tan libre ha sido especial. Comparte con nosotros su visión y la sentimos nuestra. También me gusta mucho el aspecto técnico y en esta película parecía que había estado coleccionando objetivos de cámaras durante décadas. Los puso en su propia carcasa personalizada y esas son las lentes con las que filmamos esta película. Su pasión es contagiosa.

¿Cómo describirías esta experiencia en términos de la escala de la producción? En la pantalla parece enorme, pero cómo fue para vosotros.

Sofia Boutella: Nunca había estado en un set tan grande como este. No sabía lo que era una gran superproducción hasta que llegue al estudio el primer día de rodaje.

Ed Skrein: Para que entiendas lo que yo sentí solo te diré un momento en el que me explotó la cabeza. Recuerdo que Zack dijo "traigan el helicóptero" y no era para que se viera en pantalla. ¡Lo usamos como máquina de viento! Ahí es cuando te das cuentas de la envergadura de lo que estás haciendo.

O cuando estás rodando una escena caminando por una colina manteniendo una conversación íntima con otro personaje y te das la vuelta y ves que detrás de ti hay 250 extras vestidos como sacerdotes, soldados, gente del pueblo. Todo era enorme.

Hay algunas secuencias de acción que están más allá de cualquier cosa que haya hecho antes, y he hecho un montón de películas de acción. Pero lo mejor, es que a pesar de esa gran escala, Zack Snyder tiene la cualidad de hacerte sentir que estás rodando una película indie.

Estás trabajando en algo muy grande y de mucho presupuesto, pero él te hace sentir como si fuera algo íntimo y pequeño. Hace que te olvides de todo lo que está ahí. Va a sonar un poco cursi, pero es real, Zack te hace sentir como si fueras la única persona en la habitación. Es muy cercano y generoso.

Zack Snyder, Sofia Boutella y Michiel Huisman

Siendo un proyecto tan ambicioso, qué pensáis de que se salte los cines y la gente vaya a verlo en dispositivos móviles.

Michiel Huisman: Me encantaría decirle a la gente que intente verla en la pantalla más grande que encuentre en su casa. Pero es muy emocionante que el 22 de diciembre la gente de todo el mundo pueda ver esta película tantas veces como quiera.

Ray Fisher: Creo que habrá muchos fans que querrán reunirse para conseguir un proyector y poder verla tan grande como puedan, pero estamos viviendo en un mundo diferente y la conveniencia de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda ver la película a la hora que le sea más cómodo es increíble, independientemente de cual sea el formato que elija.

A mí me encanta ir al cine, pero me veo sentado en una habitación con un televisor tan grande como sea posible y un gran sistema de sonido y si la película es buena me voy a aislar igual.

'Rebel Moon' parte 1: la niña de fuego' se estrena el 22 de diciembre en Netflix.

