Los creadores de 'Cobra Kai' cambian de registro en 'Hechos polvo', la nueva serie de Netflix

Mientras esperamos el regreso de Cobra Kai con la sexta y última temporada, sus creadores acaban de estrenar Hechos polvo, una nueva serie que acaba de estrenarse en Netflix y que no guarda prácticamente ningún parecido con la ficción del universo Karate Kid.

Se trata de una comedia de acción de alto voltaje que, en sus ocho episodios, sigue a una unidad de fuerzas especiales de élite que rastrean una red terrorista letal, empeñados en volar Las Vegas.

Después de celebrarlo con un fiestón de sexo, drogas y alcohol, el equipo descubre que la bomba que desactivaron era falsa. Ahora tienen que sobreponerse a sus impedimentos, superar sus problemas personales, encontrar la bomba de verdad y salvar al mundo. Y todo eso bien colocados.

Qué dicen los creadores

Llama la atención el cambio de registro que llevan a cabo Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, los creadores de ambas series, pasando de una ficción más familiar como Cobra Kai a una serie con un tono mucho más adulto como Hechos polvo. Sin embargo, parece que esta fue la intención de los creadores desde el principio.

"Antes de hacer Cobra Kai, escribíamos y dirigimos principalmente comedias de clasificación R, desde las películas de Harold & Kumar hasta Hot Tub Time Machine... Así que trabajar en Hechos polvo fue como una vuelta a los orígenes para nosotros", dijo Schlossberg.

['The Crown': así recuerda el príncipe Harry la muerte de su madre en sus memorias 'En la sombra']

"Pero, aunque Hechos polvo pueda tener escenas más atrevidas que Cobra Kai, existe una manera de superponerse en cómo construimos la historia y los personajes. Nuestros héroes en Hechos polvo tienen sus propias historias y arcos, y cada episodio termina en un suspense... algo que los fans de Cobra Kai encontrarán familiar", añadió.

Por otro lado, Hurwitz explicó que la intención inicial era hacer una película. "Hechos polvo fue originalmente pensado como una película que Hayden y yo íbamos a escribir

hace una década", contó.

Fotograma de 'Hechos polvo' Netflix

"Todo comenzó cuando pensamos en los tipos de héroes que de forma anónima y desinteresada arriesgan sus vidas por nuestro país todos los días, mientras el resto de nosotros miramos boquiabiertos e idolatramos a las estrellas de reality shows y los modelos de Instagram. Nos gustó la idea de hacer una película que humanizara a estos héroes", expresó.

"No fue hasta que estábamos rodando Cobra Kai que nos dimos cuenta de que nuestra visión en Hechos polvo funcionaría como serie en streaming. En ambas series, básicamente estamos haciendo películas a gran escala", concluyó.

Delante y detrás de las cámaras

'Hechos polvo'. Netflix

El reparto de Hechos polvo lo forman Nick Zano (Legends of Tomorrow de DC), Shelley Hennig (Teen Wolf), Paola Lázaro (The Walking Dead), Terrence Terrell, Kimi Rutledge, Alyson Gorske (Shrinking), C. Thomas Howell (The Outsiders) y Eugene Kim.

Tras las cámaras están los showrunners Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, que también ejercen de productores ejecutivos, guionistas y directores de la serie. Junto. ellos, Dina Hillier es también productora ejecutiva de la serie. Otros directores de los episodios incluyen a America Young, Sherwin Shilati y Joel Novoa. Abraham Martinez se desempeña como director de fotografía, mientras que Leo Birenberg y Zach Robinson componen la banda sonora.

Sigue los temas que te interesan