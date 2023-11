'The Crown': así recuerda el príncipe Harry la muerte de su madre en sus memorias 'En la sombra'

El cuarto episodio de la sexta temporada de The Crown recrea el momento en el que el príncipe de Gales le comunica a su hijo pequeño, el príncipe Harry, que su madre ha muerto en un accidente. "Buenos días, cariño", dice el personaje interpretado por Dominic West, "Me temo que vas a tener que ser muy valiente".

Su hermano, el príncipe William, aparece al pie de la cama, sugiriendo que su padre le dio la noticia primero y por separado. Aunque en la realidad, tal como contó Harry en sus memorias, estaba solo en su dormitorio de Balmoral cuando el príncipe Carlos entró a hablar con él sobre el accidente.

William y Harry sólo tenían 15 y 12 años cuando murió su madre, lo que tocó la fibra sensible de Dominic West, que tiene dos hijos de más o menos esa edad. Esta conexión inspiró a West a "luchar por Carlos" y presentar al futuro rey de forma positiva en pantalla.

"Siempre intento presentarle de forma positiva, pero no siempre lo consigo", dice West en una entrevista de Netflix. El actor explica que tenía la impresión de que Carlos era una persona "muy emocional" que habría consolado más íntimamente a sus hijos mientras lloraban la pérdida de Diana, pero entendió que no cuando leyó el libro de memorias En la sombra que publicó el príncipe Harry.

"Allí dice que su padre no le había abrazado ni nada parecido, así que tuvimos que cambiar ligeramente esa idea", explicó West. "Había asumido que Carlos es un tipo emocional y bastante abierto a pesar de esa imagen seria y formal, que obviamente tiene que tener en público".

Cómo recuerda ese momento en su libro

En su libro de memorias publicado a principios de este año, Harry describe el momento en el que su padre le despertó y le dijo que su madre había tenido un accidente. "Lo intentaron, querido hijo. Me temo que no lo consiguió".

"Esas frases permanecen en mi mente como dardos en un tablero", dijo el príncipe Harry. "En ese momento todo pareció detenerse".

Tal como se retrata en The Crown, su última interacción con su madre se produjo en forma de conversación telefónica, algo que se había convertido en una costumbre después de la separación de Diana con el príncipe Carlos.

"No recuerdo necesariamente lo que dije", dice Harry en el documental de HBO Diana, Our Mother: Her Life and Her Legacy. "Pero lo único que recuerdo es lamentar el resto de mi vida lo corta que fue la llamada. Y si hubiera sabido que era la última vez que iba a hablar con mi madre, las cosas que le habría dicho".

Pocos días después, el 6 de septiembre de 1997, más de 2.500 millones de personas de todo el mundo presenciaron el funeral de Diana, mientras unos jóvenes William y Harry caminaban estoicamente detrás de su cortejo.

En una entrevista de 2017 con Newsweek, Harry explicó lo difícil que fue para él manejar la noticia de la muerte de su madre. "Mi madre acababa de morir y tuve que caminar un largo trecho detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me miraban mientras millones más lo hacían por televisión", dijo Harry. "No creo que a ningún niño se le deba pedir que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que ocurriera hoy".

En una entrevista con Anderson Cooper en el programa de CBS 60 Minutos de este año, Harry habla sobre ese extracto de su libro. "No derramé una sola lágrima en ese momento", dice. "Estaba en estado de shock, ¿sabes? Tenía doce años. Eran algo así como... las 7, 7:30 de la mañana, temprano. Tu padre entra, se sienta en tu cama, te pone la mano en la rodilla y te dice: 'Ha habido un accidente'. No me lo podía creer."

"Pa no me abrazó. No era muy bueno mostrando emociones en circunstancias normales. Pero su mano cayó una vez más sobre mi rodilla y me dijo: 'Todo va a salir bien'. Pero después de eso, nada estuvo bien durante mucho tiempo"."Una vez que el ataúd de mi madre fue enterrado, fue la primera vez que lloré", dice Harry en la entrevista. "Nunca hubo otro momento".

Durante años pensó que seguía viva

En la entrevista, Harry le dice a Cooper que durante muchos años creyó que Diana había fingido su propia muerte y que estaba "huyendo" para escapar de su vida "miserable".

"Durante mucho tiempo, me negué a aceptar que se había ido", dice. "Había una parte de ella nunca nos haría esto, pero también parte de, tal vez todo esto es parte de un plan. Durante muchos años creí que un día nos llamaría y que iríamos a reunirnos con ella, sí".

Harry también reconoció en la entrevista que había tenido una lucha interna desde la muerte de la princesa Diana y que sentía una gran rabia hacia la prensa británica por su papel en su muerte.

"Sentía una gran frustración hacia la prensa británica por su papel en el suceso", dice. "Para nosotros, los niños, era obvio el papel de la prensa británica en la desgracia de nuestra madre, y yo tenía mucha rabia dentro de mí que, por suerte, nunca expresé a nadie".

"Recurrí al alcohol. Bebía mucho porque quería adormecer el sentimiento, o quería distraerme de cómo... lo que fuera que estuviera pensando. Y también recurría a las drogas". Harry admite que fumaba marihuana, que consumía cocaína y revela que también ha probado tratamientos más experimentales.

"Necesitaba pruebas"

Después de cumplir los 20 años, el príncipe Harry pidió ver el informe policial sobre el accidente en el que murieron su madre, su novio, Dodi Al-Fayed, y su chófer, Henri Paul, mientras eran perseguidos por fotógrafos en un túnel de París.

"Esos archivos contenían fotografías de la escena del accidente", le dice Cooper en la entrevista, "¿Por qué querías verlas?".

"Necesitaba pruebas", responde Harry. "Pruebas de que ella estaba en el coche. Prueba de que estaba herida. Y la prueba de que los mismos paparazzi que la persiguieron hasta el túnel eran los que estaban tomando fotografías de ella medio muerta en el asiento trasero del coche".

En sus memorias recoge lo que sintió al ver las fotografías. "'No había sido consciente hasta ese momento de que lo último que mamá vio en esta tierra fue los focos del flash de las cámaras".

Lo que sintió en aquel momento es devastador. "Las fotos mostraban el reflejo de un grupo de fotógrafos tomando fotografías a través del cristal del coche, y el reflejo en la ventana eran ellos", recuerda en la entrevista de CBS.

