'Nimona', la película de Netflix sobre la identidad que Vox no podrá censurar es una de las mejores del 2023.

La vida de Nimona no ha sido fácil, al igual que la de su protagonista. La película animada, que ha estrenado recientemente Netflix, fue rescatada afortunadamente de las garras de la cancelación por la productora Annapurna Pictures después de que Disney decidiera cerrar Blue Sky tras su compra en 2019, el estudio de animación de FOX artífice de la saga Ice Age que había empezado a desarrollarla y la tenía prácticamente terminada.

La película de animación se ambienta en un mundo medieval futurista en el que el caballero Ballister Bravocorazón es acusado de un crimen que no ha cometido. La única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona, una alocada adolescente con tendencia al caos que además resulta ser la cambiaforma a la que tendría que enfrentarse.

Con todo el reino dándole caza, Nimona resulta ser la única compinche a la que puede aspirar muy a su pesar. Con la línea de los héroes, los villanos y los monstruos difuminada, Ballister intentará lavar su nombre mientras busca la verdad con la ayuda de su esbirra.

En una época en la que el PP y Vox han censaurado a Lightyear, retirándola de la programación de un ciclo de cine de verano en Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por aparecer en una escena un beso entre dos mujeres, al igual que ya ocurriera en diferentes dictaduras árabes en oriente Próximo, Nimona es un verdadero rayo de luz.

La adaptación del brillante cómic de ND Stevenson, un giro a los cuentos de hadas con una protagonista a medio camino entre Juana de Arco y una cambiaforma, es un alegato queer sobre la identidad de género, la diversidad, el aceptarse a uno mismo, el debilitamiento de las instituciones y cómo tanto los héroes como los villanos y los monstruos no nacen, si no se hacen.

Los orígenes de esta historia se remontan a 2012, cuando al autor empezó a publicarla como webcómic a través de Tumblr. En 2015, Harper Collins decidió editarlo como novela gráfica para adolescentes, entrando en la lista del New York Times de los libros más vendidos y conquistando diferentes premios como el Eisner, el más importante en el mundo del cómic.

Los personajes en la película son tremendamente complejos. Como es el caso de Nimona, sensible, pero caótica. Tierna, pero brutal. Una representación de cómo parte de la sociedad sigue viendo a lo queer como una verdadera amenaza. O de Ballister Bravocorazón, quien empieza su viaje como villano pero irá demostrándole al mundo con sus acciones de que es un verdadero héroe.

