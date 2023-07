Netflix volverá a adaptar al cine 'Las crónicas de Narnia' con la directora de 'Barbie'

Greta Gerwig, que el 20 de julio estrena Barbie, una de las películas más esperadas del año, ha sido la elegida para dirigir las nuevas adaptaciones cinematográficas de los libros Las crónicas de Narnia que hará Netflix.

Así lo ha informado New Yorker, información que también ha confirmado The Hollywood Reporter, adelantando que la directora ha firmado un acuerdo por dos películas, aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de la plataforma.

En 2018, Netflix anunció que había adquirido los derechos cinematográficos y televisivos de la serie de siete libros Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. "Las familias se han enamorado de personajes como Aslan y todo el mundo de Narnia", dijo Ted Sarandos en aquel momento. "Y estamos encantados de ser su hogar en los próximos años".

[Hollywood, tenemos un problema: ni 'Indiana Jones' consigue convertirse en el Santo Grial de la taquilla]

Desde la adquisición, hace ya cinco años, no se ha puesto en marcha ningún proyecto basado en esta propiedad intelectual. En este período, la plataforma ha estado desarrollando producciones basadas en el material de Roald Dhal Story, del que ya se han estrenado una adaptación cinematográfica musical de Matilda, y se ha confirmado que Wes Anderson terminó el guion de la adaptación de La maravillosa historia de Henry Sugar, del autor.

La franquicia de Narnia ya ha sido llevada a la pantalla varias veces anteriormente. En 1979 se hizo una versión animada. En 1988 la televisión británica adaptó tres de los siete libros, y en 2005, como saga cinematográfica, Disney hizo adaptaciones de las novelas El león, la bruja y el armario (2005) y El príncipe Caspian (2008), mientras Fox estrenó La travesía del Viajero del Alba en 2010.

Tilda Swinton en 'El león, la bruja y el armario'

La obra de C. S. Lewis relata las aventuras en Narnia, una tierra de fantasía y magia poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Aslan, un legendario león creador del país de Narnia, es el protagonista de todos los relatos. La saga se considera un clásico de la literatura juvenil, es el trabajo más conocido del autor, ha vendido más de 100 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 41 idiomas.

Tras su entrada por la puerta grande como directora con Lady Bird, película que le valió cinco nominaciones a los Oscar, entre ellas las de mejor directora y mejor guion, Gerwig siguió con la adaptación de Mujercitas, el clásico de Louisa May Alcott, con la que consiguió seis nominaciones en los Oscar de 2020, incluidas mejor película y mejor guion adaptado.

Sigue los temas que te interesan