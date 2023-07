Quentin Tarantino desmiente los nuevos rumores sobre 'Kill Bill 3' e insiste en que no habrá secuela

Quentin Tarantino ha desmentido los rumores sobre Kill Bill 3. Los fans y un sector de la prensa han estado hablando sobre la posibilidad de que Maya Hawke, la actriz de Stranger Things y Asteroid City, fuera la protagonista de la secuela junto con su madre en la vida real, Uma Thurman, pero el cineasta ha afirmado que este proyecto no está en marcha.

Tarantino había hablado en alguna ocasión con Thurman sobre la posibilidad de hacer otra secuela y utilizar ideas que no se incluyeron en las dos primeras películas. Algo que confirmó la actriz en 2021 en una entrevista en The Jess Cagle Show: "Se ha hablado de ello a lo largo de los años. Se pensó en ello, pero hace mucho tiempo. No lo veo como algo inmediato en el horizonte".

Sobre este asunto, en una entrevista con el periódico belga DeMorgen, el director de Pulp Fiction dijo: "No veo que eso vaya a ocurrir", y reiteró que su próxima y última película es "sobre un crítico de cine en los años 70".

Maya Hawkes en 'Stranger Things'

El cineasta se autoimpuso la regla de terminar su carrera con una décima película y ya ha decidido cuál es. Titulada The Movie Critic, que en un principio se pensó estaría basada en Pauline Kael, una de las críticas más influyentes de la historia, pero en el pasado Festival de Cannes, avanzó que su inspiración era otra.

Para esta historia se basará en su experiencia como reabastecedor de máquinas expendedoras en su adolescencia, un período de su vida que le hizo interesarse en la crítica cinematográfica gracias a los textos de una revista pornográfica de su catálogo: "Todo lo demás era demasiado obsceno para leer, pero luego estaba este fasciculillo porno que tenía una sección de cine realmente interesante", reveló.

"Sus textos eran un cruce entre el Howard Stern de los inicios y lo que Travis Bickle podría ser si trabajara como crítico de cine", explica. "Se escribía sobre películas comerciales, de la mano de un crítico de segunda. Pero creo que era un muy buen crítico, muy cínico".

El protagonista de su película, personaje para el que está buscando un actor de unos 35 años, escribirá para la revista ficcional de porno The Popstar Pages y seguirá la línea del original.

"Era muy, muy entretenido. Era muy grosero, decía palabrotas. Empleaba insultos raciales. Pero su mierda era muy divertida", afirma. "Era tan cínico como el infierno. Escribía como si tuviera 55 años, pero solo tendría unos treinta. Murió al cumplir treinta. Durante un tiempo no tuve claro a causa de qué, pero ahora he investigado un poco más y creo que fueron complicaciones debido a su alcoholismo”.

