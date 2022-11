Tarantino tiene un mensaje para quienes critican la violencia gráfica en sus películas: "No las veas"

Quentin Tarantino tiene un mensaje claro para los espectadores y periodistas que critican la violencia gráfica y el uso de la "N-Word" en sus películas: "a quien no le guste el contenido de mis películas no debería verlas y punto".

Así respondió el director del Oscar a mejor guion por Pulp Fiction, Django desencadenado y Érase una vez en América a la pregunta de Chris Wallace en el programa de entrevistas Who's Talking to Chris Wallace de HBO Max, cuando le preguntó por esta crítica recurrente sobre su obra. "Deberían ver otra cosa", respondió Tarantino. "Si tienes un problema con mis películas, entonces no son las películas que debes ver. Por lo visto, no las hago para ti".

La "N-Word" es un eufemismo utilizado para referirse a la palabra "nigger", un término peyorativo y racista dirigido a la gente de piel negra, especialmente hacia los afroamericanos, que está considerado extremadamente ofensivo cuando es utilizado por una persona caucásica o fuera de la comunidad negra.

El uso que hace Tarantino de la "N-Word" en sus guiones y que pone en boca de sus actores, ha sido defendido durante mucho tiempo por uno de sus colaboradores más frecuentes, Samuel L. Jackson, que ha aparecido en casi todos los largometrajes de Tarantino hasta la fecha. Django Desencadenado es presentada como una muestra de esta polémica, ya que en esta película dicho insulto racial es enunciado más de 100 veces.

"Es una mierda", dijo Jackson al respecto en una entrevista concedida a la revista Esquire. "No puedes decirle a un guionista que no puede en boca de gente de otras etnias la forma en que ellos usan sus palabras. No se puede hacer eso, porque entonces se convierte en una falsa verdad. No es honesto".

En el documental QT8: The First Eight de 2018, dirigido por Tara Wood, y centrado en la carrera de Tarantino, Jackson se extendió sobre este tema. "En 12 años de esclavitud, Steve McQueen usa una canción que dice la "N-Word" 300 veces, pero nadie dice una mierda. Así que está bien que Steve McQueen la utilice porque está atacando artísticamente el sistema y la forma de pensar y sentir de la gente, pero Quentin lo hace sólo para molestar y hacer daño. Eso no es cierto. No hay deshonestidad en nada de lo que Quentin escribe o en cómo la gente habla en sus películas".

Jamie Foxx, protagonista de Django encadenado tampoco tuvo problemas con el problemático guion de Tarantino, y en una entrevista en Yahoo declaró: "La "N-Word" se dijo 100 veces, pero lo entendí, así era en aquella época", afirmó el actor.

Quentin Tarantino ha confirmado que tiene pensado debutar en televisión con una serie de ocho episodios. Comenzará a rodarse en 2023 y será su próximo gran proyecto antes de estrenar la que será su última película.

Aunque este será el primer proyecto que firme como creador, Tarantino ya había trabajado antes en el mundo de la televisión. En 2015, el cineasta presentó en Netflix la miniserie Los odiosos ocho, una versión de su película dividida en episodios.

También participó en el rodaje de los capítulos de Abierto hasta el amanecer, basados en su película con Robert Rodríguez. Además, escribió y dirigió dos episodios de CSI: Las Vegas en 2005 y un episodio de ER: Urgencias en 1995, e incluso interpretó a un personaje de Alias.

