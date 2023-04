Quentin Tarantino revela por qué en sus películas no hay escenas de sexo

Durante la gira que se está celebrando para presentar su nuevo libro Cinema Speculation, el director de cine Quentin Tarantino ha hablado sobre su trayectoria, comentando a los medios cómo le ha afectado personalmente el éxito de sus películas.

En una de las entrevistas que concedió, el cineasta habló con el Diari ARA, y recordó cómo vivió el fenómeno que protagonizó Death Proof, el thriller de acción de 2017 protagonizado por Kurt Russell que se estrenó en dos películas: Grindhouse y Planet Terror -esta última dirigida por Robert Rodríguez-.

El estreno de Grindhouse alcanzó los 25 millones de dólares en taquilla, mientras que Death Proof obtuvo solo 30 millones en el extranjero, cuando llegó a los cines de forma independiente.

[Tarantino tiene un mensaje para quienes critican la violencia gráfica en sus películas: "No las veas"]

El impacto personal de 'Death Proof'

"He tenido la suerte de escribir historias que han conectado con muchas personas, y esto me ha permitido practicar mi arte sin las restricciones que tienen la mayoría de los cineastas", dijo Tarantino al respecto.

"Sucedió algo gracioso: durante un tiempo recibí muchas propuestas de proyectos, hasta que los estudios terminaron asumiendo que yo hacía mis historias y no valía la pena el esfuerzo. Pero después de Death Proof, a la que no le fue bien en taquilla y que también fue un poco impactante para mi confianza, comencé a recibir propuestas nuevamente", añadió.

'Death Proof'.

"Deben haber pensado: 'Quizás ahora está tocado y su temperamento ha bajado, ahora es el momento'", recordó el cineasta. "Y no hay nada de malo en hacer películas por encargo para Hollywood. Siempre me ofrecieron proyectos interesantes. Pero preferí reinvertir en mí mismo e hice Malditos bastardos".

En una entrevista de 2021 con la revista Empire, Tarantino contó: "Con Grindhouse, creo que Robert [Rodríguez] y yo sentimos que la gente tenía un poco más de concepto de la historia de las películas dobles y de explotación. Pero no, no lo tenían en absoluto. No tenían ni idea de qué estaban viendo. Lo que estábamos haciendo no significó nada para ellos. Así que ese fue un caso de ser demasiado genial para la escuela", añadió.

Decisiones creativas

Robert De Niro y Bridget Fonda en 'Jackie Brown'.

Volviendo a las declaraciones del director para el Diari ARA, Tarantino también habló de la falta de desnudos y escenas de sexo que siempre ha habido en sus películas, porque aparte de la escena entre Robert De Niro y Bridget Fonda en Jackie Brown, no hay muchas escenas sexuales en su filmografía.

"Es cierto, el sexo no es parte de mi visión del cine", expresó Tarantino. "Y la verdad es que, en la vida real, es un fastidio rodar escenas de sexo, porque todo el mundo está muy tenso. Y si antes ya era un poco problemático hacerlo, ahora lo es aún más. Si alguna vez hubiera habido una escena de sexo que fuera esencial para la historia, la habría hecho, pero hasta ahora no ha sido necesaria", añadió.

[El director que enseñó a Quentin Tarantino todo lo que sabe sobre cine]

Su última película

Tarantino ya ha dejado claro que la próxima película que dirija será la última y que se titulará The Movie Critic. Comenzará a rodarse previsiblemente a finales de este año, a no ser que sufra retrasos.

Aún se desconoce cuál es su trama definitiva, pero los rumores acerca de la misma afirman que, teniendo en cuenta el nombre, se podría ambientar en la década de 1970 y que podría inspirarse en una figura como la de Pauline Kael, una de las escritoras y críticas de cine más importantes e influyentes de la historia.

La que podría ser la protagonista -porque aún no se ha confirmado- fue crítica de The New Yorker durante casi treinta años y era conocida por sus opiniones extremas y por ir en contra de la opinión generalizada, marcando a los jóvenes aficionados al cine durante los año 70. Sobre ella, Tarantino dijo en su libro que "ha sido tan influyente como cualquier director de cine".

Sigue los temas que te interesan