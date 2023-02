Uzo Aduba protagonizará 'The Residence', la nueva serie de Shonda Rhimes para Netflix

La nueva serie de Shondaland en Netflix ya tiene protagonista. Uzo Aduba (Orange is The New Black) interpretará a una detective que investiga un asesinato en la Casa Blanca en The Residence, proyecto producido por Shonda Rhimes que llegará a la plataforma tras los éxitos de Los Bridgerton y Quién es Anna.

Descrita como una comedia de misterio y asesinato, está inspirada en el libro de Kate Andersen Brower The Residence: Inside the Private World of the White House, una suerte de Downton Abbey en la residencia oficial de los presidentes de Estados Unidos, que incluye anécdotas de sus habitantes desde el mandato de Kennedy hasta el de Obama.

En la serie Aduba interpretará a Cordelia Cupp, detective asesora del Departamento de Policía Metropolitana, una astuta observadora del comportamiento humano, con un estilo de conversación distintivo y, para algunos, inquietante.

Esta es la sinopsis oficial, según la información proporcionada por Netflix: "132 habitaciones. 157 sospechosos. Un cadáver. Un excéntrico detective. Una desastrosa cena de Estado. The Residence es una historia de enredos ambientada en el piso de arriba, el piso de abajo y la trastienda de la Casa Blanca, entre el ecléctico personal de la mansión más famosa del mundo".

Liza Johnson, que tiene créditos en The Last of Us, La vida sexual de las universitarias, Dead to Me y Barry, ha firmado para dirigir los cuatro primeros episodios de la serie.

Uzo Aduba protagoniza el regreso de 'En terapia'

Paul William Davies es el showrunner y productor ejecutivo de The Residence. Shonda Rhimes y Betsy Beers se encargan de la producción ejecutiva a través de Shondaland y el acuerdo global de la compañía con Netflix. Esta serie supone la última colaboración entre Rhimes y Davies, que anteriormente creó el drama legal de ABC For the People, que fue producido por Shondaland. También fue guionista de la exitosa serie de ABC Scandal, creada por Rhimes.

Aduba también va a protagonizar en Netflix una serie limitada sobre la crisis de los opioides titulada Painkiller. Su trabajo en Orange is The New Black, original de la misma plataforma, le valió dos premios Emmy, uno a la mejor actriz invitada de comedia y otro a la mejor actriz secundaria de drama, después de que la serie pasara a competir en la categoría de drama por cambios en el reglamento.

Es una de las dos únicas actrices en ganar Emmys en comedia y drama por el mismo papel. Ganó su tercer Emmy en 2020 por la serie limitada Mrs. America, en la que interpretaba a la congresista estadounidense Shirley Chisholm. También prestó su voz recientemente a la película animada de Disney-Pixar Lightyear; y protagonizó la nueva versión de En terapia, de HBO Max.

