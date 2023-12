'La Mesías' hace historia: será la primera serie española que participe en el Festival de Sundance

Después de convertirse en una de las mejores series del año y conquistar a la crítica y al público desde que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián, La Mesías será presentada en el Festival de Sundance. La serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo para Movistar Plus+ hará historia al convertirse en la primera serie española que se podrá ver en una de las citas más prestigiosas del cine independiente.

El Festival de Sundance tendrá lugar del 18 al 28 de enero de 2024 y La Mesías se proyectará en la sección Episodic, tomando el relevo de Xavier Dolan, que estrenó su serie La noche que Logan mató a su padre, en esa misma sección del Festival.

Javier Ambrossi y Javier Calvo han declarado al respecto: "Es un honor que La Mesías forme parte de uno de los festivales que más títulos inspiradores han acogido a lo largo de su historia. Muchas de las películas que nos han hecho amar el cine han salido de allí. Todavía no nos lo creemos".

['La Mesías' se despide: los 11 mejores momentos que la han convertido en la serie del año]

La Mesías ha supuesto un gran éxito desde el día de su estreno y ya es considerada como la serie del año en España por la prensa especializada, contando además con cinco nominaciones a los Premios Forqué y once nominaciones a los Premios Feroz, unos galardones en los que ha conseguido el récord histórico de candidaturas.

En la serie se cuenta cómo el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

El reparto está formado por Macarena García (La llamada), Roger Casamajor (Pa Negre), Lola Dueñas (Volver), Carmen Machi, Ana Rujas (Cardo), Albert Pla, Amaia, Biel Rossell Pelfort y Cecilia Roth (Hable con ella). Además, la producción también cuenta con Nora Navas (Unicornios), Gracia Olayo, Aixa Villagrán (La chica de nieve), Carla Díaz (Élite), Betsy Túrnez, Ángeles Ortega, Mari Paz Sayago y Rossy de Palma.

Completan el reparto Cristina Rueda, Mabel Olea, Valeria Collado, Ania Guijarro, Sara Roch, Carla Linares, Javier Beltrán, Vicenta Ndongo, Eric Balbás, George Steane, Mariona Terés, Daniela Santiago, Nacho Vigalondo y Laia Marull. Y también los debutantes Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral, Lluc Jornet, Iona Roig, Sara Martínez, Joana Buch, Arlet Zafra y Ninoska Linares.

La visión de los creadores

Fotograma de 'La Mesías'

"En la serie, yo conecto con la idea del vacío y la idea del sinsentido. Creo que es lo que hace que todos los personajes tengan una búsqueda en La Mesías, unos por la parte artística y las películas, otros por el valor de la fe y lo espiritual... Todos los personajes viven una búsqueda del sentido. Y yo conecto mucho con eso, con una obsesión que tengo desde pequeñito, que pensaba '¿pero para qué estamos aquí?'", explicaba sobre la serie Javier Ambrossi.

"También hay una parte oscura con la que conecto, que son los vínculos de los hermanos y cómo comparten todo con nosotros. Si has vivido una infancia un poco dura, están teñidos. Son vínculos muy positivos, pero también son oscuros. Cuando miras a los ojos de tu hermano, te recuerda que ambos estuvisteis allí".

['La Mesías', según sus protagonistas: "Montse destroza la vida de sus hijos porque está vacía y rota"]

"En la serie hay una mirada un poco oscura a la idea de ser hermano, hijo o padre, a los vínculos familiares y también una mirada un poco oscura a la propia idea de vivir, que en el fondo es un sinsentido que intentamos llenar porque si no se hace insondable", añadió.

Justo a continuación, Javier Calvo quiso describir la manera en la que él se siente interpelado por la serie. "Esa parte oscura, árida y angustiosa de la serie a mí me conecta con el cine que más me gusta. El que a mí me ha hecho sentir con nada. Una cámara o un fuera de campo, son capaces de hacerte sentir angustia y que estás ahí viviendo eso", indicó.

['La Mesías': desamparo infantil, 'Babadook' y el terror de descubrir que el amor no es suficiente]

"Ese hiperrealismo y esa naturalidad es algo que empezamos a explorar en Veneno y que con esta serie lo hemos querido llevar hasta el final, haciendo ese ejercicio formal y ese salto actoral. Con poco, con o sin música, con un plano fijo, con un fuera de campo, puedes sentir y vivir la situación como si estuvieras ahí mismo".

"Y aunque pasen cosas entretenidas e incluso divertidas, todos los capítulos pueden estar teñidos de esa pátina angustiosa que creo que hemos conseguido implantar", agregó Calvo.