Muere Norman Lear, leyenda y pionero de la televisión, responsable de las series más rompedoras de los 70

Norman Lear, genio de la comedia, activista y creador de las series clásicas más rompedoras de la década de los 70, ha fallecido por causas naturales en su casa de Los Ángeles. Lo ha hecho rodeado de su familia y "cantando canciones hasta el final", según un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Tenía 101 años.

"Norman vivió una vida maravillado por el mundo que le rodeaba. Se maravillaba con su taza de café cada mañana, la forma del árbol fuera de su ventana y los sonidos de la hermosa música", reza la publicación.

"Pero eran las personas -las que acababa de conocer y las que conocía desde hacía décadas- las que mantenían su mente y su corazón siempre jóvenes. Mientras celebramos su legado y reflexionamos sobre el próximo capítulo de la vida sin él, nos gustaría dar las gracias a todos por todo el amor y el apoyo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Norman Lear (@thenormanlear)

Seis veces ganador del Emmy, Lear tenía un currículum impresionante como creador, en el que destacan títulos tan emblemáticos como All in the Family, Maude, Good Times, The Jeffersons y Mary Hartman, Mary Hartman, que aunaron conflictos de actualidad, abrieron conversaciones transgresoras en la televisión y divirtieron a millones de espectadores consiguiendo grandes datos de audiencia.

Formó equipo a menudo con el también guionista y productor Bud Yorkin.

Ambos saltaron a la fama escribiendo para el programa de variedades de Jerry Lewis y Dean Martin en la década de 1950, y en un momento dado, Lear llegó a tener nueve programas en antena y terminó una temporada con tres de las cuatro series de mayor audiencia.

['La Mesías' hace historia: será la primera serie española en verse en el Festival de Sundance]

Norman Lear (centro) con Jean Stapleton y Carroll O’Connor de ‘All in the Family’

La ABC pasó dos veces del guion de All in The Family antes de que la CBS firmara el contrato. Y así, con Carroll O'Connor como el racista Archie, Jean Stapleton como su ingenua esposa Edith, Sally Struthers como su hija Gloria y Rob Reiner como su yerno polaco-americano, All in the Family, grabada ante una audiencia de unas 250 personas en Hollywood, se estrenó a las 9:30 p.m. del martes 12 de enero de 1971.

La serie comenzaba con esta advertencia: "El programa que están a punto de ver es All in the Family. Pretende enfocar con humor nuestras debilidades, prejuicios y preocupaciones. Al hacer de ellos una fuente de risas, esperamos mostrar -de una manera madura- lo absurdos que son".

I loved Norman Lear with all my heart. He was my second father. Sending my love to Lyn and the whole Lear family. — Rob Reiner (@robreiner) December 6, 2023

All in the Family fue nº 1 de audiencia durante cinco años, una cifra sin precedentes. En su momento álgido, el 60 por ciento de los telespectadores, más de 50 millones de personas, la sintonizaban los sábados por la noche.

"La serie perdura porque su creador estaba enfadado con la injusticia en el mundo: racismo, sexismo, homofobia, abuso de poder político, disparidad económica... y la lista continúa. En otras palabras, enfadado por las cosas correctas, escribió Seth McFarlane en Vanity Fair en 2014.

[5 episodios para descubrir 'Doctor Who' sin tener que ver toda la serie: las mejores historias autoconclusivas]

My Goat. What a life. Rest well, Norman Lear. https://t.co/GJUnvXbAuH — quinta brunson (@quintabrunson) December 6, 2023

Lear adaptó Come Blow Your Horn, de Neil Simon, para una película de 1963 dirigida por Yorkin y convenció a Frank Sinatra para que la protagonizara. Recibió una nominación al Oscar por Divorce American Style (1967) y coescribió y produjo The Night They Raided Minsky's (1968), de William Friedkin, en aquel momento la película más cara rodada en Nueva York.

Más tarde, financió películas como This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), La princesa prometida (1987) y Tomates verdes fritos (1991). Las tres primeras fueron dirigidas por Rob Reiner, que enseñó a Ellen, la hija de Lear, a jugar a las jotas cuando ambos tenían 9 años y que luego, por supuesto, interpretó a Michael Stivic, el "Cabeza de Carne", en All in the Family.

We have lost a giant..a man of great humor and dignity. What an amazing life that has given so much to us all. He used laughter as a way to look at ourselves. A blessing to have been his friend for almost 50 yrs. pic.twitter.com/qlH339kD22 — Billy Crystal (@BillyCrystal) December 6, 2023

En 1981, Lear cofundó la organización sin ánimo de lucro 'People for the American Way', cuya visión "es una sociedad democrática vibrantemente diversa en la que todo el mundo reciba el mismo trato ante la ley, se le dé la libertad y la oportunidad de perseguir sus sueños y se le anime a participar en la vida cívica y política de nuestra nación".

Veinte años después, compró en una subasta una copia original de la Declaración de Independencia por 8,1 millones de dólares y la llevó de gira por todo el país durante una década. "Norman conocía el poder de la cultura para generar conversación, llegar a los corazones y cambiar las mentes, y era un maestro en el uso de ese poder para el bien", dijo en un comunicado Lara Bergthold, copresidenta de la junta directiva de People for the American Way y confidente de Lear durante muchos años.

Goodnight Norman. Love you. Thanks for raising me. — Jon Stewart (@jonstewart) December 6, 2023

Más recientemente, el enérgico Lear reinició One Day at a Time para Netflix con un reparto latino y vio cómo se revitalizaban episodios de All in the Family, The Jeffersons y Good Times con especiales de ABC que le convirtieron en el ganador del Emmy de más edad de la historia.

En febrero de 2021 recibió el premio Carol Burnett vía Zoom en los Globos de Oro. "Estoy convencido de que la risa añade tiempo a la vida, y nadie me ha hecho reír más... que Carol Burnett", dijo. Dieciocho meses después, Lacey Rose, de THR, recordaba su centenario.

How lucky are we? How lucky are we to have crossed timelines with Norman Lear? How lucky am I to have grown up with All in the Family, Sanford and Son, Good Times, Maude and all the rest? #Blessed. Rest now, Norman. — Jane Lynch (@janemarielynch) December 6, 2023

Es uno de los siete miembros originales del Salón de la Fama de la Televisión honor que comparte con David Sarnoff, William S. Paley, Edward R. Murrow, Paddy Chayefsky, Lucille Ball y Milton Berle.

Sigue los temas que te interesan