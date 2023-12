Netflix renueva el reality de 'El juego del calamar' por una segunda temporada y ya está abierto el casting

Netflix acaba de anunciar la renovación de El juego del calamar: El desafío por una segunda temporada. Después del inesperado fenómeno global en el que se convirtió la serie creada por Hwang Dong-hyuk, el reality inspirado en la ficción coreana regresará con una nueva tanda de episodios.

La plataforma ha confirmado la continuación del programa antes de que el final de la primera temporada se estrene en el catálogo y se desvele quién será el concursante ganador de los 4,56 millones de dólares. También ha desvelado que el casting ya ha comenzado y que ya están abiertas las inscripciones en la web SquidGameCasting.com.

Después de nueve episodios de juegos emocionantes, alianzas y traiciones impactantes, solo quedan tres concursantes después de que otros 453 hayan sido eliminados. Se trata de Mai, la jugadora 287; Phil, el jugador 451; y Sam, el jugador 016.

['No me llame Ternera': así es la polémica entrevista de Jordi Évole al exdirigente de ETA que estrena Netflix]

"No hubo luz roja en nuestra decisión de dar luz verde a la temporada 2 de El juego del calamar: El desafío, el programa sin guion más ambicioso que hemos estrenado en Netflix", dijo Brandon Riegg, vicepresidente de producciones de no ficción de la plataforma, en un comunicado.

"Estamos muy emocionados de continuar con la franquicia de El juego del calamar con nuestro equipo en Corea y los productores de Studio Lambert y The Garden para este épico concurso", continuó.

'El juego del calamar: El desafío'. Netflix

La serie en la que se basa el programa tiene el récord de ser la ficción más popular de Netflix de todos los tiempos, con 1.650 millones de horas de visualización en los primeros 28 días después de su estreno en septiembre de 2021. Fue renovada por una segunda temporada, que se estrenará próximamente.

Por otro lado, el reality es una coproducción entre Studio Lambert (“The Circle”) y The Garden (“24 Hours in A&E”), parte de ITV Studios. Además, los productores ejecutivos son Nicola Brown (The Garden), Tim Harcourt (Studio Lambert), John Hay (The Garden), Toni Ireland (Studio Lambert), Anna Kidd, Stephen Lambert (Studio Lambert), Louise Peet, Nia Yemoh (Studio Lambert) y Stephen Yemoh (Studio Lambert).

Un rodaje polémico

Fotograma de episodio final del reality. Netflix

"Ganar 4,56 millones de dólares no iba a ser un paseo por el parque". Así fue la respuesta que dieron los productores de El juego del calamar: El desafío, el reality de competición de Netflix basado en la popular serie surcoreana, tras hacerse público que un grupo de concursantes del programa emprenderá acciones legales por lesiones sufridas durante el rodaje.

Un despacho de abogados del Reino Unido representa legalmente a dos jugadores anónimos que afirman que sufrieron hipotermia y daños en los nervios en la grabación de una prueba del programa, debido a las condiciones de frío extremo del pasado enero.

Unas acusaciones que surgieron a principios de este año, cuando se supo que Netflix había tenido que prestar atención médica para atender a algunos de sus concursantes durante la producción, que se realizó en Cardington Studios, una antigua base de la Real Fuerza Aérea en Bedford.

Sigue los temas que te interesan