Muere Benjamin Zephaniah, actor de 'Peaky Blinders' y escritor pionero en la lucha antirracista, a los 65 años

Benjamin Zephaniah, conocido por participar en la serie británica Peaky Blinders y también escritor y poeta pionero en la lucha contra el racismo, ha fallecido a los 65 años después de que le diagnosticaran un tumor cerebral hace ocho semanas. Sus familiares han confirmado la noticia a través de un comunicado de Instagram.

“Con gran tristeza y pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, hijo y hermano en las primeras horas de esta mañana del 7 de diciembre", se lee en la publicación en redes sociales.

"La esposa de Benjamin estuvo a su lado en todo momento y estuvo con él cuando falleció. Lo compartimos con el mundo y sabemos que muchos estarán conmocionados y entristecidos por esta noticia", continuaba el comunicado. "Benjamin fue un verdadero pionero e innovador, le dio muchísimo al mundo".

"A través de una carrera asombrosa, que incluye una enorme cantidad de poemas, literatura, música, televisión, radio, Benjamin nos deja un legado alegre y fantástico", concluía.

A Zephaniah, una de las voces literarias más prolíficas de Gran Bretaña, se le atribuye entre otras cosas la creación de la “poesía dub”, donde las palabras son recitadas al ritmo de música reggae. Además, fue un activista abierto a nivel político y su trabajo denunciaba el racismo, la pobreza y también la injusticia social.

Cientos de fanáticos de dejaron un comentario en el comunicado. Un seguidor escribió: "Esta noticia realmente me entristece. Soy un gran admirador. Tuve la suerte de conocerlo y decirle cuánto me gustó su poesía y lo que representaba. Mi corazón está con su familia y amigos".

Benjamin Obadiah Iqbal Zephaniah nació en el área de Handsworth en Birmingham, hijo de un cartero de Barbados y una enfermera jamaicana. Cuando era niño, le regalaron una vieja máquina de escribir que lo inspiró a convertirse en escritor. Su poesía estuvo enormemente influenciada por la música y la poesía de Jamaica y lo que anteriormente llamó "política callejera".

Era disléxico y abandonó la escuela a los 13 años sin saber leer ni escribir, pero se acabó convirtiendo en uno de los poetas más famosos de la Gran Bretaña moderna. En 2008, The Times lo clasificó como uno de los 50 mejores escritores británicos de la posguerra. Además, interpretó al predicador callejero Jeremiah Jesus en la exitosa serie británica Peaky Blinders.

Publicó mucha poesía a lo largo de los años, así como cinco novelas y siete obras de teatro. Su primer libro de poesía llamado Pen Rhythm se publicó en 1980. Otras colecciones de poesía incluyeron The Dread Affair: Collected Poems, Rasta Time in Palestina, Too Black, Too Strong y We Are Britain. Por otro lado, lanzó un álbum llamado Rasta en 1982, que incluía la primera grabación de los Wailers desde la muerte de Bob Marley.

