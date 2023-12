'The Crown', la historia real: el día que Diana de Gales viajó en helicóptero con Dodi para ver a una vidente

Queda solo una semana para que lleguen a Netflix los episodios finales de The Crown. La plataforma ya ha lanzado el tráiler de la parte 2 de esta sexta y última temporada, que tras la muerte de Diana pondrán el foco en el resto de la Familia Real, especialmente, en el príncipe William y la Reina Isabel II, que tras varios acontecimientos importantes, empieza a plantearse su reinado y su legado.

Antes del estreno de los seis episodios restantes, que será el 14 de diciembre, terminamos el repaso de algunos de los eventos que fueron llevados a la pantalla en la parte 1, comparándolos con la historia real.

Esta vez nos detenemos en un momento del episodio 6x02, en el que la reina Isabel comenta con el príncipe Felipe lo que describe como "las últimas noticias" del comportamiento errático de Diana, en concreto, la visita que hizo a su vidente con Dodi Al-Fayed, en la que llegó en un helicóptero de Harrods "aterrorizando a la población".

Rita Rogers

Quién es Rita Rogers

Rita Rogers, es una vidente de origen romaní y autora de libros que actualmente tiene 82 años. En los años 90 tenía muchos clientes famosos, incluida la policía y, especialmente, la princesa Diana.

Fue puesta en contacto con la princesa por un amigo en común en 1994 y Rodgers hizo una lectura inicial de las cartas por teléfono antes de conocerse en persona. "A Diana no se le podía engañar", asegura Rodgers. "Detectaba un fraude a los veinte pasos y me habría descubierto rápidamente si no hubiera sido auténtica".

"Llamaba al menos una vez a la semana para ver cómo estaba", declaró Rogers al Derbyshire Times. "Cuando venía de visita, me abrazaba", añadió en una entrevista de 2003 en The Herald. "Siempre me dejaba un regalo... nos reíamos mucho y teníamos una relación fantástica".

El viaje en helicóptero del episodio 6x02 de 'The Crown'

La visita del verano de 1997

La última vez que Rogers vio a Diana fue el 12 de agosto de 1997, cuando voló en helicóptero con Dodi a su casa en Derbyshire. "Al entrar, Diana me dijo: 'Rita, tenemos una hora antes de que llegue la prensa'. Era muy consciente de los problemas con la prensa y nunca quiso ponerme las cosas difíciles. Así era ella, pensando en los demás", contó en Daily Mail en 2008.

"Le había dicho [a Diana] que conocería en el agua a un hombre de ascendencia extranjera con la inicial 'D' y que estaría relacionado con la industria del cine", dijo Rogers. "Poco después, me llamó un día y me dijo: 'Rita, ¿adivinas dónde estoy? Estoy en un barco con un hombre que acabo de conocer llamado Dodi Fayed'".

Según reveló en esa misma entrevista, Dodi quedó tan asombrado por la predicción que quiso conocer a Rogers en persona. "Diana me había visitado varias veces antes por su cuenta, y hablábamos regularmente como amigas. Quería que conociera a Dodi, y mientras yo le hacía a él una lectura del tarot privada, ella se sentó al sol en el patio con mi marido hasta que terminamos".

Sandra Hale interpreta a Rita Rodgers en la serie

La visita llamó la atención de la gente y por eso apareció en los titulares de la prensa, tal como comenta el personaje de Imelda Staunton en The Crown, pero en realidad Diana había estado en contacto con Rita durante cuatro años. Esa era la tercera vez que Diana la visitaba en su casa y, según ha explicado Rodgers, hablaban por teléfono con regularidad.

La prensa asedió la casa de Rita durante los días siguientes. "Diana llamó varias veces, diciendo que sentía mucho los problemas que me había causado. Al día siguiente llegó un mensajero del palacio de Kensington con un paquete para mí", explica.

"Dentro había un collar de oro con corazones entrelazados porque, como me dijo Diana, "tienes un corazón de oro". Me quedé boquiabierta; fue un regalo tan bonito".

El collar, de la joyería favorita de Diana, Van Cleef & Arpels, iba acompañado de una nota manuscrita en su papel de carta personalizado del palacio de Kensington. Decía así: "Queridísima Rita, Este collar fue hecho para ti y llega con mucho amor para una dama muy especial con un regalo extraordinario... de, Diana xx".

La carta y el collar que le regaló Diana a Rita Rogers Derbyshire Live

Rita Rogers no era la única tarotista a la que acudía Diana. También frecuentó a Debbie Frank, de quien se dice fue la primera persona a la que la princesa confesó sus sospechas de la relación entre Carlos y Camilla. Otra fue Penny Thornton, por recomendación de su cuñada, Sarah Ferguson, en 1986.

En cuanto a profesionales de la salud mental, y siempre a escondidas de la Casa Real, consultaba a la psicóloga Susie Orbach, que aparece hablando con Diana por teléfono al inicio del episodio 6x02.

Qué ha contado Rogers de Diana

Rogers se ha mantenido discreta sobre gran parte de sus conversaciones con la princesa a pesar de las múltiples ofertas económicas que ha recibido por ceder una exclusiva. "En aquella época me ofrecieron 250.000 libras por hablar de su vida privada, pero ¿cómo iba a hacerlo? Era mi amiga", afirma.

Sí ha contado que cree que Diana y Dodi eran "muy felices; te calentaba el corazón verlos juntos", dijo a Daily Mail en 2008. Afirma que no sabe si habrían llegado a casarse, pero de lo que está segura es que "Diana nunca habría hecho nada que hubiera causado un problema a sus hijos. Ellos eran su prioridad absoluta. Pero tampoco hay duda de que estaban enamorados. Estaba radiante, era la Diana más feliz que yo había conocido".

En una entrevista con Derbyshire Live de 2017, Rogers afirmó que su conexión con Diana no se ha perdido, ni siquiera hoy. "Todavía la siento a mi alrededor: es feliz y está orgullosa de sus chicos", afirma.

Afirma haber advertido a Dodi del accidente

En la entrevista con el Daily Mail, Rogers relata que advirtió a Dodi sobre el accidente de París: "le di detalles específicos sobre el color del coche, el túnel, y le dije que siempre utilizara su propio chófer".

Rogers dice que, sin embargo, no predijo que Diana estaría con él en ese momento. "Me llamó a las cuatro de la tarde, nueve horas antes del accidente, para decirme que estaba en París", recuerda.

"Me dijo que iba a cenar al Ritz, que tuviera cuidado y que me llamaría cuando volviera a casa. Me dijo que estaba deseando ver a sus hijos".

Esa misma noche, Rogers se despertó y vio en la televisión que Dodi había muerto en un accidente de coche. "Llamé al móvil de Diana saltó el buzón de voz", explica. "He ayudado a salvar muchas vidas en el pasado avisando a tiempo. No entiendo por qué no pude salvar la suya".

El collar fue subastado

La ficha del collar en la casa de subastas

Rodgers afirmó que por su cáncer de garganta no podía llevar el collar y no podía dárselo a una de sus cuatro hijas porque crearía problemas entre ellas. "Sé que a Diana que no le importa. Puede que otros me critiquen, pero yo lo tengo claro. Diana no era sentimental con las posesiones, y sé que no querría que su regalo causara un problema entre mis hijas", dijo a Daily Mail en 2008.

"Pensé en romper el collar y convertirlo en cuatro piezas de joyería, pero no me parecía bien: es demasiado bonito para estropearlo. Así que, a regañadientes, he decidido venderlo y repartir los beneficios entre las niñas. También quiero hacer una donación a un hospicio local en memoria de Diana, porque me había hablado de trabajar con Dodi para crear hospicios en todo el mundo".

El collar se subastó en junio de 2008 en Christie's South Kensington, en una de sus ventas de alta joyería. El precio de reserva para la subasta era de 4.000 y 6.000 libras, pero pudo haber alcanzado mucho más en las pujas debido a su origen, y a que venía acompañado de la carta manuscrita de Diana. No se ha revelado la identidad del comprador ni el precio de venta.

La parte 2 de la temporada 6 de 'The Crown' se estrena en Netflix el 14 de diciembre.

