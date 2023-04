Cuándo se lanzará Max en España, la plataforma de streaming que sustituye a HBO Max

La llegada de Max, la plataforma que sustituirá a HBO Max, está a la vuelta de la esquina. El renovado servicio de streaming aglutinará el contenido de HBO, HBO Max y Discovery+ en un mismo catálogo y fue presentada por Warner Bros. Discovery el pasado miércoles, donde también se anunciaron algunos proyectos de series muy interesantes.

El plan de la compañía es poder competir con Netflix y Disney+ -los dos gigantes del streaming actuales- y convertirse en "una de las principales empresas de transmisión del mundo". Por eso han ideado un nuevo servicio, que reemplazará al actual HBO Max.

Normalmente, los servicios de streaming tardan meses o incluso años en acabar de aterrizar, pero el caso de Max será diferente y en Estados Unidos estará disponible el próximo 23 de mayo. Sin embargo, tardará un poco más en llegar a Europa y a España, donde la compañía ha prometido no desvelar más información hasta que no se acerque la fecha de lanzamiento, que tendrá lugar a lo largo de 2024.

Una transición fluida

Para los que ya sean suscriptores de HBO Max, la compañía ha asegurado que el paso a Max será lo más fluido posible y que las cuentas ya existentes en la plataforma serán transferidas automáticamente, manteniendo los mismos perfiles, configuraciones e historial de reproducción.

Sin embargo, es posible que en España sí que se noten ciertos cambios en el precio de la suscripción y que la nueva plataforma siga un camino similar al de Netflix. Aunque en Estados Unidos el coste se mantenga, es probable que en España no solo aumente el coste mensual del plan que hayan escogido los usuarios, sino que además les hará escoger entre un plan de suscripción normal o uno más barato con publicidad.

La fecha de llegada

En 2024, HBO Max se convertirá en Max en España, con HBO Originals, exitosas series, películas, realities y mucho más. Revelaremos más detalles cuando se acerque la fecha del lanzamiento. pic.twitter.com/LSr9TUO67z — HBO Max España (@HBOMaxES) April 12, 2023

Aunque ya se sepan todas las características sobre la renovada Max, aún se desconocen los detalles de su aterrizaje en España en algún momento de 2024. De hecho, la propia HBO Max en España ha confirmado que lo que se sabe actualmente "únicamente se aplica al territorio estadounidense" y que "la información del lanzamiento local y los detalles sobre el servicio se proporcionarán cuando se acerque la fecha".

Habrá que esperar hasta ese momento para saber más sobre cómo se aplican los cambios en España, un lugar en el que el coste de la suscripción de HBO Max no sólo es más barato que el que aún se aplica en Estados Unidos, sino que además, tampoco incluye anuncios.

Próximos estrenos

Además de presentar la nueva plataforma Max, también se nombraron muchos de los ambiciosos proyectos que ya hay en marcha y que se incorporarán al amplio catálogo ya existente.

Esto incluye series como El Pingüino, la próxima ficción del universo de The Batman que protagoniza Colin Farrell; el nuevo spin-off de The Big Bang Theory, la serie de animación Gremlins: Secrets of the Mogwai, las secuelas de Expediente Warren e It con Welcome to Derry o la esperadísima cuarta temporada de True Detective.

También destacan otras producciones como el nuevo spin-off y precuela de Juego de tronos El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante, la nueva adaptación de la mágica saga Harry Potter, y la versión anime de Rick & Morty.

