La publicidad llega a Netflix: cuándo, qué cambios incorpora y los contenidos que no estarán disponibles

La publicidad acaba de aterrizar en Netflix. Una semana después de su llegada al mercado estadounidense, la plataforma ya ha puesto en marcha este cambio en España con un nuevo plan de suscripción básico con anuncios que cuesta 5,49 euros al mes.

Después de negarse en rotundo durante años, los anuncios han llegado a la plataforma para remontar la situación económica y adoptar un modelo de funcionamiento que cada vez se asemeja más al de la televisión convencional.

Será una opción más barata para los suscriptores -que con el plan básico sin anuncios pagarían 7,99 euros al mes-, pero también incluye la pérdida de acceso a algunos grandes nombres y títulos como The Crown o Peaky Blinders, que dejarán de estar disponibles para los que accedan desde este plan.

Disponible en España

La propia plataforma expone que el plan básico con anuncios de Netflix es un plan de suscripción con publicidad que permite al usuario disfrutar de películas y series a un precio más bajo, con una calidad de vídeo HD -de hasta 720p-, en un dispositivo compatible. Además, esta opción también da acceso a los juegos de Netflix sin anuncios.

Netflix ha informado de que irá desarrollando este plan con el tiempo y que incluirá una media de entre 4 y 5 minutos de anuncios por hora y estos aparecerán al principio de las series y películas, y durante su reproducción, abarcando hasta 20 segundos de duración.

Los tipos de anuncios

La publicidad en Netflix incluirá anuncios bastante genéricos, con algunas tiras publicitarias de automóviles, hoteles, joyas o fragancias, y estarán orientados en función del país en el que se encuentren los usuarios.

También estarán relacionados con las categorías del contenido que puedan estar viendo los espectadores. De esta forma, si alguien está viendo una película sobre deporte, lo más probable es que aparezcan en pantalla anuncios relacionados con este tema.

Más barato, pero con menos series y películas

"¿Disfrutas de tu experiencia de Netflix exactamente como es hoy? ¡Excelente! Nada sobre la forma en que ves Netflix va a cambiar". De esta manera, Netflix comunicó en sus redes sociales cómo sería la llegada de la publicidad al catálogo, aunque este enunciado no se corresponde del todo con la realidad, ya que sí que cambiarán muchas cosas.

El cambio más notorio se va a notar principalmente en el contenido y los usuarios que tengan acceso a Netflix a través de este plan con anuncios se darán cuenta de que hay algunas series y películas no estarán disponibles debido a restricciones de licencia -además de que las descargas tampoco estarán incluidas-.

"Vamos a trabajar para reducir [la cantidad de programas restringidos] con el tiempo", dijo el director de operaciones de Netflix, Greg Peters, en una rueda de prensa. Sin embargo, por ahora "una cantidad limitada de películas y programas de televisión no estará disponible".

Entre las series y películas que no se podrán ver están algunos de los títulos originales más emblemáticos de la compañía como The Crown, Cobra Kai, House of Cards o Breaking Bad. Tampoco se podrán ver Peaky Blinders, The Sinner, The Good Place, The Last Kingdom, Anatomía de Grey, Cómo defender a un asesino, Arrested Development ni tampoco New Girl.

Estos son solo algunos de los títulos que destacan entre las 250 series, películas y documentales que ya no están disponibles en el plan con anuncios de Estados Unidos, aunque aún falta por ver cuáles de todos ellos tampoco se podrán ver en España.

