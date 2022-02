Así es 'KIMI', el thriller corporativo de Steven Soderbergh con Zoë Kravitz que estrena HBO Max

HBO Max estrena hoy su película original KIMI, un thriller protagonizado por Zöe Kravitz (Big Little Lies) y dirigido por Steven Soderbergh (Traffic, Ocean's Eleven). El largometraje es el segundo título del director que llega a la plataforma en pocos meses, después de Sin movimientos bruscos (No Sudden Move), un thriller noir con un reparto plagado de estrellas de Hollywood que resultó ser una sorpresa.

En esta ocasión, la historia se traslada al presente para seguir de cerca a una especialista en tecnología que sufre agorafobia. Un día, la protagonista descubre la evidencia de un crimen relacionado con el uso de información y los datos y tendrá que hacer frente a sus propios miedos si quiere hacer justicia y denunciar los hechos.

La protagonista deberá salir del cascarón para hacer lo correcto

'Kimi' | Tráiler | HBO Max

En la película conocemos a Angela Childs (Zöe Kravitz), una analista tecnológica que se dedica a revisar los flujos de datos para la compañía Amygdala Corporation, que resulta ser proveedora del asistente de voz KIMI. Los hechos tienen lugar en medio de una pandemia, por lo que Angela, que además sufre de agorafobia, sigue una estricta rutina dentro de su loft en Seattle. Las restricciones no son muy estrictas, pero la protagonista decide encerrarse en casa y llevar una vida normal en esas cuatro paredes, comunicándose con quien haga falta a través de un chat de vídeo.

Sin embargo, la tranquilidad y la seguridad que le aporta su hogar serán cuestionadas de repente, especialmente cuando un día escuche algo terrible en uno de los streams que está analizando. Presa de la indecisión, Angela se da cuenta de que informar de la situación por correo electrónico es demasiado arriesgado, así que decide seguir el consejo de un compañero de trabajo de confianza, que le da la idea de ir a su oficina en el centro y hablar directamente con la ejecutiva Natalie Chowdhury para alertarle del delito que se está cometiendo con el uso de información.

El problema está en el hecho de que Angela no se ha atrevido a salir de casa desde antes de la pandemia y lo que puede parecer un simple paseo, para ella se convertirá en todo un desafío. Pero ella está dispuesta a hacer lo correcto, aunque para ello tenga que salir de su zona de confort.

Será el segundo de los estrenos que prepara el director con la plataforma

Mediante el estreno de KIMI, HBO Max vuelve a recibir a Steven Soderbergh en su catálogo. Será la segunda película que el director y productor estadounidense realiza con la plataforma después de Sin movimientos bruscos, un thriller que homenajeaba al cine negro y que se convirtió en uno de los reclamos de HBO Max España en el día de su llegada a nuestro país, con un reparto lleno de celebridades como Don Cheadle (Iron Man 2), Benicio del Toro (Sicario, Traffic), David Harbour (Stranger Things, Viuda Negra), Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), Matt Damon (Good Will Hunting, El último duelo) y Brendan Fraser (La Momia), entre otros.

No obstante, estos dos títulos no serán las únicas veces que veremos a Soderbergh colaborar con HBO Max, ya que el director regresará próximamente a la plataforma para el estreno de Magic Mike's Last Dance.

El quipo técnico

KIMI es una película dirigida por Steven Soderbergh a partir de un guion escrito por el aclamado guionista David Koepp (Parque Jurásico, Misión: Imposible). Michael Polaire, colaborador habitual de Soderbergh, y David Koepp son los productores del largometraje.

El reparto está formado por Zoë Kravitz (Big Little Lies y próximamente en The Batman), Byron Bowers (Sin movimientos bruscos), Jaime Camil (Schmigadoon), Erika Christensen (Traffic), Derek DelGaudio, Robin Givens (Riverdale), Charles Halford (La suerte de los Logan), Devin Retray (Efectos secundarios), Jacob Vargas (Los 33), con Rita Wilson (Mamma Mia!).

