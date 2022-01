'Los últimos tres días', así es la miniserie sobre la caída y detención de Milošević que estrena Filmin.

Si algo caracteriza a Filmin es la cuidada selección de su catálogo, donde destacan las series europeas. Joyas ocultas que se estrenan en Reino Unido, pero también a lo largo del continente, y que seguramente no llegaríamos a ver de no ser por su decidida apuesta. La última en estrenar es Los últimos tres días, una miniserie escrita y dirigida por Bojan Vuletić, el primer director en atreverse a retratar las 72 horas clave de negociación entre el gobierno serbio y Slobodan Milošević, quien se atrincheró junto a su familia y sus guardaespaldas en un búnker para evitar su arresto.

Se trata de una producción de la RTS, la cadena nacional serbia, que estrenó coincidiendo con el vigésimo aniversario de los acontencimientos y que dividió al país, mostrando que las heridas siguen abiertas. A lo largo de cinco epsiodios, la serie viaja hasta marzo del 2001, narrando los hechos que ocurrieron antes de que el exlíder político fuera detenido por el Tribunal Penal Internacional, donde se le juzgaría por crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la guerra de los Balcanes.

Plantándole cara a esta parte de la historia por primera vez

Escena de la serie, con el protagonista y acusado, el ex presidente Slobodan Milošević. Filmin

Haciéndose con la presidencia del gobierno de Serbia desde 1989 hasta 1997, y con la del territorio de la antigua Yugoslavia desde 1997 hasta el año 2000, Slobodan Milošević fue uno de los políticos más polémicos de su época. Abriéndose paso de una forma violenta y despiadada, Milošević era conocido por su sangre fría y ambición de poder desmedida, y siempre estuvo obsesionado con la desintegración política de Yugoslavia, aunque para ello tuviera que responsabilizarse del asesinato de más de 250.000 civiles en una limpieza étnica a los no-serbios.

Ganándose a pulso que le conocieran como "el Carnicero de los Balcanes", Slobodan Milošević siguió respaldando sus sangrientas medidas políticas hasta el final, cuando no quedó más remedio que tumbar su "Régimen Slobo" a través de las constantes protestas y las elecciones democráticas que llegaron después. Sin embargo, él no quedó conforme con el resultado, y optó por apartarse del foco mediático, haciendo como si nada hubiera ocurrido, y decidiendo dedicarse a su familia mientras miraba para otro lado el rastro de miles de cadáveres que había dejado por el camino.

La justicia acabó encontrándole

Una de las secuencias de 'Los últimos tres días'. Filmin

Después de su retirada, la tranquilidad pareció regresar a las calles, pero aún no se había hecho justicia, y el gobierno recién llegado, fue presionado por un ultimátum de Estados Unidos, que le obligaba a entregar a Milošević al Tribunal Penal Internacional de La Haya para que fuera juzgado por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos y su vinculación con la guerra de Yugoslavia.

El 12 de febrero de 2001, el Tribunal inició el juicio por sus presuntos crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, acaecidos durante la guerra de Yugoslavia, y cometidos en Kosovo, Bosnia y Croacia. Finalmente, el 31 de marzo, las fuerzas especiales de la policía irrumpían finalmente en su casa, donde se había atrincherado junto a su familia.

Las dos caras de una misma moneda

Slobodan Milosevic en su casa, antes de ser detenido por sus supuestos crímenes contra la humanidad. Filmin

Ha pasado bastante tiempo desde que ocurrieron los hechos, pero Bojan Vuletić ha sido el primer director que se ha atrevido a adentrarse en esta historia, tirando de imágenes de archivo, transcripciones y documentos oficiales para retratar lo ocurrido durante las 72 horas claves en las que el gobierno serbio negoció con Milošević, que aún estaba encerrado en un búnker para evitar ser arrestado.

Con paso firme y de una manera valiente, la serie de Filmin nos traslada a la ciudad de Belgrado, moviéndose por la línea del tiempo hasta marzo del año 2001, cuando el expresidente Slobodan Milošević parecía llevar una vida normal y tranquila, aunque lo hiciera en un verdadero búnker, aislado junto a su esposa Mirjana Marković y su hija Marija. Demostrando que las apariencias pueden engañar, la producción nos señala cómo el exlíder político llegó a creer que se había librado de las habladurías al retirarse de la vida política, olvidándose del rastro de víctimas que había dejado a su paso.

En poco tiempo, la tensión fue aumentando y la justicia comenzó a perseguirle, impidiéndole llevar la vida normal que hasta ahora disfrutaba y obligándole a lidiar con las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el expresidente no quiso rendirse, y aunque la presión internacional seguía aumentando y amenazaba con hacer estallar todo por los aires, Milošević optó por esconderse y atrincherarse en su propia casa junto a su familia.

Esas últimas 72 horas cambiarían el transcurso de la historia de todo un país, que permaneció en vilo desde que varios coches de policía se posicionaran alrededor de la casa-búnker de Milošević. Finalmente, la negociación culminó la madrugada del domingo, y Milošević fue arrestado por las autoridades internacionales.

El impacto de la serie en Serbia

Secuencia de una de las tensas noches de negociación. Filmin

Desde el primer momento en el que pensó en abordar esta historia en la serie, el guionista y director Bojan Vuletić sintió algo de miedo, especialmente al tener en cuenta cómo sería recibida recibiría el público. Él mismo explicó en su momento que "su dilema era si la sociedad serbia estaría preparada para abordar este tema", y que poco después se dio cuenta de que "la madurez de la sociedad y la distancia temporal no se miden por el número de muertos, sino por el número de nacimientos que tienen derecho a conocer su pasado".

El director también reconoció que "hoy, hay jóvenes que no saben quién fue Slobo y, mucho menos, qué hizo", reivindicando que "no se puede olvidar ni tampoco relativizar" y que la intención de la serie "no es glorificar ni humillar a nadie, sino contar una historia de la que todos podemos y debemos aprender para no repetir los mismos errores".

El equipo técnico tras la galardonada producción

Los últimos tres días es un thriller escrito y dirigido por Bojan Vuletić que está compuesto por un total de 5 episodios de 50 minutos de duración. Junto a Vuletić, el equipo técnico lo completan Aleksandar Ilik, Vladimir Pejkovic y Vanja Kovacevic. Además, el reparto está compuesto por Boris Isakovic, que interpreta a Slobodan Milošević; Mirjana Karanovic, que hace de Mirjana Markovic; Milan Maric, que hace de Cedomir Jovanovic; y Vuk Kostic, que interpreta a Milorad Ulemek.

La producción fue estrenada originalmente a finales del 2021, causando verdadero furor entre la audiencia que lo pudo ver en la emisión que tuvo lugar en el Festival de Sarajevo, donde acabó siendo galardonada con los premios a la Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Creador.

'Los últimos tres días' se estrena el 25 de enero en Filmin.

