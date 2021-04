Eli Roth presenta ‘La historia del Terror’: “El trabajo de una película de miedo es provocar”

Eli Roth ha dedicado toda su carrera al terror. Como productor, guionista y director, siempre ha buscado nuevas formas de asustar y conmocionar al público. Lo hizo desde aquel debut en cine llamado Cavin Fever, que demostraba amor a los clásicos del género y un gusto por el gore y la casquería que tanto gustan a los fans del género. Pero fue Hostel la película que puso su nombre en la boca de todo el mundo. Aquella película en la que unos jóvenes de EEUU se van de fiesta a Eslovaquia y acaban masacrados. Roth demostró que no se cortaba, y el éxito creó una saga con la que nadie contaba por sus grandes dosis de sangre y violencia.

Quizás por ello su nombre es uno de los mejores posibles para ser el anfitrión de la serie AMC Visionaries: Eli Roth, La historia del terror, que ya se puede ver en AMC sus dos primeras temporadas y en la que el cineasta reúne a los maestros, iconos y narradores que han definido al género para explorar sus temáticas más profundas y revelar las inspiraciones y luchas detrás de su pasado y presente. Una segunda temporada que cuenta con la participación de iconos como Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Ari Aster, Bill Hader, Rob Zombie o Edgar Wright, entre muchos otros.

Muchos de esos nombres, como el de Ari Aster, pertenecen a una nueva generación que está viviendo lo que muchos han calificado de una nueva edad de oro del género, algo que para Eli Roth, no es sólo cuestión de la calidad, sino de la pérdida de prejuicios de los periodistas. “Creo que lo que ha sucedido ahora es que hay una generación de críticos que crecieron amando estas películas y no se avergüenzan ni tienen miedo de no ser tomados en serio como críticos por amarlas”, cuenta a SERIES & MÁS.

Eli Roth como actor en 'Malditos Bastardos'.

“A muchos críticos les aterroriza ser visto como alguien que respalda la violencia de la historia si les gusta. El trabajo de la película de terror es conmocionar y provocar, por lo que no siempre va de la mano de buenas críticas”, continúa y apuesta por la sala tradicional para ver el terror en comunidad, pero cree que eso no depende sólo del espectador, sino que “depende de nosotros, los cineastas, hay que darles una razón para salir de su casa”.

El terror también ha visto cambios en las historias que cuenta y, sobre todo, en quién las cuenta. Igual que Hollywood se ha mostrado más diverso, el género ha empezado a contar con otras miradas, algo que ha enriquecido las películas que llegaban, una búsqueda de diversidad que para Eli Roth debe ser fundamental: “Yo siempre he presionado para que contemos historias desde cuantos más puntos de vista como nos sea posible, y esa es una de las razones por las que cofundé Crypt TV, para crear esas oportunidades”.

Por eso para él es emocionante “cuando escuchas una nueva voz”. “Esa es la belleza del terror, que el susto es la estrella. Esa es la prueba: si da miedo y es original, la gente vendrá a verla. Mira El hoyo, que fue la película de la que todos hablaban en la pandemia. Una película de terror española con presos compartiendo mesa y comida. Pero era una película genial y todos tenían que verla. Eso es el género en su máxima expresión”.

