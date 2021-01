Verónica Echegui estrena ‘3 Caminos’: “Esta serie me ha enseñado a no mirarme sólo el ombligo”

En 2019 el Camino de Santiago batió su propio récord de visitantes. 346.157 personas se dejaron seducir por una propuesta que todo el que prueba repite. Muchas de esas personas vienen del resto del mundo, convirtiendo la experiencia del camino en algo internacional donde las culturas se mezclan mientras caminan con su mochila. Cada uno lo hace por un motivo, pero todos comparten ilusiones que ponen en común. Es normal conocer allí a desconocidos con los que terminas formando una pequeña familia en las etapas que se comparten.

El coronavirus también ha afectado al Camino de Santiago, que ha visto como en 2020 se veían reducidos notablemente sus participantes, pero Amazon Prime Video trae la solución para todos aquellos que no hayan podido ir o que tengan "mono" de repetir la experiencia, aunque sea desde casa y en forma de serie. Se llama 3 Caminos -desde este viernes ya se pueden ver todos sus episodios-, y es una ficción protagonizada por Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Andrea Bosca, Anna Schmirgk y Alberto Joo Lee, que dan vida a seis caminantes de distintos países que se encuentran en una aventura que les cambiará para siempre.

Echegui, que acaba de ser nominada al Goya a la Mejor actriz de reparto por su divertido papel en Explota, explota, da vida a Raquel, la más alocada del grupo. Cuando la conocemos en la ficción se encuentra prometida, y la serie seguirá su trayecto vital en tres momentos diferentes al cabo de los años. La actriz reconoce que no ha hecho el camino, aunque rodando hayan “caminado algún tramo”, pero que tiene “unas ganas tremendas de hacerlo”. “En cuanto pueda me organizo y lo hago, pero quiero hacerlo sola”, confiesa a este medio.

El reparto de '3 Caminos'. Amazon Prime Video

A pesar de no haberlo hecho preguntó a muchos amigos por su experiencia, y todos le dijeron lo mismo, y entendió la importancia de “caminar y estar en silencio contigo misma, porque no estás ocupada con tu día a día, lleno de responsabilidades, preocupaciones y obligaciones, y eso te da un espacio para reconectar contigo y ver cómo te encuentras, porque a veces entre tanto barullo no nos paramos a sentir y ver cómo estamos”, apunta.

Todos los que han realizado el Camino de Santiago coinciden en que les cambio de alguna forma, y el rodaje de esta serie también ha cambiado a sus protagonistas. “Por un lado me ha cambiado a nivel profesional”, asegura Verónica Echegui, que considera que esta experiencia le ha dado la oportunidad “de desarrollar un personaje en tres periodos diferentes e investigar una vida en tres momentos, y eso no lo había hecho”. También ha aprendido mucho de sí misma, “de cómo me manejo en grupo, que es algo que siempre se suele dar en los rodajes, pero aquí encima estabas en el Camino, y en conexión con la naturaleza, así que he aprendido a empatizar, a no mirarme sólo el ombligo, a ser flexible y a escuchar. Nos hemos enriquecido entre todos nosotros y se ha creado una relación en la que hemos bebido de todos, ha sido una experiencia alucinante”.

Estamos creciendo a una velocidad tremenda. Yo además veo personajes femeninos más complejos, veo más presencia femenina, algo que se agradece

Una serie que parte de algo local, nuestro Camino de Santiago, pero que tiene la oportunidad de llegar a todo el mundo gracias a su estreno en Amazon, como la reciente El Cid. Además, como se ha demostrado con nuestra ficción, desde lo nuestro se puede llegar a mucha gente, algo que comparte la actriz que cree que “tenemos mucho que contar como cultura”. “Temos que contar quiénes somos, y hay un interés global por España, por las cosas que hacemos aquí. Yo llevo años hablando con gente de fuera que siempre resalta la calidad de nuestra ficción, y a veces siento que nosotros no hemos valorado tanto lo que tenemos, nuestro talento y lo que podemos contar de nuestra idiosincrasia”, subraya.

Una serie que llega en pleno auge de las series en plataformas, un momento que Echegui también nota como actriz: “Por suerte se produce mucho más, y que haya tantas producciones hace que haya más diversidad, más industria, más trabajo, y que se hagan cosas que calan más. Estamos creciendo a una velocidad tremenda. Yo además veo personajes femeninos más complejos, veo más presencia femenina, algo que se agradece, y veo que también están cambiando los personajes de hombres. Ademas se están introduciendo otros temas como el género, la transexualidad… ya no hablamos sólo de la homosexualidad, sino de todas las formas de sentir que existen y eso se está incorporando a nuestra ficción”.

