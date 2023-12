Así se creó 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo': "Experimentábamos con una realidad imposible de creer"

La saga de libros sobre Percy Jackson parecía haber encontrado en el cine una vía adecuada para adaptar sus historias. Sin embargo, a los fans no terminaron de convencerles y pensaron que hacía falta algo más para trazar en pantalla el universo creado por Rick Riordan en el papel. Por eso ha merecido la pena esperar para el estreno de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, una serie que acaba de estrenarse en Disney+ y que sí que está a la altura como adaptación.

En ella se cuenta la historia Percy Jackson (Walker Scobell), un semidiós de 12 años que acaba de asumir sus recién descubiertos poderes divinos. Como a cualquier adolescente, le cuesta acostumbrarse a los cambios, especialmente cuando el dios del cielo, Zeus, le acuse de haber robado su rayo maestro. Con la ayuda de sus amigos Grover (Aryan Simhadri) y Annabeth (Leah Sava Jeffries), Percy deberá embarcarse en la aventura de su vida para encontrarlo y restablecer el orden en el Olimpo.

La serie original de Disney+ acaba de estrenarse y EL ESPAÑOL habló con sus creadores Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, y con los protagonistas Walker Scobell, Leah Sava Jeffries y Aryan Simhadri. Todos ellos cuentan cómo se fraguó el proyecto junto al escritor -que se involucró en la serie como guionista- y qué les entusiasmó de traer a estos heroicos personajes que millones de fans de los libros conocen y adoran.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'

El origen del proyecto

Desde la perspectiva del lector, siempre es una suerte dar con una historia que te permita conectar con tus propias vivencias. Especialmente en una época tan complicada como la adolescencia, en la que suele costar encontrar las palabras para describir cómo te sientes.

Y Percy Jackson ha tenido la capacidad de hacer que muchos jóvenes y lectores en general sintieran que encajaban en algún lugar, incluso aunque el mundo real se empeñase en demostrarles lo contrario. Algo que rápidamente conquistó a los creadores de la serie y le convenció para llevarla a cabo.

"Nos encantó justo eso. Una de las cosas que creo que la hace tan universal y una historia tan poderosa es que no es sólo una historia sobre un niño que se siente raro y sin un lugar donde encajar, sino que es la historia de cómo encuentra un lugar donde todos son como él, y él sigue siendo el patito feo que sigue sin encajar", empezó diciendo Jonathan E. Steinberg.

"Se trata de la experiencia de cómo encuentra a alguien más como él. Y creo que en cada momento de la serie, ya sea cuando están luchando contra monstruos o viajando, siguen siendo emociones humanas. Y esos vínculos y sentimientos hacen que sea una experiencia increíble. Con los libros ocurre parecido, se vuelven muy personales muy rápido y conectas con ellos de alguna manera".

Fotograma de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' Disney+

"Cuando ves a tu hijo conectar con estos libros y sentir que se siente visto, es algo precioso de ver. Especialmente cuando ves a tus propios hijos pasar por eso y tener esa experiencia... Por eso nosotros estábamos muy apegados a esto. Y eso hizo que la experiencia fuera más personal, porque todos los que han estado involucrados en su realización le han aportado el mismo amor y conexión", agregó.

Por otro lado, los actores destacaron que aunque se trate de ficción, "está tan arraigado en la vida real que exige enseñar lecciones reales que deberías aprender en la vida real", tal y como describió Walker Scobell.

"La razón por la que estos libros tienen tantos fans es porque todos los mitos griegos son como verdades universales. Ícaro, Dédalo... Todos te enseñan algo sobre ti mismo en una escala que tal vez sea mayor por ser una historia, que son cosas sobre ti mismo también", añadió Aryan Simhadri.

Para todos los públicos

"Creo que el objetivo era crear algo que cumpliera dos funciones de manera efectiva. La primera era la del proceso de adaptación del libro, que es algo a lo que millones de personas están muy apegadas y por lo que sienten un amor muy profundo. Y poder narrar un viaje que pudiera continuar y se percibiera como familiar como fan, que fuera orgánico según el libro, pero aún así sorprendente", comenzó a contar Jonathan E. Steinberg sobre los desafíos del proyecto.

Aryan Simhadri es Grover en la serie. Disney+

"Y después, tenía que ser al mismo tiempo una aventura a la que cualquiera pueda acceder, de la que cualquiera pueda enamorarse y sentirse atraído, ya sea habiendo leído los libros antes o no".

"Había tantos, tantísimos desafíos...", recordó Dan Shotz. "Pero fue un proceso muy gratificante porque cuando tienes la oportunidad de trabajar con material como este, tienes todas las posibilidades del mundo. Era nuestra responsabilidad darle vida a todo ese mundo imaginario".

"Una historia atemporal"

Una de las características del universo de Percy Jackson es cómo logra combinar la mitología con la era contemporánea. "Es una historia atemporal. Esperábamos construirlo de tal forma pudieras verlo hoy en día y también dentro de diez años. Porque debería parecer igual de accesible y contemporáneo en cualquier contexto", explicó Jonathan E. Steinberg.

Todo ello era un reto, especialmente si querían adaptar las páginas de la primera novela. "La intención era que la primera temporada viviera dentro de las cuatro paredes del primer libro y, con suerte, con éxito, las temporadas siguientes hicieran lo mismo con cada uno de los siguientes libros. Pero creo que el hecho de saber a dónde van esos libros y poder comenzar de nuevo en la página uno con El ladrón del rayo [el primero de la saga] y saber dónde está todo lo demás, te da la oportunidad de hacer referencia al resto y construir para que cuando llegues a esos libros posteriores, sientas que hemos estado construyendo de manera muy orgánica desde el principio", siguió.

La elección de los actores

Leah Sava Jeffries es Annabeth en la serie. Disney+

El proceso de adaptación no era una tarea sencilla, teniendo en cuenta las expectativas de los fans y las descripciones de los libros. De hecho, puede que esto último sea una de las cosas más cuestionadas por algunos fans, que aferrándose al texto criticarán la elección de una actriz negra para interpretar a Annabeth o a un actor rubio para el papel de Percy. O quizá ocurra más bien lo primero antes que lo segundo.

Sin embargo, los fans de verdad se fijarán más bien en la interpretación de los personajes y en que se percibe en panntalla que, como bien dijo Walker Scobell, "son admiradores de la saga desde antes de rodar la serie".

"Desde que abrió la boca supimos que era él", justificaba la elección Jonathan E. Steinberg. "Era muy difícil pasar por alto lo natural que era durante la audición y lo encantador y divertido que podía ser sin esforzarse mucho".

"Especialmente con el casting de los niños, creo que teníamos muy claro que no debíamos tener nociones preconcebidas de lo que realmente eran los personajes y qué actores buscábamos. Y con ese tipo de mente abierta y con la esperanza de que encontraríamos a alguien, no pudimos imaginar a nadie más desempeñando el papel. Y el resultado han sido tres actores extraordinarios que se ganaron sus papeles", agregó.

Dando vida a los protagonistas

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' Disney+

A la hora de interpretar al trío protagonista, los tres jóvenes actores han cumplido con creces un papel complicado, no sólo a la hora dde dar vida a los personajes, sino también de cargar con las expectativas de todo un fandom. Aunque ellos prefieren no pensarlo al hablar de cómo fue interpretar a Percy, Annabeth y Grover.

Aryan Simhadri comenzó contando una anécdota de su infancia que le conecta con Grover, que en la serie y los libros es un sátiro. "Cuando tenía tres, cuatro o cinco años, caminaba sobre las puntas de mis pies todo el tiempo. Todavía no había leído los libros y mis padres tenían que obligarme caminar normal, diciéndome que pusiera los pies en la tierra. Pero muchos años después, he vuelto a caminar así por Grover. Y siento que se cierra el círculo", recordó.

"Cuando leí los libros, creo que dieron forma a mi sentido del humor a una edad muy temprana. Y poder regresar a todas esas escenas que leí cuando era más pequeño fue un proceso muy natural, porque ya estaba acostumbrado al tono", contó Walker Scobell, intentando conectar con su personaje.

"Yo creo que me identifico con Annabeth por cómo se comporta", indicó Leah Sava Jeffries. "Me cuesta explicarlo bien, pero siento que, en ciertos momentos cuando lees los libros, aunque viene desde otra perspectiva, creo que puedo conectar con cómo percibe ella el mundo. A veces parece enfadada, pero sé que en el fondo ella está herida o quiere parecer que está enfadada. A mí me ocurre a veces que la gente piensa que estoy enfadada y no lo estoy".

Los efectos especiales

Fragmento del póster de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' Disney+

Por último, los creadores quisieron explicar cómo se incluyeron los efectos especiales en la serie y, en especial, cómo se logró animar el agua, una parte esencial en el personaje de Percy.

"Creo que todo en la serie, incluidos y especialmente los efectos visuales, queríamos que parecieran algo natural y que pareciera que estabas experimentando una realidad imposible de creer junto a Percy. Y en términos de ejecución, depende de la gente y el equipo de quien te rodeas", subrayó Dan Shotz.

"En cierto modo se trata de paciencia, recursos y atención y cuidado. Y el agua ha sido todo un desafío. Pero cuando trabajas con los mejores, obtienes olas como las de los posters promocionales y esa conexión que Percy tiene con el agua, porque es esencial por su vínculo con Poseidón. De hecho, no quiero revelar demasiado, pero veremos más momentos así de impresionantes en la serie".

