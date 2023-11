'Quiz Lady', la divertida y entrañable road movie sobre el vínculo de dos hermanas que estrena Disney+

Teniendo en cuenta la gran cantidad de estrenos que llegan cada semana a las plataformas de streaming, es normal que pasen desapercibidos algunos títulos como Quiz Lady, también conocida como La reina de los concursos, una película que acaba de estrenarse en Disney+.

En ella seguimos a Anne (Awkwafina), una joven brillante que está obsesionada con los concursos de televisión, y a su hermana Jenny (Sandra Oh), de la que hace tiempo que vive separada. Ambas deben juntarse de nuevo para saldar las deudas de juego de su madre.

Y cuando secuestran al amado perro de Anne, no tendrán ninguna excusa más para embarcarse de lleno en un viaje salvaje a través del país para conseguir el dinero de la única manera que saben: convirtiendo a Anne en una auténtica campeona de un concurso de televisión.

Las protagonistas

Entre todas las cosas que cabría destacar de Quiz Lady, una de las más reseñables es la pareja que forman las dos hermanas protagonistas. En primer lugar, tenemos a Anne Yum (Awkwafina), una persona solitaria que se contenta con vivir una vida sencilla con su perro, el Sr. Linguini. Tiene un trabajo monótono y proviene de una familia complicada, pero ha encontrado un refugio en el concurso Can’t Stop the Quiz, que ve todos los días desde que tenía 4 años.

"Creo que Anne es alguien que tiene cierto nivel de fobia en su mente", dijo Awkwafina sobre su personaje. "Ella vive en esta pequeña y cómoda bola de nieve como una forma de esconderse del mundo. Pero preferiría ser invisible. No quiere ningún problema en su vida y tampoco quiere alejarse de la comodidad de su sofá".

Las protagonistas de 'Quiz Lady'. Disney+

Y al otro lado está su hermana mayor Jenny Yum, un espíritu libre y egoísta y una persona imprudente a la que interpreta en un registro completamente diferente Sandra Oh.

"Cuando recibí el guion, me di cuenta de que era divertido y de que era el tipo de humor que me interesaba hacer en ese momento. Tenía muchas ganas de probar una comedia y un personaje escandaloso", expresó Sandra Oh. "Jenny Yum tiene mucho pelo. Tiene muchos tatuajes. Tiene muchas uñas. Ella tiene muchas cosas. Ella es demasiado. Es un personaje fantástico, inapropiado y egoísta y realmente está ahí para llevárselo todo para ella", agregó.

Divertida y desde el corazón

Fotograma de 'Quiz Lady'. Disney+

Presentada como una comedia y el divertido viaje que emprenden dos hermanas, Quiz Lady también es una mezcla de otros elementos que incluye una exploración de la idea de la familia, la manera de lidiar con los traumas que se engendran dentro de ella y cómo evolucionan las relaciones y los vínculos que no se escogen.

Y todo ello desde el prisma y el cambio de registro de las dos actrices principales, que lo dan todo por construir un sincero retrato capaz de hacernos reír pero también de emocionarnos. Porque su vínculo es además algo que rara vez se explora en ficción, especialmente la que protagonizan las mujeres racializadas o, en este caso, asiáticas.

Reparto y equipo técnico

Will Ferrell en una escena de la película. Disney+

Quiz Lady (La chica de los concursos) está dirigida por Jessica Yu, ganadora del Oscar por el documental Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O'Brien y primera mujer asiática-estadounidense en dirigir un piloto para una serie dramática de una cadena.

El guion lo firma Jen D'Angelo y la producción corre a cargo de Will Ferrell, Jessica Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D' Angelo, Awkwafina y Sandra Oh, con Alex Brown y Erika Hampson como productores ejecutivos.

Junto a Awkwafina (La sirenita) y Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve), también protagonizan el filme Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale y Will Ferrell.

