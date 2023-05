'Impossible Child', la canción de Javier Bardem eliminada de 'La sirenita', se podrá ver en Disney+

Uno de los grandes atributos de La sirenita siempre ha sido su banda sonora. Canciones como Under the sea (Bajo del mar) o Part of Your World (Parte de tu mundo) son algunas de las canciones más emblemáticas del clásico animado de Disney de 1989. Canciones que también estarán en el remake de acción real, que se estrena en cines el próximo viernes 26 de mayo.

Además de tener a Rob Marshall como director y a Jane Goldman, David Magee, Ron Clements y John Musker como guionistas, La sirenita contará de nuevo con Alan Menken como compositor de la banda sonora, que regresa tras firmar las icónicas melodías y escribir las letras de la versión animada, esta vez junto a Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Ambos han trabajado juntos para volver a evocar las mismas sensaciones del largometraje original a través de la banda sonora, que incorpora algunos cambios para actualizar el mensaje a los tiempos actuales y nuevas canciones que ayudan a expresar las emociones de los protagonistas.

[Halle Bailey habla sobre el impacto cultural de su Ariel en ‘La sirenita’ para la gente racializada]

Sobre este tema, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con Javier Bardem, que interpreta al rey Tritón en la película. El actor español nos habló de Impossible Child, una canción completamente nueva que era interpretada por su personaje en el remake y que, aunque finalmente decidieron dejarlo fuera del largometraje y no podrá verse en cines, sí que podrá escucharse muy pronto en la plataforma de streaming de Disney.

Una canción eliminada

"Es una canción titulada Impossible Child y es una canción de rock o rock ópera muy bonita", nos adelantaba Javier Bardem. "Habla sobre cómo él [el rey Tritón] se ve a sí mismo en un momento en el que sube a la superficie. Es un momento de desesperación y también en un momento de rabia, de entender que él puede ser la causa por la que Ariel se marcha", describe.

Javier Bardem como Tritón en 'La sirenita'. Disney

"Es muy emotiva y muy bonita. Creo que estaba bien cantado y bellamente rodado, pero no llegó a pasar el corte. Y entendí el porqué. Porque el viaje emocional del rey Tritón habría tenido lugar mucho antes en la película si la canción se hubiera colocado donde él debe estar. Entonces, para poder terminar como termina esta película, con el abrazo de padre e hija y con ese momento tan emotivo, la canción no encajaba", revela Bardem.

Sin embargo, Bardem también quiso adelantar que su secuencia musical no se quedará encerrada en un cajón. De hecho, ha revelado que "será parte del contenido extra cuando la película se estrene en la plataforma", nos confirmaba el actor. Que teniendo en cuenta el calendario que suele seguir Disney, es posible que pasen entre 45 y 90 días antes de poder ver la película en Disney+ tras su estreno en cines.

Canciones modificadas

En 2021, el compositor Alan Menken confirmó en el podcast For Scores de Disney que La sirenita tendrá cuatro canciones originales nuevas, siendo una de ellas un dúo entre Eric y Ariel. Recientemente, Menken reveló algunos detalles más de la banda sonora, contando que hay algunos cambios importantes en la letra de algunas de las canciones de la película original.

Esto incluye versiones que tratarán de ser más inclusivas, como la del tema Bésala. Menken dijo que "hay algunos cambios en la letra porque la gente se ha vuelto muy sensible a la idea de que [el Príncipe Eric], de alguna manera, se pueda imponer [sobre Ariel]". Entre los cambios adoptados podrían incluirse versos en los que se sugiere que el Príncipe Eric no necesita el consentimiento verbal de Ariel para besarla.

"También hemos revisado Pobres almas en desgracia", continuó Menken, concretando el momento en el que "Úrsula claramente está manipulando a Ariel para que renuncie a su voz". Los versos a los que hace referencia podrían ser aquellos en los que Úrsula intenta convencer a Ariel de que tener una voz no es importante, explicando que se espera que las mujeres sean sumisas y "retraídas" para poder encontrar el amor.

Es importante tener en cuenta que ambas canciones se escribieron para la banda sonora entre 1987 y 1989, y que habiendo pasado más de 30 años, es posible que necesiten ser revisadas para reflejar en pantalla los avances que ha hecho la sociedad y que los niños de hoy en día sean partícipes de los mismos.

Sigue los temas que te interesan