Jude Law (‘Peter Pan & Wendy’): “Jugué a ser Garfio en casa con mi hijo durante años”

Aunque haya pasando un poco desapercibida tras el revuelo generado con La sirenita, uno de los estrenos más destacados del mes de abril es Peter Pan & Wendy, el último remake de acción real, que ya está disponible en Disney+.

Dirigida por David Lowery, la película nos vuelve a reunir con nuestra querida Wendy (Ever Anderson), una joven a la que le da miedo abandonar su hogar y su infancia. Un día conoce a Peter Pan (Alexander Molony), un niño que se niega a crecer. Junto a él, sus hermanos y Campanilla (Yara Shahidi), un hada diminuta, viajará con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás. Allí se conocerá al malvado Capitán Garfio (Jude Law), embarcándose en una emocionante y peligrosa aventura.

Con motivo de su estreno en la plataforma, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL estuvo en la rueda de prensa virtual que se organizó y en la que participó el director de A Ghost Story, junto al elenco protagonista, formado por Ever Anderson, Alexander Molony, Jude Law y Yara Shahidi.

Otra versión del cuento

No era tarea sencilla la de traer de vuelta a Peter Pan tras la inolvidable película de animación, pero David Lowery aceptó el reto. "Al principio pensé 'Conozco esta historia, ¿cómo de difícil puede ser esto?' Después, cuando comencé a trabajar en el guion y lo desarrollamos, me di cuenta de que no sólo hay mucho más por descubrir de él, sino que hay muchas cosas que nunca antes se habían visto en la pantalla", recordaba el director.

"Pensamos que es alguien familiar y necesitábamos honrar eso, no podemos reinventar la rueda, pero teníamos que darle al público una película en la que vean al Peter Pan y Wendy que ya conocen y adoran, mientras los presentamos bajo una nueva luz. Ese fue el verdadero desafío: encontrar esa luz y la textura de esa luz", añadió.

Peter Pan y su compañera de aventuras

Alexander Molony quiso decir que para él "ha sido un gran honor interpretar a este personaje que la gente ha conocido y amado durante tantos años". El joven actor se acordó de la sensación que tuvo al ponerse el traje de Peter Pan, diciendo que "fue increíble" y explicó que "Disney ha jugado un papel importante en mi infancia" y que "ser parte de esa familia es increíble".

Y como Peter Pan no llegaría a ser quien es de no ser por Campanilla, su amiga y compañera de aventuras, Yara Shahidi también habló del proceso de dar vida a su personaje. La actriz destacó cómo fue interiorizar los poderes mágicos que posee y que compensan el escaso diálogo que tiene en el largometraje.

Campanilla en 'Peter Pan & Wendy'. Disney+

"Hizo falta mucha imaginación y fue un desafío bastante divertido. Pude ver algunas de las primeras escenas de que se rodaron de la película cuando rodaba mi parte desde un hermoso y pequeño garaje ubicado en Burbank", bromeó la actriz.

El lado emocional de la película

A través de la historia de Peter Pan y Wendy, la película aborda varios temas diferentes y uno de ellos es la relación que tienen los niños con sus padres y, en particular, con sus madres.

"Es algo que me sale de forma natural", expresó David Lowery. "La gente a menudo dice que Steven Spielberg hace películas sobre su padre y yo sigo haciéndolas sobre mi madre. El corazón y el lado emocional de la película parecía estar enraizado en eso de una forma muy natural, así que se convirtió en el núcleo de la película. Y envolvió no solo a Wendy, sino también a los personajes de Peter y Garfio".

"Es una de las razones por las que creo que decidimos honrar a de Garfio a través de la Sra. Darling porque, en última instancia, eso sugiere que los temas de la película iban en una dirección diferente. Tenía sentido desviarse un poco de la tradición", agregó.

La perspectiva de Wendy

Ever Anderson en 'Peter Pan & Wendy'.

Peter Pan & Wendy tiene mucho que aportarle a la historia original, entre otras cosas la perspectiva de Wendy, que siempre ha sido igual de protagonista que Peter. "El título original del libro de J. M. Barrie era Peter Pan & Wendy, y ese fue el punto de partida", aclaró Lowery.

"Tenía muchas ganas de... Porque Wendy es, en muchos sentidos, el punto de unión con la audiencia, ella es la que va a Nunca Más y nosotros vamos con ella, realmente queríamos honrar esa perspectiva y explorarla".

La actriz que la interpreta, Ever Anderson, quiso ir más allá, contando que el punto de vista de su personaje es esencial y le añade más capas al relato. "Wendy tiene un corazón hecho para la aventura, pero no era fácil ser mujer en el momento en que el guion se desarrolla a principios del siglo XIX. Tuvo que aceptar que tenía que marcharse [de casa], ir a la escuela y prepararse para la vida que ya estaba preparada para ella antes de que estuviera realmente lista para ella", declaró Anderson.

"Lo que me encantó de Wendy fue que, incluso a pesar de eso, a pesar de todos estos desafíos a los que tuvo que enfrentarse, ella siguió siendo fiel a sí misma y siguió soñando y haciendo lo que amaba", concluyó.

El pasado de Garfio

Jude Law en ‘Peter Pan & Wendy’.

Además de Peter Pan, Wendy y Campanilla, el personaje que más brilla en el largometraje es Garfio, gracias a la interpretación de Jude Law. El actor contó que "tuvo la oportunidad de entenderle realmente y profundizar en su pasado y, por lo tanto, comprender qué le convirtió en ese villano".

"No tiene sentido simplemente interpretar a un tipo malvado, porque él no sabe que lo es. Era importante para mí situarle en la verdad. Por eso volví al libro, de lo que destaca es que, aunque sea algo escaso, sus frases siguen resonando en nuestra imaginación durante años y años", siguió diciendo.

"Creo que Garfio está solo en un par de capítulos, pero las oraciones que usan para describirlo son muy específicas. Hablan de que él como el único pirata al que Long John Silver temía, así que sabía que tenía que dar miedo, mucho miedo, y estar físicamente presente de una manera que no fuera pantomima, sino que fuera honesta y real".

"Empiezas desde el primer día y te das cuenta de que la verdad está literalmente en las botas que llevas puestas, en el disfraz que llevas puesto, y funciona hasta el día que las devuelves", continuó.

Después, Law recordó cuál es el vínculo real que comparte con el personaje, revelando que "se relaciona con él en lo que respecta a mi hijo mayor porque cuando tenía cuatro o cinco años amaba a Peter Pan. Jugué a ser Garfio en casa durante años. Fue extraño llegar a interpretarlo en la película".

