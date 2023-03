Disney+ lanza el tráiler y la fecha de estreno de ‘Peter Pan & Wendy’, su próxima película de acción real

Disney acaba de presentar el tráiler oficial de Peter Pan & Wendy, la nueva película de acción real. El largometraje adaptará en pantalla de nuevo el clásico animado de 1953 y se estrenará el 28 de abril directamente en Disney+, sin pasar por las salas de cine.

El adelanto ha generado mucha expectación entre los fans de Disney y fue proyectado durante la Expo D23, que se celebró el pasado mes de septiembre. Las primeras imágenes muestran unas vistas impresionantes de Nunca Jamás y adelantan un enfrentamiento épico entre Wendy y el malvado Capitán Garfio.

Está dirigida por David Lowery (El caballero verde) y protagonizada por Alexander Molony y Ever Anderson, que darán vida a Peter Pan y Wendy. Junto a ellos, Jude Law encarna al Capitán Garfio y Yara Shahidi hará historia como la primera mujer negra en asumir el papel de Campanilla.

Según la sinopsis oficial, en Peter Pan & Wendy, conoceremos a Wendy Darling, una joven a la que le da miedo de dejar su hogar de la infancia cuando conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer.

Junto a sus hermanos y Campanilla, una hada diminuta, viajará con Peter al mundo mágico de Nunca Jamás. Allí se encuentra con un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarca en una emocionante y peligrosa aventura que cambiará su vida para siempre.

Delante y detrás de las cámaras

El reparto está encabezado por Jude Law (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo final) y Yara Shahidi (Grown-ish).

Junto a ellos, lo completan Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (El descubrimiento de las brujas), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

Está dirigida por David Lowery, que también ha escrito el guion junto a Toby Halbrooks -con el que trabajó en la película El caballero verde-, y basándose en la novela de J.M. Barrie y en la película animada Peter Pan.

Jim Whitaker (Peter y el dragón) ejerce como productor y Adam Borba (Un pliegue en el tiempo"), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) y Toby Halbrooks como productores ejecutivos.

El director y coguionista David Lowery ha declarado: "Al hacer Peter Pan & Wendy, nos propusimos crear una película que rinda homenaje tanto al texto original de J.M. Barrie como a la adaptación animada de Walt Disney; queríamos infundir a nuestra narración sinceridad emocional, empatía y un deseo irrefrenable de vivir aventuras".

"Cientos de magníficos artistas han pasado muchos años llevando esta película a la pantalla, así que estoy deseando que el público vea su trabajo, emprenda este viaje y redescubra un cuento imperecedero desde una nueva perspectiva", añadió.

