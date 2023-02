Disney+ estrenará la nueva película que obsesionará a los fans del true crime

Entre 1962 y 1964, 13 mujeres murieron a manos de un asesino en serie. Varias de esas muertes fueron tratadas por la prensa como casos aislados hasta que una reportera las relacionó como obra de un mismo agresor. Esa es la historia que cuenta El estrangulador de Boston, la película basada en hechos reales protagonizada por Keira Knightley, que estrena Disney+ el 17 de marzo.

Knightley (The Imitation Game, Orgullo y prejuicio) interpreta en este emocionante thriller a Loretta McLaughlin, una reportera del periódico Record-American que se convierte en la primera periodista en relacionar los asesinatos del estrangulador de Boston.

A medida que el misterioso asesino se adjudica más y más víctimas, Loretta intenta ahondar en su investigación junto a su compañera y confidente Jean Cole (Carrie Coon, The Leftovers, La edad dorada) con quien se enfrentarán al sexismo que imperaba en la época, el primer obstáculo para realizar su trabajo. A pesar de las dificultades, McLaughlin y Cole continúan informando e investigando y asumen un enorme riesgo personal poniendo en peligro sus propias vidas en su búsqueda de la verdad.

Keira Knightley en 'El estrangulador de Boston'

A la pareja de actrices en los papeles de eficaces reporteras, las acompañan en el reparto Alessandro Nivola (Amsterdam), David Dastmalchian (Dune), Morgan Spector (Homeland), Bill Camp (Joker) y por el ganador del Premio de la Academia Chris Cooper (Adaptation. El ladrón de orquídeas).

La película está escrita y dirigida por Matt Ruskin (Crown Heights), y producida por Ridley Scott (Marte) junto a Kevin J. Walsh (La casa Gucci), Michael Pruss (American Woman), Josey McNamara (Una joven prometedora) y Tom Ackerley (Yo, Tonya).





El caso real

En los primeros años de la década de los 60, 13 mujeres solteras de entre 19 y 85 años fueron asesinadas en la zona de Boston. La mayoría fueron agredidas sexualmente y estranguladas en sus apartamentos. Al no haber señales de que hubieran forzado la entrada en sus casas, se supone que las mujeres dejaron entrar a su agresor, bien porque lo conocían o porque creían que era el encargado del mantenimiento del apartamento, el repartidor u otro hombre de servicio.

Los ataques continuaron a pesar de la amplia publicidad de los medios de comunicación tras los primeros asesinatos. Muchos residentes compraron gases lacrimógenos y nuevas cerraduras y cerrojos para sus puertas. Algunas mujeres se trasladaron fuera de la zona. La policía no estaba convencida de que todos los asesinatos fueran obra de una sola persona, aunque gran parte del público así lo creía. Se habló mucho de las aparentes conexiones entre la mayoría de las víctimas y los hospitales.

Podcast oficial de 'El estrangulador de Boston'

Podcast oficial

ABC Audio estrenará Truth and Lies: The Boston Strangler, un podcast en inglés sobre crímenes reales que acompaña a la película El estrangulador de Boston. La serie narrativa de tres capítulos se estrena el miércoles 1 de marzo y representa la primera colaboración entre ABC Audio y 20th Century Studios, que forman parte de The Walt Disney Company.

El premiado periodista y escritor Dick Lehr presenta la serie, que se basa en los archivos de ABC News y ofrece nuevas entrevistas con familiares de las personas implicadas en el caso. Truth and Lies: The Boston Strangler está disponible de forma gratuita en las principales plataformas de escucha.

'El estrangulador de Boston' se estrena en Disney+ el 17 de marzo.

