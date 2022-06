Así se diseñó la espectacular banda sonora que suena en 'Ms. Marvel'

Por la especificidad cultural de su protagonista, Ms. Marvel no se parece a ninguna otra de serie de superhéroes de Marvel en Disney+. Es algo que notamos inmediatamente en la ambientación, la paleta de color, el vestuario o las costumbres de Kamala Khan y su familia y, por supuesto, también en la banda sonora.

Este apartado es un elemento distintivo de esta nueva producción, que le aporta mucha personalidad al aprovechar temas de la música tradicional y contemporánea del sudeste asiático para crear un sonido vibrante y multicultural, como la identidad de su protagonista.

A la música original compuesta por Laura Karpman, que trabajó previamente en ¿Qué pasaría si...? y se encargará de la banda sonora de Capitana Marvel 2, se unen artistas como AR Rahman, Ahmed Rushdi, Nahid Akhtar, Coke Studio, Raja Kumari, Nervo, Tesher o Ritviz, algunos de los cuales ya hemos podido escuchar en el primer episodio.

Del tema Ko Ko Korina, una muestra del pop pakistaní que escuchamos en la secuencia en la que Kamala y su madre van de compras, al pegadizo Rozi, el tema de hip hop de la rapera pakistaní Eva B cantado en urdu que acompaña los títulos de crédito finales, la serie ha reunido a un grupo de creadores indios y pakistaníes que representan la riqueza y vitalidad del sonido contemporáneo del sudeste asiático que podremos descubrir gracias a la serie.

Sobre la canción Ko Ko Korina, Iman Vellani dijo en la presentación ante la prensa internacional que cuando la escuchó en el episodio recordó que su padre se la cantaba cuando era niña: "creo que la música de la serie sirve de puente entre generaciones, tenemos la antigua Pakistán, Bollywood clásico y la música pop que suena en la radio hoy en día", afirmó la protagonista de Ms. Marvel.

"La banda sonora de la serie es una fusión, como lo es Kamala". Así le describió la música Sana Amanat (productora ejecutiva de la serie) a SERIES & MÁS en la entrevista que nos concedió antes del estreno. Junto a Laura Karpman unió esfuerzos para incluir a compositores del sureste asiático en las partituras de la música original: "queríamos que se sintiera moderna y multicultural como nuestra heroína, con un poco de Oriente un poco de Occidente, algo de hip hop, algo de Bollywood. Creo que la música de la diáspora del sur de Asia es probablemente una de las mejores del mundo", apuntó Amanat.

El proceso de selección de los temas que suenan en la serie fue colaborativo. Amanat y Shamenn Obaid-Chinoy, una de las directoras, tenían un grupo de Whatsapp dedicado a intercambiar canciones, una lista conjunta que luego filtraron junto a Dave Joran y Shannon Murphy, los supervisores musicales.

"Perseguí a muchos artistas. Fue todo un reto conseguir las autorizaciones para muchas de estas canciones y estoy muy orgullosa del resultado", añadió Amanat, antes de despedirse diciendo: "soy muy afortunada, he podido incluir mis canciones favoritas y ahora podréis descubrirlas. Que me digas que te ha gustado la música de la serie es el mayor cumplido que me puedes hacer".

Los nuevos episodios de 'Ms. Marvel están disponibles los miércoles en Disney+.

