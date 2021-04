‘Mare of Easttown’ (crítica con spoilers del primer episodio): firme candidata a lo mejor del año

Kate Winslet protagoniza 'Mare of Easttown'. HBO España

Diez años después de Mildred Pierce, Kate Winslet regresa a HBO con Mare of Easttown, miniserie que también lo tiene todo para volver a arrasar en los Emmy. En un género totalmente diferente, pero con un personaje que también es el centro de la historia -y le da título a la serie-, la actriz ganadora de un premio Óscar se mete en la piel de Mare Sheenan, detective de una ciudad pequeña de Pensilvania en la que ocurre un asesinato que conmociona a la comunidad.

Con un título tan genérico como su premisa, Mare of Easttown podría ser otro cromo resultón en un catálogo con estrellas en sus carteles. O una serie más de las de "pueblo chico, infierno grande", como Top of The Lake, Broadchurch o Happy Valley, pero la protagonizada por Winslet consigue proponer algo nuevo dentro de un género que ha sido explotado hasta la saciedad desde Twin Peaks, también en la ficción nacional.

Los habitantes de Easttown se conocen desde siempre, y eso nos queda claro desde la primera escena, en la que acude a resolver una denuncia de alguien que la llama a su teléfono móvil y no a la comisaría. Mare es Mare para todos, nadie la llama detective. Los de su generación han crecido juntos y los mayores la vieron crecer, así que todos están al tanto de su vida privada, y nosotros tendremos que ser pacientes para que los detalles sobre su pasado y sus relaciones personales se nos revelen a su debido tiempo, es decir, cuando de forma orgánica surja el tema en un encuentro o una conversación.

Varios de esos detalles nos seguirán siendo ajenos después del primer episodio, lo que sí sabemos es que en la mochila de Mare hay una tragedia personal, porque la convención del género requiere una protagonista atormentada por su pasado, pero ahí empieza y acaba el modelo arquetípico. Mare no es un alma solitaria y tampoco usa el sexo (tiene una relación muy sana con él, como podemos ver con el personaje de Guy Pearce), las drogas o el alcohol como vía de escape. No es especialmente ocurrente o divertida; no tiene nada que la haga especial. Ni siquiera es la mejor detective, ha terminado llevando placa y pistola como podría haberse encargado de la panadería de la esquina.

El logro más destacado de Mare ocurrió hace 25 años y en nada tiene que ver con su trabajo o su vida actual. En el pueblo algunos la siguen llamando Lady Hawk (halcón) porque marcó la canasta ganadora en un partido de baloncesto femenino del instituto, celebración a la que asiste en el primer episodio. Lo hace cojeando, porque se cayó durante una persecución anticlimática, y sola, porque su madre y su hija ya habían quedado con su exmarido para celebrar su compromiso con su nueva novia.

Como detective, tiene un caso de desaparición sin resolver desde hace un año que empieza a pesar, al que se suma el asesinato anunciado en la premisa, cuya víctima aparece al final del episodio. Además de resolver estos misterios, por supuesto, habrá de hacer lo mismo con los asuntos pendientes de su vida personal; que no son pocos y de los cuales iremos reuniendo las piezas en episodios posteriores.

A pesar de que Mare no tenga ninguna característica que la identifique como excepcional, es fascinante, y la serie explora su personaje con la misma dedicación que invierte en el aspecto policiaco de la trama de investigación. Ayuda, por supuesto, la soberbia interpretación de Winslet, cuyo talento es incuestionable y su presencia garantía de calidad, apartado en el que también merece una mención especial Jane Smart (Watchmen), en el papel de su madre. Juntas conforman un dúo que merece su propia serie. Yo la vería. La que no pienso perder es esta que ya ha estrenado HBO, espero que vosotros tampoco.

Los nuevos episodios de 'Mare of Easttown' están disponibles los lunes en HBO España.

