Muere Bernardo Moll, director de ‘La historia de Jan’, documental sobre su hijo con síndrome de Down

El director de cine, guionista y montador Bernardo Moll, autor de La historia de Jan, un conmovedor documental sobre los primeros años de vida de su hijo con síndrome de Down, ha fallecido en Madrid a los 47 años, a causa de un cáncer, según ha informado este mismo jueves la productora teatral Barco Pirata.

Moll llevó a cabo su proyecto más emblemático gracias a una exitosa campaña de micromecenazgo, un apoyo que le permitió posteriormente recibir el respaldo de la productora Enrique Cerezo, y de la distribuidora A Contracorriente Films, que estrenó el documental en los cines en 2016.

El cineasta y su esposa, la actriz Mónica Vic, filmaron la vida de su hijo durante seis años, desde que nació en 2009 con síndrome de Down. Al principio lo hicieron como un proceso terapeútico que compartían en un blog para que los ayudara a afrontar un diagnóstico inesperado y temido, pero después, por las respuestas que recibían, continuaron con el propósito de ayudar a otros padres y familiares en su misma situación a perder el miedo ante esa condición.

"La gente se emocionaba, me contaban cómo les servía para afrontar sus casos y fue entonces cuando pensé en hacer la película. Me compré una cámara mejor y me puse a grabar día a día todo lo que estaba pasando", explicaba Moll a EFE cuando se estrenó el documental. La historia de Jan está disponible ahora en plataformas como RTVE Play, Filmin y Amazon Prime Vídeo.

"Hay mucho miedo a lo desconocido. Yo he visto cómo la gente mira a Jan, muchas veces con pena, y eso que él no tiene excesivos rasgos. Me gustaría que la película sirviera para que el público vea que no pasa nada, que le puede ocurrir a cualquiera y que se trata de una historia de superación y de aceptación", señalaba el director.

Querido amigo, lo has peleado durante años. Siempre con una sonrisa. Siempre con esperanza. Habiendo asumido un posible final anticipado de tus “días sobre la tierra” con una serenidad apabullante, imposible.

🍀

📸 by @Petimoni

Hilo 🧵👇🏽 pic.twitter.com/cIMxVcHwnz — Peris-Mencheta (@PerisMencheta) April 13, 2023

Sergio Peris-Mencheta, actor, productor y director teatral que colaboró con Moll en varios proyectos, le dedicó unas palabras a su compañero y amigo en un sentido hilo publicado en su cuenta personal de Twitter. "A Bernardo no le vamos a ver más, pero le vamos a seguir sintiendo. Aquí nos quedan Mónica y Jan, que son de la familia", añade la nota de la productora Barco Pirata, dirigida por Peris-Mencheta.

Durante la pandemia. Moll creó la web unidosdesdecasa.com, un espacio de unión en el que cualquiera podía subir sus vídeos y también creó, projujo y grabó junto a Monica Vic, Sola, una webserie. Con la productora Barco Pirata documentó audiovisualmente el proceso de creación y construcción de las obras teatrales Una noche sin luna y Castelvines y Monteses.

Bernardo Moll trabajó como montador en cinco largometrajes y más de una veintena de cortometrajes. Con su partida deja inconcluso el documental sobre la obra Una noche sin luna, de Juan Diego Botto. Será despedido durante esta mañana del 14 de abril en el Tanatorio de San Isidro de Madrid.

