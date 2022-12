Taylor Swift debutará como directora con una película después de triunfar con el corto de ‘All Too Well’

Taylor Swift hará su debut como directora de cine con la productora Searchlight Pictures. Se ha confirmado que la cantante y estrella del pop ha escrito un guion original aún sin título, que marcará su segunda vez como guionista y directora tras el videoclip de su canción All Too Well, que también escribió y dirigió ella misma y que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca y en el de Toronto.

"Taylor es una artista y narradora única dentro de toda una generación. Es una alegría y un privilegio genuinos colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo", dijeron en un comunicado David Greenbaum y Matthew Greenfield, presidentes de Searchlight.

"Será un privilegio y un honor", dijo Swift a la audiencia del festival de Toronto, al que acudió para presentar su videoclip y cortometraje, donde retrataba a una pareja de jóvenes que se enamoran, con la consecuente angustia que surgió tras la ruptura de ambos. De hecho, All Too Well: The Short Film es uno de los cortometrajes presentados como candidatos a los Oscar del próximo año y que más está promocionando la artista.

Desde que lo presentó el invierno pasado en Nueva York, Variety quedó impresionada con su visión como directora. "Estamos encantados de que ella sea parte de esta alineación con James Cameron, Ryan Coogler, Gina Prince-Bythewood y los otros directores más atrevidos y exitosos del año", dijo Ramin Setoodeh, coeditor jefe del medio.

Los detalles sobre su próximo proyecto con Searchlight aún se desconocen pero ella misma dejó claro en el Festival de Toronto que sus principales referencias como directoras son cineastas como Nora Ephron, Chloe Zhao y Greta Gerwig. También se desconocen otros datos relevantes como la trama o quiénes formarán parte del reparto, al igual que la fecha de estreno.

La evolución de la cantante hasta convertirse en directora comenzó con The Man, cuyo videoclip también dirigió ella a partir de la melodía y la letra de la misma. Después, estuvo a cargo de otros videoclips de canciones suyas como Cardigan y Willow. También ha participado como actriz en películas como Ámsterdam o el musical Cats.

Por su parte, Searchlight Pictures anunció recientemente que entre sus próximos proyectos se encuentran la siguiente película de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons y Willem Dafoe. Entre sus títulos más recientes destacan especialmente Nomadland, La forma del agua y la próxima Almas en pena de Inisherin, que se estrena en España en febrero de 2023.

