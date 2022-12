Stephen Lang ('Avatar'): "Cuando trabajas con James Cameron, te preocupan más otras cosas que la taquilla"

Stephen Lang sabía desde 2010 que el coronel Miles Quaritch, el villano de Avatar, estaría de vuelta en las secuelas de la película más taquillera de la historia del cine. “James Cameron me llamó y me dijo: ‘Va a volver y lo hará con ganas de vengarse. Irá con la lección aprendida y hará los cambios necesarios para que esta vez sí pueda cumplir su misión”, explica el actor de 70 años a SERIES & MÁS.

24 horas antes de la triunfal première mundial de Avatar: El sentido del agua en Londres, el antagonista de una saga que pretende estrenar cuatro continuaciones antes de que acabe la década reflexiona sobre su inesperado, aunque anunciado desde hace años, regreso a Pandora. “Todos los personajes de Avatar reflejan aspectos de la propia personalidad de Jim, de su propio proceso creativo y de sus relaciones personales. Es un buen patio de recreo en el que jugar”.

¿Cómo puede estar el incansable Quaritch en la secuela si moría al final de la primera película? Los spoilers impiden hablar en profundidad de las claves del regreso del personaje, pero la propia Disney ha publicado imágenes en las que se puede ver el nuevo avatar del coronel. Nunca mejor dicho. Lang se transforma en la continuación de la historia en todo aquello que quería destruir en su antecesora: un na’vi. “Ha sido muy interesante para mí crear una interpretación que dependa únicamente de la captura de movimiento”, reconoce. No es la primera vez que trabajaba con este formato: en el clímax de Avatar rodó así la gran pelea final con Jake Sulley, la némesis de Quaritch. En su continuación, sin embargo, solo tiene una escena como humano.

“Miles es un personaje que encaja bien con esta forma de trabajar. El equipo que tienes que llevar para que capture lo que haces está muy en línea con quién es Quaritch en realidad. Ninguno de los dos dejan nada en el aire”, explica el actor de No respires, la película de terror en la que interpretaba a otro villano memorable, sobre su relación con una técnica que también ha experimentado por primera vez el fichaje más sonado de El sentido del agua: Kate Winslet. “No creo que haya una gran diferencia entre la interpretación clásica y la captura de movimiento. Creo que la base de toda interpretación es la reacción”.

Para Lang ha sido más complicado adaptarse al revolucionario entorno en el que se ambienta la continuación de Avatar: el agua. “Eso sí ha sido duro, desde un punto de vista logístico y práctico”, admite. El gran desafío de los actores que han tenido que aprender a aguantar la respiración durante largos periodos de tiempo bajo el agua -el récord fue de la protagonista de Titanic, con 7 minutos y 15 segundos de resistencia- para rodar las numerosas secuencias submarinas de la producción. “La clave es relajarse y coger tanto aire como necesites para poder actuar. Tienes que asegurarte de que eso no se convierta en un problema, porque lo importante de la escena es la interpretación, no el artificio que hay detrás”.

Si Avatar estaba centrada en la historia de amor de Jake Sulley y Neytiri, su secuela pone la mirada en la familia que han construido desde entonces. James Cameron ha reconocido en entrevistas que se inspiró en sus propias dinámicas como padre para construir las relaciones familiares de los personajes de Pandora. “Yo no conozco a Jim y conozco a su familia personalmente. Es evidente el rastro que hay de ellos en la película”. A pesar de las espectaculares secuencias de acción, el corazón de la historia está en sitio. “Esta película habla de la protección de la familia y del sentido del hogar. Eso es lo más importante”.

La invasión de niños en Pandora ha hecho que el propio Lang comparta numerosas escenas con Jack Champion, el debutante encargado de interpretar a un humano llamado Spider. “La realidad es que Jack no había trabajado antes. Lo digo con respeto y cariño, pero Jack no era actor cuando empezamos”, confiesa el intérprete. “Era un niño que estaba aprendiendo a ser actor, aunque en esta profesión nunca dejas de aprender. Yo soy viejo y sigo haciendo cosas por primera vez”. Los cinco actores infantiles de El sentido del agua tuvieron tutores en el set con nombres tan reconocibles como Sigourney Weaver, Zoe Saldaña y Sam Worthington. “Jack absorbía las cosas como una esponja y superó con nota el reto. Está fantástico en la película”.

Stephen Lang vuelve a interpretar al coronel Miles Quaritch en las secuelas de 'Avatar'.

Cuando se confirmó su regreso para las secuelas, se anunció que Lang no solo estaría presente en El sentido del agua. Cameron ya ha rodado la tercera parte (cuyo estreno está previsto para diciembre de 2024) y el primer acto de la cuarta. “Ya sé todo lo que le espera a Quaritch. Sin desvelar nada, la vida se va a volver más y más complicada para él. A Miles le gustan las cosas simples, pero eso no es lo que el futuro le tiene reservado. Lo bueno es que, poco a poco, se está convirtiendo en un buen improvisador”.

Lo que sí es un misterio es la respuesta del gran público a una continuación que ha tardado 13 años en llegar a los cines. En ese tiempo, Marvel ha estrenado más de 25 películas. Los más de 2700 millones de euros que ha recaudado Avatar desde su estreno parecen inalcanzables. A Lang no le preocupa particularmente. “Ya no depende de nosotros, pero no es algo que tenga en mente. Cuando trabajas con James Cameron hay otras formas de sentir presión, ¿sabes?”, ríe el actor durante unas jornadas de prensa en las que tanto él como Winslet han reconocido que el director de Terminator se ha vuelto mucho más blando con el paso de los años y su paternidad. “Ahora lo único que puedo hacer es salir y hablar de la película para que a la gente le interese ir a verla. Dicho esto, creo que Avatar: El sentido del agua habla por sí misma”, zanja.

