Las primeras reacciones de 'Avatar: El sentido del agua' apuntan a fenómeno: "El streaming está muerto"

Las primeras opiniones sobre Avatar: El sentido del agua ya están aquí. Anoche se celebró en Londres la première mundial de la continuación de la película más taquillera de la historia del cine y las reacciones han sido fantásticas. Lo nuevo de James Cameron se estrena en los cines de España el próximo 16 de diciembre y está destinado, sino a repetir el histórico éxito que consiguió Avatar en 2009, a ser el mayor fenómeno comercial del año en todo el mundo. Con casi 1500 millones de dólares recaudados, Top Gun: Maverick es la rival a batir en la pelea por convertirse en el gran éxito del 2022.

SERIES & MÁS fue uno de los medios presentes en la presentación de la película en la capital británica. Aunque hay un embargo de las críticas hasta el próximo 13 de diciembre, los espectadores y periodistas que han visto ya la película pueden compartir sus primeras impresiones de la esperada secuela.

"#AvatarTheWayOfWater es un espectáculo a la altura de 13 años de espera. Las escenas en el agua humillan a cualquier intento anterior de retratar el mundo submarino en el blockbuster y el tercer acto es increíble. Tengo debilidad por el inesperado homenaje a Titanic. Cameron vuelve a demostrar que muy pocos saben rodar escenas de acción con él. En ritmo, en escala y en su forma de que todo se vea y todo se entienda. Se agradece el cambio de director de fotografía, especialmente en las secuencias nocturnas de la última hora de película. Wow". Así empieza mi hilo reacción a una espectacular producción que invita a buscar la mejor sala de cine posible para disfrutar de un ejercicio de cine impresionante.

#AvatarTheWayOfWater es un espectáculo a la altura de 13 años de espera. Las escenas en el agua humillan a cualquier intento anterior de retratar el mundo submarino en el blockbuster y el tercer acto es increíble. Tengo debilidad por el inesperado homenaje a ‘Titanic’. pic.twitter.com/BnQZ1XcQ01 — Dani Mantilla (@danielmmantilla) December 6, 2022

"Imagínate ser tan tonto como para apostar en contra de James Cameron. O de la adolescente alienígena que interpreta Sigourney Weaver. O de las ballenas gigantes subtituladas en la fuente Papyrus. Está años luz por encima de la primera Avatar y es fácilmente una de las mejores experiencias cinematográficas de los últimos años. El streaming fue encontrado muerto", declaraba un entusiasmado David Ehrlich, de Indiewire, nombrado recientemente como el mejor crítico cinematográfico del año.

"Ya he visto la nueva Avatar dos veces y estoy abrumado tanto por su dominio técnico como por su alcance emocional sorprendentemente íntimo. Sí, el mundo se expande y se deja intuir por dónde irán las secuelas, pero los personajes son lo más importante. Cameron está en plena forma, especialmente en el acto final. Qué alegría tenerlo de vuelta", dijo Drew Taylor, de The Wrap.

[Jon Landau: "Hemos hecho las secuelas de 'Avatar' para conseguir la experiencia cinematográfica definitiva"]

"Estoy casi convencido de que James Cameron ha rodado Avatar: El sentido del agua en otro planeta. La película es absolutamente impresionante e inmersiva. Es larga, pero estuve completamente enganchado todo el tiempo. Al igual que Avatar hace 13 años, esta película es un logro cinematográfico y un evento imprescindible", celebraba Joseph Deckelmeir, de Screen Rant.

La prensa española también se ha mostrado favorable a la película. Gonzalo Franco, de Europa Press, ha dicho que "es un espectáculo precioso, descomunal. Un prodigio técnico imposible. La historia me gustó algo menos que la original, pero crece con personajes nuevos muy interesantes y escenas de acción bestiales. Sigourney Weaver es lo mejor". Pedro J. García, de eCartelera, es más entusiasta. "Sigo con los ojos fuera de las órbitas. No hay exageración que valga. Es una barbaridad. Una experiencia desbordante, hecha con pasión, que hay que vivir en pantalla grande. Cameron, ese loco hijo de p**a lo ha logrado (otra vez)". Javier Zurro, de El Diario, se ha mostrado más dividido: "Las dos primeras horas de Avatar: El sentido del agua son un batiburrillo new age sin ton ni son. La última hora es apoteósica y visualmente apabullante. Va a reventar la taquilla".

Avatar: El sentido del agua se estrena en salas el próximo 16 de diciembre con el casi imposible reto de superar o incluso igualar el éxito de la original, una película que recaudó más de 2700 millones de euros en cine y recibió tres Oscar (fotografía, efectos visuales, diseño de producción) de los nueve a los que optaba. El cielo es el límite para James Cameron.

