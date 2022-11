Jon Landau: "Hemos hecho las secuelas de 'Avatar' para conseguir la experiencia cinematográfica definitiva"

La cuenta atrás para volver a Pandora ya está aquí. Todavía hay que esperar al 16 de diciembre para ver en cines Avatar: El sentido del agua, pero James Cameron ya ha pisado el acelerador para afrontar la campaña promocional de su esperado regreso al cine como solo él sabe: dando de qué hablar con sus siempre jugosas declaraciones a los medios de comunicación.

Desde las críticas indirectas al Universo Cinematográfico de Marvel a la provocadora confesión de que la secuela de que la inminente secuela de Disney necesitaría ser la cuarta película más taquillera de la historia del cine para recuperar su millonaria inversión, Cameron solo habla a base de titulares. Tampoco se queda atrás Jon Landau, su mano derecha desde hace treinta años, ganador del Oscar por Titanic y productor de una faraónica saga que tiene previsto estrenar cuatro continuaciones antes de que acabe la década.

Landau se pasó por Madrid a finales de septiembre para presentar un primer avance de El sentido del agua, una película que se adentra por primera vez en el mundo submarino de Pandora para volver a dejar a los espectadores con la boca abierta 13 años después del histórico éxito de Avatar.

SERIES & MÁS habló con el productor de todos los cambios que trae la secuela: desde la reivindicación de la controvertida técnica de los 48 fotogramas por segundo hasta la inclusión de personajes adolescentes, pasando por la reunión con Kate Winslet 25 años después de Titanic, las conversaciones con Disney sobre la exclusividad de la ventana cinematográfica o la reacción de Cameron y Landau cada vez que se encuentran en su camino con un escéptico de las secuelas de Avatar.

[Ya hemos visto 15 minutos de 'Avatar. El sentido del agua': James Cameron ha vuelto a revolucionar el cine]

El gran reclamo de la secuela de Avatar es el agua. Allí rodasteis Titanic y Abbyss. ¿Qué se siente al volver a las profundidades con El sentido del agua?

Ha sido genial poder volver al agua con Avatar 2. Jim y yo somos apasionados buceadores. La idea de las cámaras 3D surgió de una expedición para bucear que hicimos en el Chuuk Lagoon en Micronesia. La idea de recrear en la pantalla grande un mundo que hemos podido experimentar bajo el agua, sabiendo que mucha gente jamás podrá experimentar eso, es una de las razones para hacer esta película. Eso fue algo que nos motivó mucho.

James Cameron ha hablado de que echaba de menos que Marvel contara más relaciones de sus personajes. En El sentido del agua la familia es fundamental en la historia. ¿Por qué decidisteis que los personajes tuvieran hijos adolescentes en las secuelas?

Tener personajes jóvenes en la película aporta una energía completamente nueva al mundo de Pandora y presenta una conexión inédita con la audiencia. No teníamos nada parecido en la primera película. Creo que el público va a querer acompañar a estos adolescentes según vayan creciendo en el mundo de Pandora. Estos son personajes que son reales. No son superhéroes. No tienen habilidades especiales. Cuando los niños Sully se ven obligados a huir a los arrecifes de Pandora, literal y figurativamente son como peces fuera del agua. Necesitan aprender y crecer rápidamente. Eso va a ser algo reconocible para muchas personas porque todos hemos sido ese pez fuera del agua alguna vez.

La tecnología de Avatar fue revolucionaria. Las cámaras que usó la película fueron usadas en varias ganadoras del Oscar a la Mejor fotografía. ¿Qué habéis preparado a nivel de cámaras y tecnología para la secuela?

Esta vez hemos trabajado con Sony con su marca Venice, que son unas cámaras increíbles de 4K, con alto rango dinámico y alta frecuencia de frames. Hemos creado una cámara 3D a partir de algo que no estaba diseñado para las tres dimensiones. Lo que buscábamos era poder usar las Sony Venice con la misma flexibilidad y facilidad que tienen los que han hecho películas con ellas en dos dimensiones.

Una de las cosas que queremos hacer con nuestras imágenes en 3D es simular la visión humana. La visión humana hace dos cosas en sincronía consigo misma. Uno, converge la imagen. Los ojos convergen en el objeto que están mirando y lo enfoca. Así que hemos creado un sistema de cámara que realmente hace eso mientras rodábamos en directo. Además, Russell Carpenter, el director de fotografía que ganó el Oscar con Titanic, ha vuelto a ser nuestro director de fotografía en las secuelas.

Los escépticos de 'Titanic', de 'Avatar' y de 'El sentido del agua' tienen algo en común: nunca habían leído el guion cuando manifestaron esas dudas sobre las películas (...) Sabemos y creemos haber hecho una historia que la gente querrá ver

Avatar. El sentido del agua y la restauración de Avatar han recurrido a la técnica de 48 fotogramas por segundo que instauró la trilogía de El hobbit con resultados muy cuestionados. ¿Qué os hizo estar seguros de esta técnica tan polémica?

Mira, creo que hace falta tiempo para aprender a usar y hacer evolucionar la tecnología. Si te remontas al pasado, muchas veces la gente decía que las primeras películas rodadas en formato digital no parecían cinematográficas. Es lo mismo con la tecnología de los 48 fotogramas por segundo en particular y con un mayor ratio de fotogramas por segundo en general. La gente tenía que aprender a sacarle partido. Jim y el equipo se han tomado el tiempo necesario para dominar la técnica. Hicimos las primeras pruebas en este campo hace diez años. Queríamos ver dónde jugaba a nuestro favor y dónde no.

Para nosotros, el mayor número de fotogramas se trata de un formato de presentación y el objetivo es mejorar esa presentación. Con el sonido se hace algo parecido. Hoy vamos al cine y es posible que escuchemos la película con el sistema Atmos Sound. La realidad es que esa película no se ha grabado necesariamente con ese sonido de Atmos. Si tienes una escena en la que Lady Gaga está dando un concierto, la grabas usando Atmos, aunque en el resto de la película no lo hagas. Nosotros hemos hecho lo mismo en El sentido del agua. Hemos escogido con mucho cuidado las escenas en las que los que el incremento de ratio de fotogramas mejora la experiencia cinematográfica y solo la usamos en esos casos.

'Avatar- El Sentido del Agua' recuperará la apuesta por el 3D.

Tom Cruise y Paramount entraron en guerra porque no se ponían de acuerdo con la exclusividad de la ventana cinematográfica. Al final el tiempo dio la razón a Tom y Top Gun: Maverick se benefició de retrasar su llegada al streaming. ¿Qué va a pasar con las secuelas de Avatar?

Se ha hablado mucho sobre las ventanas de distribución de las películas. Nosotros no estamos peleados con el estudio. Todos estamos de acuerdo en que Avatar es una película que necesita una ventana larga para llegar a todo su público. Si te fijas en nuestra experiencia con Titanic y Avatar, en la octava semana, en la novena semana, todavía estábamos consiguiendo grandes resultados. Eso es lo que esperamos repetir aquí. Esperamos que el público salga del cine y le diga a sus amigos: “tienes que ver esto en la pantalla grande”. No hemos hecho esta película para dispositivos móviles. No la hemos hecho para verla en streaming. Hemos hecho las secuelas de Avatar para conseguir la experiencia cinematográfica definitiva.

Se ha hablado mucho sobre las ventanas de distribución de las películas. Nosotros no estamos peleados con el estudio. Todos estamos de acuerdo en que 'Avatar' es una película que necesita una ventana larga para llegar a todo su público

Hay una parte del público que se está mostrando escéptica con El sentido del agua. Es algo que ya pasó con Titanic y Avatar. ¿Cómo os sientan estas dudas cuando venís de hacer las dos películas más taquilleras de la historia del cine?

Cada vez que escuchamos a un escéptico, nos motiva a trabajar más duro para demostrarle que está equivocado. Los escépticos de Titanic, los escépticos de Avatar, los escépticos de El sentido del agua tienen algo en común: nunca habían leído el guion cuando manifestaron esas dudas sobre las películas. No habían visto nada de metraje. Simplemente dudaban de ellas porque sí. Sabemos y creemos haber hecho una historia que la gente querrá ver.

¿Cómo ha sido reencontrarse con Kate Winslet 25 años después de Titanic?

No habíamos trabajado con Kate en más de 20 años, pero no nos decepcionó. Es tan profesional, tan buena en lo que hace y tan comprometida con su trabajo. Lo que me más me gustó es cómo trató a nuestro joven elenco. Kate no estuvo tanto tiempo en el rodaje, pero la primera vez que coincidió con sus hijos en la película, se preocupó porque ellos no se sintieran intimidados por su presencia. Nada más verlos les dijo, “dadme un abrazo”. Esa es Kate Winslet. Clavó el acento. Se entrenó para aguantar la respiración bajo el agua durante largos períodos de tiempo. Lo dio todo y se entregó para brillar en todas las facetas del personaje. Después de todo este tiempo, nos recordó tanto a Jim como a mí por qué es la increíble actriz que conocimos hace más de 25 años.

¿Hasta qué punto están terminadas las próximas secuelas de Avatar?

Lo que hemos hecho es rodar la segunda y la tercera película. También hemos hecho ya el primer acto de la cuarta parte por razones logísticas. Los guiones de las cinco películas ya están terminados. Tenemos algunos de los decorados construidos porque los necesitábamos para la cuarta película. Una vez que terminemos con la tercera película, volveremos al set y acabaremos las dos películas restantes.

James Cameron, Jon Landau y los actores de 'Avatar' después de ganar el Globo de Oro.

Sigue los temas que te interesan