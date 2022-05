Alexandre Jollien: "Sería una pena que desapareciera la filosofía, vivimos en una sociedad muy capitalista"

Louis dirige una funeraria. Soltero empedernido, vive dedicado a su trabajo en una funeraria. Por una casualidad de la vida, se cruza con Igor, un espíritu agudo y apasionado de la filosofía condicionado por un cuerpo discapacitado a causa de una parálisis cerebral. La amistad entre dos personas que, sobre el papel, no deberían ser amigos es la razón de ser y el origen de Mentes maravillosas, una emocionante comedia presentada en el último Festival de Málaga después de vender casi 5medio millón de entradas en los cines franceses.

El director y actor Bernard Campan y el filósofo Alexandre Jollien se basaron en su propia relación para dar forma a una película en la que han colaborado como directores, guionistas y actores. “Un día vi a Alexandre en la televisión presentando uno de sus libros. Hablaba de la filosofía como el arte de vivir. Me llegó mucho su discurso. Busqué su contacto y le llamé por teléfono. Espontáneamente empezamos a hablar de temas que nos interesaban a los dos, como la muerte y nuestra relación con nosotros mismos para poder mejorar y evolucionar”, recuerda el ganador del César por su debut como director, 3 hermanos... muy primos.

Con el paso de los años, surgió la idea de hacer una película inspirada por su propia amistad. “La base del guion es nuestra amistad”, explica su compañero de proyecto y amigo. “Nuestra relación está basada en el progreso interior. Había que encontrar una historia y unos personajes que dieran forma a esas ideas. Nos hicimos muchas preguntas, porque no sabíamos hasta qué punto queríamos copiar y pegar de nuestras vidas. Cuando se acercaban demasiado los personajes de nosotros, necesitábamos una mirada exterior para ver las cosas con perspectiva. La película es el resultado de un trabajo de equipo”, reivindica Jollien durante su visita al festival andaluz.

En la ficción, Igor reparte verduras ecológicas mientras pasa su tiempo libre leyendo a Sócrates, Nietzsche y Spinoza. “Sería una pena que la filosofía desapareciera, porque vivimos en una sociedad muy capitalista. Al final parece que estamos formando casi más consumidores que personas y eso está dejando la educación en un segundo plano. Para mí la filosofía es solo aprender a ser un ser humano y lo que significa la libertad”.

Mentes maravillosas evita el retrato reduccionista y a menudo condescendiente de las personas con diversidad funcional que refleja cuando se acerca a la vida en los márgenes de la normatividad. “Es verdad que a menudo en este tipo de historias la cuestión del sexo y el cuerpo se deja de lado. Nosotros buscábamos lo contrario: enseñar que eso forma parte del camino a la libertad. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos damos al otro y también construimos nuestra identidad a partir de los demás”, aclara Jollien en referencia a la relación sexual que mantiene su personaje en la película.

La muerte, uno de los grandes tabúes de la sociedad aún en 2022, también es una parte fundamental del viaje de los dos amigos. “La idea de que el personaje sea un funerario viene de un amigo que trabaja en este campo”, confiesa Campan. “Es una persona que le gusta muchísimo su trabajo y tiene un respeto infinito hacia las familias y los propios difuntos”.

Bernard Campan y Alexandre Jollien dirigen, escriben y protagonizan 'Mentes maravillosas'.

Algunos espectadores se sorprenden al ver la intimidad de una escena en la que el metódico Louis prepara el cadáver de una anciana que acaba de fallecer. “Normalmente, estas personas utilizan guantes para manipular los cuerpos. Mi amigo no lo hacía y me despertó mucha curiosidad. Su lógica era que estaba tratando a una persona que seguramente antes de morir había estado tocando a su familia y a sus hijos. No creía que hiciera falta evitar ese contacto. Nos gustaba la idea de tener a un funerario profundamente humano, pero que también fuera un personaje que tenía sus propios conflictos internos que le impidieran vivir plenamente”.

La pareja detrás de Mentes maravillosas reconoce que desde el estreno de la película en Francia les preguntan mucho si volverán a hacer una película juntos. “Somos conscientes de que nuestra amistad sirve a la película, pero Alexandre es un filósofo de formación y ese es realmente su trabajo. Por ahora no tenemos intención de volver a hacer otra película”, desmiente Campan. A no ser que una nueva casualidad de la vida les haga cambiar de idea, claro.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan