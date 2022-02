Goya 2022: María Cerezuela gana el premio a Mejor Actriz Revelación por 'Maixabel'

María Cerezuela es la nueva gran promesa del cine español. La actriz vasca de 28 años ha recibido el Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en Maixabel como María Jáuregui, la hija de Juan María Jáuregui, político asesinato por ETA, y Maixabel Lasa, la viuda que accedió a hablar con los asesinos de su marido. Cerezuela tuvo la oportunidad de conocer en persona a María Jáuregui antes de rodar Maixabel. “Lo primero que le dije es que no quería ni entrevistarla ni sacarle información. Al final esa energía y esa mirada que ella tenía fue lo que me sirvió para vestir al personaje. Sus silencios, cómo mira, cómo piensa”, explicó la actriz vasca en una entrevista. Cerezuela sería la segunda del País Vasco en ganar el Goya de forma consecutiva, tras la victoria el año pasado de Jone Laspiur por Ane.

Y las nominadas fueron...

Premios Goya 2022: Conoce a todos las nominadas a Mejor Actriz Revelación

La industria audiovisual española siempre está al acecho de nuevas caras. Desde 1994 la Academia de Cine busca a las nuevas grandes promesas de nuestro cine con un reconocimiento a las grandes revelaciones del año. Entre las ilustres ganadoras del premio destacan Anna Castillo, Irene Escolar, Bruna Cusí, María León, María Valverde y Paz Vega, entre muchas otras. Este año las aspirantes a sumarse a ese selecto grupo de ganadoras del premio Goya a la mejor Actriz Revelación eran Ángela Cervantes, Almudena Amor, Nicolle García y María Cerezuela. La elegida se ha anunciado en una gala organizada en Valencia para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga.

Almudena Amor por 'El buen patrón'

Almudena Amor en 'El buen patrón'. Fernando Marrero

A sus 27 años, Almudena Amor es el último gran descubrimiento del cine español. La actriz madrileña presentó dos películas a competición en la última edición del Festival de San Sebastián. En La abuela, una película de terror de Paco Plaza, interpreta a una joven modelo que deja su vida en París para volver a España y cuidar de su abuela, que acaba de sufrir un derrame cerebral. En El buen patrón la actriz cambia de género y se pasa la comedia para interpretar a Liliana, la nueva amante y becaria del empresario que interpreta Javier Bardem. Los académicos pudieron elegir por qué película nominaban a la actriz, y se decantaron por la cinta de Fernando León de Aranoa.

“Si lo pienso desde fuera me entra vértigo, así que mejor vivirlo así, disfrutarlo y no preocuparme. Me he dicho: sé tú misma, di la verdad y disfruta este momento, porque esto no te lo puede quitar nadie. Y eso es lo que estoy haciendo, disfrutar el momento, aunque también hago mis cosas para relajar, para poner los pies en la tierra”, explicaba la actriz a EL ESPAÑOL sobre su gran momento profesional.

Ángela Cervantes por 'Chavalas'

Ángela Cervantes en 'Chavalas'.

Ángela Cervantes tiene la interpretación en la sangre. La barcelonesa de 28 años es la hermana pequeña de Álvaro Cervantes, nominado en 2008 en categoría revelación por su papel en El juego del ahorcado. Chavalas es la primera película de Ángela, una actriz que trabajó durante cinco años en la serie de sobremesa de TV-3 Com si fos ahir. Cervantes también apareció en tres episodios de Vida perfecta, de Leticia Dolera, antes de fichar por el debut de Carol Rodríguez Colás, también nominada este año como directora novel. La joven promesa del cine español interpreta en esta comedia generacional a Soraya, una de las cuatro amigas de un barrio de Cornellà que se enfrentan a un cambio clave en sus vidas.

Nicolle García por 'Libertad'

Nicolle García en 'Libertad'.

Nicolle García no sabía que le iba a cambiar la vida la tarde de diciembre de 2018 que fue a patinar con sus amigas por las calles de Medellín. Una mujer desconocida se le acercó y le propuso participar en el casting de una película para España. El resto es historia. A sus 18 años, la colombiana Nicolle García opta al Goya por su debut como actriz a las órdenes de Clara Roquet, una de las grandes promesas del nuevo cine español. La adolescente interpreta a Libertad, una chica que pasa un verano en la casa de una adinerada familia española para la que trabaja su madre, la cuidadora de una anciana con alzhéimer. El personaje pone patas arriba el universo de la joven protagonista, una chica de 14 años que se da cuenta de que el mundo no es como ella esperaba. En 2009 la argentina Soledad Villamil fue la última actriz en llevarse el Goya en esta categoría a pesar de no ser española.

Es ahora noticia sobre premios Goya 2022:

Es ahora noticia sobre premios Goya 2022:

Sigue los temas que te interesan