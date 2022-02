Fernando León de Aranoa gana su tercer Goya en la categoría de mejor dirección por 'El buen patrón'.

Se cumplen los pronósticos. Fernando León de Aranoa ha ganado el tercer Goya a la mejor dirección de su carrera después de los recibidos por Barrio y Los lunes al sol, la primera de sus tres colaboraciones con Javier Bardem. El madrileño también ganó como director novel por su debut: Familia.

Tres de los directores más reconocidos del cine español en las últimas décadas se veían las caras en un duelo más abierto de lo que esperado después de que Rodrigo Cortés, ignorado por la Academia, ganara en los Feroz y en el Círculo de Escritores Cinematográficos. Icíar Bollaín, Pedro Almodóvar y Manuel Martín Cuenca han intentado impedir el premio a Fernando León de Araona, el responsable de la película con más candidaturas en la historia de los Goya.

Y los nominados fueron...

Pedro Almodóvar por 'Madres paralelas'

Pedro Almodóvar.

A pesar de las eternas idas y venidas entre la familia Almodóvar y la Academia de Cine (el último episodio data de esta semana, cuando los Oscar nominaron a Madres paralelas y no a El buen patrón), los datos cuentan una historia muy distinta. El manchego es el cineasta que más veces ha ganado el Goya a la mejor película (4) y a la mejor dirección (3). No parece que su último trabajo vaya a seguir los pasos de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Volver y Dolor y gloria. Su irregular resultado en las nominaciones (quedándose fuera de mejor guion original o mejor música original, con una partitura de Alberto Iglesias que sí opta al Oscar) y la tensión en el ambiente invitaban a pensar que este año el director español más internacional no sumará nuevos premios a su abultado expediente. Así ha sido.

Icíar Bollaín por 'Maixabel'

Icíar Bollain

Icíar Bollaín acumula 14 nominaciones. La madrileña fue la gran triunfadora en la XVIII edición de los Goya con Te doy mis ojos, por la que ganó sus dos únicos premios de la Academia: mejor dirección y mejor guion original. La directora de Maixabel comparte con Isabel Coixet el honor de ser la directora más nominada en la historia del cine español, aunque la catalana se ha llevado el Goya de dirección y película en dos ocasiones. La adaptación de la emocionante historia de Maixabel Lasa, la viuda de un político asesinado por ETA que accedió a tender puentes con los responsables de la muerte de su marido.

Manuel Martín Cuenca por 'La hija'

Manuel Martín Cuenca.

Las tres primeras plazas de la categoría parecían aseguradas para Almodóvar, Bollaín y León de Aranoa. La gran incógnita era saber qué director iba a acompañarlos, con viejos conocidos como Rodrigo Cortés, Agustí Villaronga y Daniel Monzón llamando a la puerta de la Academia. Finalmente, el elegido fue el almeriense Manuel Martín Cuenca, nominado como director por sus dos películas anteriores: Caníbal y El autor. El único de los finalistas que no tiene el Goya en casa es también el único que no tenía a su película, La hija, en la categoría reina.

Es ahora noticia sobre premios Goya 2022:

Es ahora noticia sobre premios Goya 2022:

Sigue los temas que te interesan