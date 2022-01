'Los Fraguel' están de vuelta: Así es el regreso en Apple TV+ de la serie creada por Jim Henson

Jim Henson fue no de los creadores más míticos de los años ochenta. El show de los Muppets, Cristal Oscuro o Fraggle Rock fueron algunas de sus creaciones, capaces de dejar a los niños (y a los que no lo eran tanto) pegados a la pantalla mientras reían y cantaban. Ahora, 35 años después, Apple TV+ le trae de vuelta a la televisión con Los Fraguel: La Diversión Continúa, el revival de la clásica producción familiar animada, que se estrenará semanalmente desde el viernes 21 de enero, y que continúa con los cortometrajes que vimos en Fraggle Rock: ¡A ritmo de rock! y Los Fraggle.

En esta serie, Gobo, Musi, Rosi, Dudo y Bombo se unen a otros amigos y nos invitan a disfrutar de sus nuevas aventuras musicales, añadiéndose a las historias originales de Los Fraguel (como han titulado en Apple TV+ a la serie original Fraggle Rock), y los episodios especiales Down at Fraggle Rock, Doozer Music y Fraggle Songs, que también están disponibles al completo en el catálogo de la plataforma.

Jim Henson regresa casi cuarenta años después

Los Fraggle Rock vuelven con una nueva serie para Apple TV+: 'Los Fraguel: La Diversión Continúa'

La temporada de Los Fraguel: La Diversión Continúa tendrá un total de 13 episodios, que han sido creados por la compañía de Jim Henson The Jim Henson Company junto a New Regency. En ella, Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo conocerán a otros nuevos personajes y se unirán a ellos para celebrar y cuidar de nuestro mundo interconectado.

De esta manera, la historia volverá a adentrarse en el subsuelo para reencontrarnos con las conocidas marionetas, que siempre viven rodeadas de canciones y las aventuras más divertidas.

Un proyecto más de animación infantil para la plataforma

031acb67-c178-4683-8dc0-437286cdd68e_16-9-aspect-ratio_default_0

Además de Los Fraguel: La Diversión Continúa, la compañía The Jim Henson Company también hizo para la plataforma la adaptación animada de Harriet la espía, los cortometrajes de Los Fraguel ¡a ritmo de Rock!' y los especiales Down at Fraggle Rock, Doozer Music y Fraggle Songs.

Así, esta nueva serie se añadirá a las otras producciones infantiles de Apple TV+ como ¡Hola, Jack! Un mundo mejor, de Jack McBrayer y Angela C. Santomero; Wolfboy y la Fábrica del Todo, de Joseph Gordon-Levitt; El Escritor Fantasma y Helpsters de Sesame Workshop; la película nominada al Oscar Wolfwalkers; y series como El Show de Snoopy y Snoopy en el Espacio; entre otros.

El equipo técnico detrás de la serie

Los Fraguel: La Diversión Continúa está producida por Lisa Henson y Halle Stanford, de The Jim Henson Company, junto a Henson y John Tartaglia.

También, Matt Fusfeld y Alex Cuthbertson actúan como showrunners y productores ejecutivos después de colaborar en series como New Girl y Padre Made in USA, entre otras. Además, Yariv Milchan y Michael Schaefer de New Regency compartirán las labores ejecutivas y el productor musical ejecutivo es Harvey Mason Jr.

También te puede interesar...

• Las 10 mejores series de animación

• Así se hace 'Central Park', la serie de animación musical más divertida de la televisión

• De Pixar a Skydance: la nueva casa de John Lasseter está en España y pide paso en la animación mundial

Sigue los temas que te interesan