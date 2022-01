Apple TV+ se adelanta a HBO Max y se queda con la serie ambientada en el universo de Godzilla

El universo de Godzilla y el resto de Titanes no ha hecho más que da sus primeros pasos. Apple TV+ ha llegado a un millonario acuerdo con la productora Legendary Pictures para quedarse con una serie de televisión ambientada en el Monsterverso, una franquicia que ha recaudado más de 1.700 millones de dólares en los cines con películas como Godzilla, Kong: La isla calavera, Godzilla: Rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong.

Tras la estruendosa batalla entre Godzilla y los titanes que arrasó la ciudad de San Francisco, el mundo debe asumir que los monstruos son reales. La serie, aún sin título, contará el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch.

Chris Black y Matt Fraction son los creadores del proyecto, con Black como showrunner de la serie. Legendary empezó a desarrollar un proyecto para televisión después del éxito en taquilla de Godzilla vs. Kong, el primer gran éxito de Hollywood después de la pandemia.

Mientras desarrollaba una nueva película que todavía no ha sido anunciada, la productora tanteó a las plataformas y cadenas para tantear su interés en una hipótetica serie ambientada en el Monsterverso. La sorpresa ha llegado al descubrir que es Apple TV+ y no HBO Max, la plataforma del estudio que ha estrenado todas las entregas de la saga en cines, la que se ha hecho con los derechos de la producción a cambio de una millonaria cifra que no ha sido revelada.

También te puede interesar...

• Qué ver este fin de semana: 3 series recomendadas en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+

• 'Fringe' llega a HBO Max: 5 razones para ver la gran heredera de 'Expediente X'

• Cómo 'And Just Like That' trajo la diversidad a 'Sexo en Nueva York'

Sigue los temas que te interesan