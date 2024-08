Acaba de llegar completa a Prime Video: la serie de gladiadores con Iwan Rheon y Anthony Hopkins

Unos meses antes del estreno de la secuela de Gladiador e inspirada en el mismo libro en el que se basó la primera película de Ridley Scott, ha llegado a las pantallas Those about to Die, una serie de ficción histórica que se adentra en el "espectacular, complejo y corrupto mundo de las carreras de cuadrigas y las peleas de gladiadores de la antigua Roma", según reza la sinopsis oficial.

Creada por Robert Rodat, el guionista nominado al Oscar por Salvar al soldado Ryan, dirigida por Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla) y protagonizada por sir Anthony Hopkins, , la serie de diez episodios se inspira en el libro de no ficción homónimo escrito por Daniel P. Mannix e indaga en el mundo de los juegos, un mundo caracterizado por la sed de sangre, codicia por el dinero, ansias de poder, y corrupción.

Panem et Circenses - Pan y circo, Roma, año 79 d.C.: el centro del Imperio Romano es la ciudad más rica del mundo, y existe una gran afluencia de esclavos obreros del creciente imperio para encargarse del trabajo. Se mantiene a raya a población romana (aburrida, inquieta, y cada vez más violenta) gracias a dos cosas: comida gratis y entretenimiento espectacular, en forma de carreras de carruajes y luchas de gladiadores.

Las carreras en el Circus Maximus están controladas por cuatro autoridades propiedad de la aristocracia, las facciones Azul, Roja, Blanca y Verde, y las acciones de esas facciones son lo más valioso en Roma.

Cuando el gusto del pueblo por el entretenimiento se vuelve más sanguinario, se diseñará un estadio especialmente para los combates de gladiadores: el Coliseo. La escala del estadio y los combates entre gladiadores y animales será enorme, así como el inframundo del floreciente negocio de las apuestas.

'Those about To Die' | Tráiler español

Un elenco imperial

El ganador de dos Oscar Sir Anthony Hopkins (El Silencio de los corderos, Rey Lear) interpreta al Emperador Vespasiano, junto a él están Iwan Rheon (Juego de tronos) como Tenax; Tom Hughes (The English, Victoria) como Tito Flavio; Sara Martins (No se lo digas a nadie, Crimen en el paraíso) como Cala, y Jóhannes Haukur Jóhannesson (Juego de tronos) como Viggo.

También participan Jojo Macari (Sex Education) como Domiciano; Gabriella Pession (Crossing Lines) como Antonia; Dimitri Leonidas (Rosewater, Renegados) como Escorpo; Emilio Sakraya (60 minutos, Oro puro - Rheingold, 4 Blocks) como Zenón; Moe Hashim (Ted Lasso) como Kwame y Rupert Penry Jones (Whitechapel) como Marsus, entre otros.

La miniserie de 10 episodios es una producción original de Peacock que en España se ha estrenado el 9 de agosto en exclusiva en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.