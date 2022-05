Sissy Spacek ('Night Sky'): "Rodar una serie como protagonista fue como un maratón para mí"

La habitación con vistas que tienen los personajes de Sissy Spacek y J.K Simmons en Night Sky es un portal a otro planeta. También una oportunidad para hablar de los temores y la decadencia física que vienen con la vejez. La serie de ciencia ficción de Amazon es un drama personal conmovedor que tiene como inesperados héroes de su historia a una pareja de abuelos.

Ellos son Irene y Franklin York, un encantador y longevo matrimonio que ha mantenido en secreto esa habitación que encontraron un día en su patio trasero, pero cuando un enigmático joven entra en sus vidas, su tranquila existencia se ve alterada y descubrirán que ese lugar que creían conocer tan bien esconde secretos que jamás habrían imaginado.

SERIES & MÁS tuvo la oportunidad de hablar con Spacek (en su primer papel en ciencia ficción) y Simmons, los dos protagonistas, que nos enamoran con su retrato cotidiano del amor, la salud mental, los achaques físicos, el miedo a la muerte y los retos de la vida para una pareja mayor. También charlamos con Holden Miller, guionista de esta historia inspirada en sus abuelos; y con Daniel Connolly, productor y showrunner, que nos explicó las dificultades de sacar adelante producciones originales, en una época en la que las obras derivadas y la adquisición propiedades intelectuales son lo que le interesa a la industria.

Este es su primer papel en una producción de ciencia ficción. ¿Cómo fue la experiencia?

Sissy Spacek: La experiencia fue fantástica, aunque también muy agotadora. Me preocupaba el elemento de ciencia ficción porque realmente no había nada en mi vida con lo que pudiera compararlo, pero pensé que Irene solo era una mujer que había encontrado un lugar especial en su patio trasero. Ellos son personas comunes en circunstancias extraordinarias y simplemente me abrí camino con esa idea en mente.

Para usted, este es su primer papel como un hombre ordinario y de vida doméstica, ¿no?

J.K. Simmons: Sí, es verdad. Suelen llamarme para personajes más extremos, pero como actores siempre estamos buscando algo diferente de lo que hemos estado haciendo. O de aquello por lo que se nos reconoce o se espera que hagamos, así que Franklyn me permitió, como dices, mostrar una faceta nueva. Lo que más me gusta de la serie es que en este gran universo fantástico de ciencia ficción y thriller, realmente, lo más importante y potente de todo el asunto para mí, es esa historia doméstica, esa hermosa relación de 50 años entre estas dos personas.

"Terminabas un episodio y pensabas: "Dios mío, hemos hecho un gran trabajo". Me sentía muy satisfecha, pero al día siguiente llegaba un nuevo guion y había que volver a empezar". Sissy Spacek

¿Cuál fue el principal reto durante el rodaje o la escena más difícil de filmar?

J.K. Simmons: Bueno, no quiero hablar de la más difícil porque siento que estaría revelando algunas cosas...

Sissy Spacek: El mayor reto para mí era que terminabas un episodio y pensabas: "Dios mío, hemos hecho un gran trabajo". Me sentía muy satisfecha, pero al día siguiente llegaba un nuevo guion y había que volver a empezar, aunque fuera una continuación. Creo que los horarios fueron la parte más difícil. Afortunadamente, trabajar con J.K. era una alegría y el guion es fantástico, fue una gran experiencia colaborativa, pero que el rodaje se extendiera durante cuatro meses y medio, incluidos fines de semana, fue muy intenso. Rodar una serie como protagonista fue un maratón para mí, soy una persona mayor (ríe).

J.K. Simmons y Sissy Spacek protagonizan 'Night Sky' en Amazon.

¿Qué lo inspiró a contar esta historia? ¿Y qué fue primero, el drama personal o el componente de ciencia ficción?

Holden Miller: Yo diría que el componente personal fue lo primero. Escribí este guion hace poco más de cinco años, y en el momento en que lo escribí estaba pasando mucho tiempo con mis abuelos, que estaban entrando en sus 80 años y llevaban más de 60 casados. Observar de cerca la forma en que el envejecimiento y el paso del tiempo había afectado a su relación fue lo que me hizo querer contar la historia sobre esta pareja. Franklyn e Irene son muy diferentes de mis abuelos, claro, pero creo que los temas y las preguntas que me hacía en aquel momento se filtraron en la historia.

"La ciencia ficción hace que la relación personal sea más impactante, y de la misma forma, su relación eleva el componente de ciencia ficción" Holden Miller

¿Cuáles eran esos temas?

Envejecer, la mortalidad, la evolución de un amor de tantas décadas, qué significa vivir, y qué significa vivir con otra persona... Esta es una historia muy íntima sobre un matrimonio, pero las preguntas son tan grandes, que sentí que necesitaba el elemento de ciencia ficción para conseguir que la serie pudiera hablar de ellas de forma profunda. En ese momento me di cuenta de que una parte de la serie realza la otra, que la ciencia ficción hace que la relación personal sea más impactante, y de la misma forma, su relación eleva el componente de ciencia ficción. O eso espero.

"Tiene dos personas mayores en el centro de la historia y ese no es el tipo de papeles que tienen los protagonistas de las series, porque no son prioridad para las cadenas o plataformas" Daniel Connolly

'Night Sky' parte de una idea original, ¿qué cree que debe tener una historia para atraer a los productores en un momento en el que parece que la industria sólo quiere reboots y propiedades intelectuales?

Daniel Connolly: Realmente, es un gran desafío e hizo que mi trabajo fuera más difícil, tengo que decirlo. Holden y yo estuvimos desarrollando el proyecto durante más de tres años. Cuando empezamos a moverlo tuvimos que empaquetar su guion para llevarlo a los compradores, aunque cuando lo leí sabía que era muy bueno y que había algo muy especial. Afortunadamente, Amazon lo compró, pero yo diría que, por desgracia, las ideas originales tienden a ser más de una batalla cuesta arriba, en términos de venta y conseguir que se hagan, porque no hay otro material previo al que la gente puede hacer referencia rápidamente.

Además, Night Sky tiene dos personas mayores en el centro de la historia y ese no es el tipo de papeles que tienen los protagonistas de las series de televisión, porque no son prioridad para las cadenas o plataformas. Teníamos el elemento de ciencia ficción, pero como queríamos hacerlo de forma muy anclada a lo terrenal y con un tono sobrio, no era muy llamativo sobre el papel. Reconozco que no fue fácil de vender, pero sabíamos que teníamos algo especial entre manos y luchamos por hacer la serie que queríamos hacer como la queríamos hacer. Creo que gracias a eso se siente un poco diferente a la mayor parte de propuestas que se hacen ahora. Espero que el público responda positivamente.

'Night Sky' está disponible en Amazon Prime Video.

