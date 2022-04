Todas las películas de la saga James Bond estarán disponibles en Amazon Prime Video desde el 1 de mayo

No por ser esperado el nuevo anuncio de Prime Video deja de ser un bombazo. A partir del 1 de mayo estarán disponibles todas las películas de la saga Bond en la plataforma de Amazon. Entre ellas también estará Sin tiempo para morir, la película que supuso el pasado año la despedida de Daniel Craig del agente 007. En diciembre de 2021 la mayoría de títulos ya se incorporaron para alquilar o comprar en esta plataforma, pero estaban fuera de la suscripción.

El universo del agente 007 estará disponible por primera vez al completo en Prime Video, incluyendo documentales como Bond Girls Are Forever o Everything or Nothing. La jugada era previsible después de que la empresa de Jeff Bezos desembolsara 8.450 millones de dólares por hacerse con una marca histórica como Metro-Goldwyn-Mayer. La compra se hizo pública el 26 de mayo de 2021, pero no se había hecho efectiva hasta el 17 de marzo de 2022, cuando la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos aprobó la operación.

Amazon ya está explotando la marca Bond. Hace unas semanas se anunciaba que Prime Video había dado luz verde a 007's Road to a Million, un concurso que enfrentará a equipos de dos personas que tendrán que superar varios desafíos físicos y responder preguntas que se han repartido por diferentes partes de todo el mundo. El ganador del programa se llevará 1 millón de libras, aproximadamente 1,21 millones de euros.

Sin tiempo para morir fue la cuarta película más taquillera en salas en 2021, con una recaudación de más de 700 millones de dólares en todo el mundo y nominaciones a cinco Premios BAFTA y tres Premios Oscar. Se espera que a lo largo de este 2022 se anuncie la identidad del nuevo actor que interprete a James Bond. Por el momento, lo único que han confirmado Barbara Broccoli y su hermano Michael Wilson, los encargados de supervisar todas las decisiones de la franquicia, es que el personaje no estará interpretado por una mujer.

