Así es 'As We See It', la serie de Amazon cargada de comedia y corazón para retratar el autismo

En los últimos años, la ficción televisiva ha tenido en cuenta la realidad que viven las personas con diversidad funcional y, más concretamente las dificultades particulares a las que se enfrentan día a día las personas con trastorno del espectro autista. Series como Atípico, The Good Doctor,The A Word o incluso Barrio Sésamo fueron capaces de darles el altavoz para que fueran capaces de contar su propia historia, y ahora es el turno de As We See It, una serie de Amazon Prime Video que se estrena el virnes 21 de enero, y que contará con personas que se identifican dentro del espectro autista para narrar un viaje hacia la independencia y la aceptación.

Basándose en el formato israelí creado por Dana Idisis y Yuval Shafferman On the Spectrum, la serie creada por Jason Katims (Friday Night Lights) sigue los pasos de tres jóvenes veinteañeros del espectro autista que comparten piso y tratan de hacerse un hueco en la compleja sociedad actual. Con la ayuda de sus familias y de ellos mismos, su experiencia como compañeros de piso se convertirá en un viaje irrepetible.

Os contamos de qué va la producción, los hechos reales que la han inspirado y quiénes son los encargados de dar vida a los protagonistas.

Tres compañeros de piso y su viaje hacia la independencia

'As we see it' | Tráiler VO | Amazon Prime Video

As We See It se adentra en la vida de tres jóvenes veinteañeros del espectro autista Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) y Violet (Sue Ann Pien), que comienzan la gran aventura de compartir piso y se esfuerzan por conseguir un trabajo y mantenerlo, hacer amigos o incluso enamorarse, intentando seguir el ritmo de una sociedad que va demasiado rápido en ocasiones.

Tal y como se ve en un primer avance de la serie, Mandy (Sosie Bacon), la asistente que les ayuda, les recuerda cuáles son sus "objetivos semanales" y que "como parte de mudarse a este departamento, todos acordaron un cierto conjunto de objetivos", englobando la trama principal en torno a la que girarán los episodios.

La ayuda de Mandy será esencial para ellos, que también contarán con sus respectivas familias e incluso con ellos mismos, enfrentándose a toda clase de contratiempos y celebrando también sus triunfos. En definitiva, atravesando grandes vivencias en un viaje hacia su propia independencia y sentirse aceptados.

Inspirándose en la realidad para escribir la ficción

Jack y su padre, en una escena de 'As We See It'. Amazon Prime Video

A la hora de traer la realidad del espectro autista a la ficción, Jason Katims, creador de la serie, tuvo claro que "los personajes fueron escogidos para ser interpretados por actores con esta neurodiversidad" y que "no dejan de formar parte de un equipo creativo en el que también existe esa diversidad".

Katims reconoció en más de una ocasión que su propio hijo tiene autismo y que esta experiencia fue la que inspiró la serie, ya que esta puede "brindarnos una ventana a los corazones y almas de seres humanos tridimensionales, amorosos, hermosos y complicados que se encuentran en el espectro autista, interpretados por actores que se identifican como tal y convirtiéndose en algo revolucionario".

De hecho, el creador ya ha trasladado este tipo de realidades a la ficción, contando la historia de otras personas con diversidad funcional como Parenthood, una producción que protagonizaba un personaje con síndrome de Asperger.

Todo el equipo conoce de primera mano la historia que van a contar

Mandy y Van, dos de los apoyos incondicionales con los que contarán los protagonistas. Amazon Prime Video

Los ocho episodios de As We See It se estrenarán el viernes 21 de enero en la plataforma, constituyendo el último proyecto de Jason Katims, que actúa como showrunner, guionista y productor ejecutivo. Los creadores del formato original Dana Idisis y Yuval Shafferman también participan en las labores ejecutivas.

Por otro lado, el reparto lo lideran Rick Glassman, Albert Rutecki, y Sue Ann Pien, que interpretan a los tres protagonistas y compañeros de piso. El elenco lo completan Sosie Bacon (Mare of Easttown), Chris Pang (Crazy Rich Asians), y Joe Mantegna (Mentes Criminales).

'As We See It' se estrena el 21 de enero en Amazon Prime Video.

