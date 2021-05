Elizabeth Olsen protagonizará 'Love and Death', la nueva serie de HBO Max con David E. Kelley

HBO Max ha confirmado que la actriz Elizabeth Olsen será la protagonista de Love and Death, una serie basada en el famoso caso de la "asesina del hacha" creada por David E. Kelley y producida junto a Nicole Kidman.

Elizabeth Olsen encarnará a Candy Montgomery, una devota ama de casa que mató a su mejor amiga propinándole 41 hachazos, protagonizando uno de los crímenes más conocidos y enigmáticos de la historia de Estados Unidos.

La serie creada y escrita por David E. Kelley cuenta con un gran equipo detrás del proyecto, que reúne en la producción a Nicole Kidman y Per Saari de Blossom Films, Lesli Linka Glatter, quien también sumirá la dirección, y al propio David E. Kelley con David E. Kelley Productions, aglutinando así el potencial creativo que fue necesario para lograr éxitos como Big Little Lies, The Undoing o la galardonada Homeland.

Según Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group, Elizabeth Olsen (a quien hemos podido ver recientemente como Wanda Maximoff en la serie de Disney+ Bruja Escarlata y Visión) tiene el "talento, carisma y energía para hechizar al público como nadie". De esta forma, la actriz puede presentarle al espectador todas las capas de Candy Montgomery, cuyo nombre (caramelo o dulce en inglés) puede no significar lo que parece.

Una truculenta historia real

Love and Death relata el día a día de Candy Montgomery y su amiga Betty Gore en los años 80, centrándose en la relación que ambas comparten desde que empezaron a acudir juntas a la iglesia cada semana. Sin embargo, lo que al principio parece una bonita historia de amistad se interrumpe con la decisión de Candy de utilizar un hacha para acabar con la vida de su amiga.

La historia está basada en los hechos reales que se cuentan en la combinación del libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y la recopilación de artículos del Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II), resultando en lo que Sarah Aubrey, directora de Contenido Original de la plataforma HBO Max, puntualiza como "una desgarradora historia de las frustraciones y deseos de dos mujeres de un pequeño pueblo que culmina en un terrible acto de violencia".

No es la primera serie sobre Candy Montgomery en marcha

Candy Montgomery y el famoso crimen de Texas ya cuentan con otro proyecto televisivo en marcha. Se trata de Candy, una serie creada por Robin Veith y Nick Antosca, guionistas de The Act, en la que Elisabeth Moss (El Cuento de la Criada) interpretará a Montgomery. La ficción basada en hechos reales está producida por Universal Cable en colaboración con 20th Television y se estrenará en Hulu.

