Movistar+ sigue creciendo: ATRESplayer PREMIUM y MiTele Plus se podrán ver en su plataforma.

Suma y sigue para Movistar+. Después de incorporar a su plataforma los contenidos de marcas como Netflix, Disney+ o DAZN, la plataforma de streaming acaba de llegar a un acuerdo con ATRESplayer PREMIUM y MiTelePlus, los servicios de streaming de Atresmedia y Mediaset, que protagonizan una guerra de datos y contenidos desde que las privadas decidieran unirse al mercado de la televisión de pago en España.

La oferta premium de ATRESplayer PREMIUM ya se puede contratar a través de la interfaz de Movistar+. Los usuarios con descodificador UHD tenían disponible ya desde el pasado mes de noviembre el acceso a la aplicación y los contenidos de ATRESplayer y a sus contenidos, previo registro en su plataforma. A partir de ahora ya está habilitada la contratación de la modalidad premium a través del descodificador UHD. Contenidos como Veneno, Luimelia o La cocina de Castamar se pueden encontrar en el buscador del descodificador, facilitando la navegación y el consumo sin necesidad de abandonar el entorno de la plataforma de Movistar +.

En la página principal de Movistar+ el usuario puede seleccionar la app ATRESplayer desde el carrusel de aplicaciones. Los clientes que no estén registrados en ATRESplayer y deseen contratar la suscripción Premium podrán realizar la contratación desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones. Para acceder a la aplicación en su modalidad gratuita es necesario realizar un registro previo a través de la web atresplayer.com e introducir las claves en el descodificador. Si un cliente de Movistar+ ya es usuario también de ATRESplayer, podré acceder desde el descodificador usando esas claves.

En el caso de la plataforma de Mediaset, la futura llegada de Mitele PLUS a Movistar+ ampliará la oferta de contenidos con éxitos ya probados como La isla de las Tentaciones, Supervivientes, La que se avecina, eventos deportivos y películas como Adú. El servicio de Mitele PLUS también estará integrado en la home, facilitando que se puedan encontrar sus títulos desde la navegación. Los clientes que no estén registrados en Mitele y deseen contratar la suscripción PLUS, podrán realizar la contratación a través de la plataforma Movistar+ desde la sección Mi cuenta/Otras suscripciones.

En resumidas cuentas, ATRESplayer PREMIUM ya se puede ver en Movistar +. El servicio de Mitele PLUS estará disponible en los próximos meses.

